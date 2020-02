Stuttgart. (dpa-lsw) Drei Tage nach dem Kabelbrand am Stuttgarter Hauptbahnhof fahren nahezu alle Fernverkehrszüge wieder nach Plan. Das sagte ein Bahnsprecher am Freitagmorgen. Bei drei Verbindungen falle der Halt in Stuttgart aber noch aus. Betroffen sind die IC-Züge zwischen München und Karlsruhe, München und Frankfurt am Main sowie zwischen Tübingen und Berlin. Die Züge halten ersatzweise in Esslingen.

Am Dienstagmorgen war es unter den Gleisen des Bahnhofs zu einem Rohrbruch gekommen, der einen Kurzschluss in einem Verteilerkasten ausgelöst hatte. Dieser wiederum hatte einen Kabelbrand entfacht. Während des anschließenden Feuerwehreinsatzes waren die Gleise am Dienstagvormittag stundenlang gesperrt. Züge fielen reihenweise aus oder wurden umgeleitet.

An den darauffolgenden Tagen hatte der Brand für Reisende massive Einschränkungen zur Folge. So entfiel etwa auf den Fernverkehrsverbindungen nach Frankfurt, Graz, Karlsruhe, Köln, München und Paris der Halt am Hauptbahnhof. Auch im Nahverkehr wurden viele Züge gestrichen oder begannen und endeten früher. Der Regionalverkehr hatte bereits am Donnerstagnachmittag wieder im Hauptbahnhof gehalten.

Update: 7. Februar 2020, 10.50 Uhr

Stuttgart. (dpa-lsw) Nach einem Kabelbrand am Stuttgarter Hauptbahnhof müssen Pendler und Reisende länger mit Einschränkungen zurechtkommen als angenommen. Nach Angaben der Bahn könnten sich die Verspätungen, Umleitungen und Ausfälle auf einigen Strecken bis Donnerstag hinziehen. Viele Verbindungen im Regional- und auch Fernverkehr steuerten Stuttgart allerdings auch wieder an, sagte der Sprecher am Mittwoch. Von den 16 Gleisen seien noch 2 komplett gesperrt, 2 weitere würden für sogenannte Dispositionsmaßnahmen, also für besondere Fälle, genutzt.

Am Dienstagmorgen war es unter den Gleisen des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu einem Rohrbruch gekommen, der einen Kurzschluss in einem wichtigen Verteilerkasten ausgelöst hatte. Dieser wiederum hatte einen Kabelbrand entfacht. Unter anderem funktionierten danach die Durchsagen und die Beleuchtung nicht, die Kommunikationstechnik fiel aus und auch die Möglichkeit, im Stellwerk die Gleisbelegung zu kontrollieren. Während des anschließenden Feuerwehreinsatzes waren die Gleise am Dienstagvormittag stundenlang gesperrt, Züge fielen reihenweise aus oder wurden umgeleitet.

Auch am Mittwoch galten die Einschränkungen unter anderem noch für den TGV aus und nach Paris, der von Karlsruhe aus startet oder über die Fächerstadt nicht hinausfährt. Auch die Verbindung zwischen Karlsruhe und Nürnberg fällt nach Bahn-Angaben aus. ICE-Fernzüge aus Berlin nach München sowie aus Dortmund in die bayerische Landeshauptstadt und aus Hamburg halten wieder planmäßig in Stuttgart. Außerdem werden mehrere IC- und wichtige Regionalstrecken wieder bedient. Als Ersatzhalt dient einigen Verbindungen weiterhin der Bahnhof in Esslingen am Neckar.

Update: 5. Februar 2020, 11.20 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) Ein Kurzschluss und ein anschließender Kabelbrand haben den Zugverkehr im Bahnknoten Stuttgart mitten im morgendlichen Pendlerverkehr ordentlich durcheinander gebracht. Stundenlang wurde der Hauptbahnhof am Dienstagmorgen für S-Bahnen und Fernzüge gesperrt, weil ein Rohr unter den Gleisen gebrochen war. Das austretende Wasser löste nach Angaben der Bundespolizei einen Kurzschluss aus, der wiederum den Kabelbrand entfachte.

Während der S-Bahn-Verkehr am späteren Vormittag wieder aufgenommen wurde, blieb Stuttgart für Fernzüge auch über die Mittagsstunden hinaus nicht erreichbar. Erst am Nachmittag hob die Bahn die Sperrung für die ersten acht Gleise teilweise auf. Einige Regionalzüge sowie der IC über Singen nach Zürich fuhren am Nachmittag wieder den Stuttgarter Bahnhof an, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Ein Großteil des Fernverkehrs müsse jedoch weiterhin andere Bahnhöfe in Esslingen und Vaihingen/Enz ansteuern.

Die Bahnbetrieb in Stuttgart dürfte noch bis mindestens Mittwochvormittag eingeschränkt bleiben, sagte der Sprecher. Wann die Sperrung komplett aufgehoben werden kann, war demnach am Dienstag noch unklar.

Das Feuer brach laut der Deutschen Bahn um 8.36 Uhr aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Bundespolizei nicht. Nach Angaben der Stadt Stuttgart brannte es unter den Gleisen in einem technischen Bereich. Starker Rauch zog auf, stieg nach oben und legte sich zunächst über zwei Gleise. Aus Sicherheitsgründen wurden einige Reisende aufgefordert, im Zug zu bleiben. Außerdem wurden die Bahnsteige geräumt.

Nach Angaben der Bahn enden und starten die Fernverkehrszüge aus Hamburg Richtung Stuttgart derzeit in Mannheim. Züge aus Paris fahren über Karlsruhe nicht hinaus und enden auch dort. "Die Fernverkehrszüge zwischen Karlsruhe und Nürnberg entfallen", teilte die Bahn weiter mit. Andere Fernverkehrszüge fahren an Stuttgart vorbei und halten in Esslingen.

Die Regionalverbindungen nach Tübingen, Heilbronn, Pforzheim und Karlsruhe fuhren laut Sprecher am Nachmittag wieder. Mit Verspätungen müsse allerdings weiter gerechnet werden. "Alle anderen Regionalzüge wenden vorzeitig an Vorstadtbahnhöfen. Reisende können dort in die S-Bahn umsteigen", empfahl die Bahn.

Tickets des Fernverkehrs, die von der Sperrung betroffen sind, behalten demnach ihre Gültigkeit. Sie können bis zum 10. Februar kostenfrei storniert oder nach Störungsende flexibel genutzt werden, hieß es.

Update: 4. Februar 2020, 17.10 Uhr