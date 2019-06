Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eine Gruppe von CDU-Justizministern um den Baden-Württemberger Guido Wolf will das Phänomen der "Kettenbewährung" zurückdrängen. Wenn am Mittwoch und Donnerstag in Lübeck die Justizministerkonferenz zusammenkommt, steht auch eine Beschlussvorlage aus Baden-Württemberg auf der Tagesordnung. Sie soll das Bundesjustizministerium veranlassen, einen passenden Gesetzentwurf vorzulegen.

Bei der "Kettenbewährung" geht es um den Umgang der Strafjustiz mit Wiederholungstätern. Gemeint sind Fälle, in denen Richter Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilen, obwohl die entsprechende Straftat während einer noch laufenden Bewährung begangen wurde. Das ist keine Seltenheit, es kommt sogar vor, dass die "Kette" mehrere Glieder hat, ein Täter also zur Tatzeit mehrfach unter Bewährung stand.

Rechtlich ist das möglich. Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe kann unter bestimmten Voraussetzungen zur Bewährung ausgesetzt werden. So setzen Gerichte die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr aus, "wenn zu erwarten ist, dass der Verurteilte sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird", wie es im Strafgesetzbuch heißt. Liegen zudem "besondere Umstände" vor, können selbst Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden.

In der Praxis wirkt die "Warnung" nicht immer wie gewünscht. Detaillierte Zahlen dazu gibt es für Baden-Württemberg nicht. Aber eine vom Bundesjustizministerium herausgegebene "bundesweite Rückfalluntersuchung" kommt für den Zeitraum 2010 bis 2013 zum Ergebnis, dass in mehr als der Hälfte der Fälle (56 Prozent), in denen eine Straftat innerhalb der Bewährungszeit zu einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren führt, auch deren Vollstreckung erneut zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das wollen die Minister ändern. Strafen für Taten, die in der Bewährungszeit verübt wurden, sollen "in der Regel nicht zur Bewährung ausgesetzt werden dürfen", heißt es in der Beschlussvorlage, die dieser Zeitung vorliegt.

"Wer während seiner Bewährungsdauer neue Straftaten begeht, hat sich eben nicht ,bewährt‘ und in aller Regel keine zweite Chance auf eine Bewährungsstrafe verdient", erklärt Wolf. "Es schwächt das Vertrauen der Bevölkerung in die Wirksamkeit der Strafrechtspflege, wenn auf Bewährungsversagen weitere Bewährungen folgen." Es sei auch "das falsche Signal an die Verurteilten", wenn sie "auch bei erheblicher neuer Straffälligkeit nicht mit wirklich spürbaren Konsequenzen rechnen müssen", begründet er den Vorstoß.