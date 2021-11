Stuttgart. (sös/lsw) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Freitag in einer Videobotschaft eindringlich für weitere Impfungen geworben. "Impfen ist und bleibt unser schärfstes Schwert im Kampf gegen das Virus", sagte er. "Es ist nicht zu spät, sich impfen zu lassen." Wer bisher nicht geimpft sei, aber jetzt damit beginne, der könne die Impfung bis zu den Weihnachtsfeiertagen abgeschlossen haben. "Dann können Sie sich am Fest sicher und mit gutem Gefühl mit Ihrer Familie und mit Freunden treffen. Das ist vielleicht das schönste Geschenk, dass Sie sich selbst und Ihren Lieben machen können."

Zur aktuellen Lage fand der Ministerpräsident warnende Worte. "Die Intensivstationen werden voller und voller", so Kretschmann. "Wenn wir jetzt nicht entschlossen eingreifen, droht bereits in kurzer Zeit eine völlige Überlastung der Krankenhäuser. Darunter leiden dann nicht nur Corona-Patienten, sondern auch Menschen, deren geplante Operationen aufgeschoben werden müssen."

In Kürze werde die "Alarmstufe" greifen und weitere Einschränkungen für Ungeimpfte mit sich bringen, beispielsweise die 2G-Regel. "Ich sage Ihnen: Wir werden die Einhaltung dieser Regeln kontrollieren", kündigte Kretschmann an. Und betonte gleichzeitig: "Es geht dabei nicht um eine Bestrafung von Ungeimpften. Aber die Maßnahmen sind schlicht notwendig, weil sonst eine Überlastung unseres Gesundheitssystems droht." Landesweit tritt die "Alarmstufe" in Kraft, wenn an zwei Tagen in Folge mehr als 390 Covid19-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Am Freitag lag der Wert bei 380.

In einem Landkreis wurde diese Reißleine schon gezogen: Im Kreis Biberach ist aufgrund des hohen Infektionsgeschehens die Alarmstufe ausgerufen worden. Dazu hat das Gesundheitsministerium den Landkreis angewiesen, wie eine Sprecherin des Landratsamts Biberach am Freitag bekanntgab. Damit gilt dort ab diesem Samstag weitgehend die 2G-Regelung mit zahlreichen Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Die Maßnahmen sollen bis zum 24. November befristet werden, hieß es.

Sollte sich das Infektionsgeschehen im Landkreis dadurch nicht stabilisieren, stellte das Landratsamt weitere Schritte, wie etwa Ausgangsbeschränkungen für nicht geimpfte Menschen, in Aussicht. Man wolle insbesondere die Kliniken und das Gesundheitssystem vor einer Überlastung schützen, teilte Landrat Heiko Schmid (Freie Wähler) mit. Außerdem gehe es um den Schutz der vulnerablen Gruppen.

Der Kreis Biberach wies mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 689,7 (Stand: Freitag, 16 Uhr) wiederholt das landesweit höchste Infektionsgeschehen in Bezug zur Einwohnerzahl auf.