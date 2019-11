Stuttgart. (we) Das Konzert von Sarah Connor am heutigen Sonntag, 3. November (20 Uhr), in der Stuttgarer Porsche-Arena ist abgesagt. Das teilt ihr Management am Nachmittag mit. Die Künstlerin leide unter einem akuten Infekt.

Derzeit wird nach einem Ersatztermin gesucht, der demnächst bekannt gegeben werden soll.

Über das Management ließ Connor mitteilen: „Es tut mir sehr leid, dass ich meine Fans in Stuttgart enttäuschen muss. Gestern habe ich es dank des Adrenalins noch durch das Köln-Konzert geschafft. Heute hat mich dieser bescheuerte Virus niedergestreckt. Meine Stimme ist von dem Husten arg angeschlagen. Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich einen Nachholtermin finden. Seid umarmt, Sarah“

Ob auch das Konzert am Dienstag, 5. November, in Mannheim, abgesagt wird, ist noch nicht klar. Bislang gibt es dazu keine Stellungnahme des Managements.