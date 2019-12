Von Susanne Kupke

Karlsruhe. "Lothar" blies nur wenige Stunden, doch Spuren hinterließ er für Jahrzehnte: Am 26. Dezember 1999 fegte der Orkan von Frankreich kommend über Südwestdeutschland hinweg. Mit mehr als 200 Stundenkilometern auf den Höhen und noch über 120 Stundenkilometern in Karlsruhe richtete der Sturm vor allem in der Rheinebene und im Schwarzwald immense Schäden an. 20 Jahre danach ist das meiste verkraftet. Doch Spuren des "Jahrhundert-Orkans" am zweiten Weihnachtsfeiertag sind mancherorts noch immer zu sehen.

Am Feldberg war der Sturm besonders heftig. Dort wurde nach einer Rekord-Bö von 212 Stundenkilometern am Mittag das Windmessgerät so beschädigt, das es in den nächsten zwei Stunden – während des Maximums des Orkans – keine Werte mehr lieferte. Doch auch andernorts lehrte "Lothar" das Fürchten: Dächer wurden abgedeckt, Bäume stürzten auf Häuser, Straßen, Schienen oder Strommasten.

Auf vielen Eisenbahnstrecken ging zeitweise nichts mehr, der Flugverkehr stockte, Straßen wurden gesperrt, herabstürzende Äste beschädigten Stromleitungen. Im Schwarzwald, rund um Tübingen und auf der Schwäbischen Alb sowie im Schönbuch hatten Menschen zeitweise keinen Strom. Noch Tage danach wurden auf einzelnen Gehöften Notstromaggregate von Bauer zu Bauer weitergereicht.

In Deutschland und fünf weiteren Ländern forderte "Lothar" 110 Menschenleben. In Baden-Württemberg starben neun Menschen, 25 weitere in den Monaten danach bei Waldarbeiten. Allein den versicherten Schaden beziffert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bundesweit auf rund 800 Millionen Euro.

Der Orkan riss breite Schneisen in die Wälder und ließ Bäume wie Streichhölzer umknicken. 30 Millionen Festmeter Holz wurden zerstört, so viel wie sonst in drei Jahren in der Forstwirtschaft geschlagen werden. Das Landwirtschaftsministerium notierte Kahlschlag auf einer Fläche von 40.000 Hektar – das entspricht etwa 56.000 Fußballfeldern. Am stärksten betroffen waren die Forstämter Lahr, Gengenbach, Baiersbronn und Pfalzgrafenweiler.

Durch das Überangebot gingen die Holzpreise zurück. "Finanziell war es eine Katastrophe", sagt Christoph Hartebrodt, Leiter der Abteilung Forstökonomie bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Bei sehr stark betroffenen Betrieben kann es ihm zufolge 30 bis 40 Jahre dauern, bis die Holzernte wieder auf dem früheren Niveau ist.

Nachwirkungen spürt man etwa in Baden-Baden: Vor "Lothar" erntete der größte kommunale Waldbesitzer in Baden-Württemberg jedes Jahr rund 50.000 Kubikmeter Holz; heute sind es rund 36.000, sagt Forstamtsleiter Thomas Hauck.

"Nur zwei bis drei Stunden hat ’Lothar’ geblasen – und dann lag alles da", erinnert sich Ulrich Kohnle, der Leiter der FVA-Abteilung Waldwachstum. "Es war eine Katastrophe für Waldbesitzer – nicht aber für den Wald." Denn der wurde durch den Orkan deutlich verjüngt. Auf fast allen Kahlflächen ist inzwischen neuer Wald entstanden. "Beim Durchlaufen fällt da gar nicht mehr viel auf", berichtet Kohnle.

"Lothar" hat vor allem hohe Fichten gefällt, was nachwächst, sind meist robustere Laubbäume. Während der Laubbaum-Anteil 1987 in Baden-Württemberg noch bei 36 Prozent lag, war er 2012 bei 47 Prozent. "Das passt auch zu den Umweltveränderungen", sagt Kohnle. "Vom Gesichtspunkt der Naturnähe ist das ein Gewinn, von dem der Rohstoffbereitstellung und des Geldverdienens nicht." Im Hausbau seien wegen seiner homogenen Qualität nach wie vor Nadelhölzer mehr gefragt. "Der Markt ruft nach Nadelholz."

"Wir haben sehr viel aus ’Lothar’ gelernt und den Waldumbau hin zu Mischwäldern deutlich verstärkt", sagt Baden-Badens Forstamtschef Hauck. Alles in allem sei man nun einen großen Schritt weiter hin zu einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung. "Viele Waldbesucher haben sich auch über die neuen Ausblicke gefreut", berichtet er. Die sind jedoch zum Großteil wieder zugewachsen.

War "Lothar" ein früher Vorbote des Klimawandels? Ein Zusammenhang solcher "Einzelereignisse" mit einer möglichen Klimaänderung konnte seinerzeit nicht nachgewiesen werden – aber auch nicht ausgeschlossen. "Aus heutiger Sicht wird diese Bewertung aufrechterhalten, da sich für diese wenigen Extremereignisse kaum statistische Folgerungen ableiten lassen", meint Andreas Pfaffenzeller vom Deutsche Wetterdienst.

FVA-Experte Kohnle weist auch darauf hin, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten in den letzten 30 bis 50 Jahren eher rückläufig sind. Doch die Dauer der Großwetterlagen, aus denen Stürme wie "Lothar" entstehen können, habe zugenommen. "Wir tun gut daran, dass wir uns darauf einstellen und Risiken verteilen." Dazu gehöre, dass Baumarten zum Standort passen und Bäume nicht zu hoch werden.

Doch was Waldexperten seit einigen Jahren viel mehr zu schaffen macht als Stürme, sind Hitze und Trockenheit. "Borkenkäfer und Dürre – das toppt ’Lothar’ noch", sagt Forstökonom Hartebrodt.