Stuttgart. (dpa-lsw) Baden-Württemberg ist attraktiv - nicht nur für Menschen aus dem Ausland, sondern auch aus dem übrigen Bundesgebiet. Das - gepaart mit dem Trend zu kleineren Haushalten, in denen nur bis zu zwei Menschen leben - führt zu einer höheren Nachfrage nach Wohnungen. Eine Studie des Prognos-Instituts im Auftrag des Wirtschaftsministeriums und der L-Bank kam im Jahr 2017 zu dem Schluss, dass in den Jahren 2011 bis 2015 eine Lücke von 88.000 Wohnungen aufgelaufen ist. Das heißt gemessen am Bevölkerungswachstum wurde zu wenig gebaut.

In den Jahren 2016 bis 2020 fehlten der Studie zufolge rund 300.000 Wohnungen, die neu gebaut oder erweitert werden müssten. Bis 2025 steigt der Bedarf demnach auf bis zu 485.000. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) bezifferte den jährlichen Neubaubedarf für Baden-Württemberg bis 2020 auf 57.800 Wohnungen. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 wurden in Baden-Württemberg laut Statistischem Landesamt lediglich 33.523 Wohnungen fertig gestellt - in den Jahren davor sah es ähnlich aus.

Besonders viele Wohnungen fehlten den Studien zufolge in Stuttgart mit den vier angrenzten Landkreisen Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis - auf die knapp ein Drittel der landesweiten Wohnungsbaulücke entfielen. Auch in den Universitäts- und Großstädten Freiburg, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg wurden in den vergangenen Jahren gemessen am Bevölkerungswachstum zu wenige Wohnungen gebaut.

Im Kampf gegen diese Wohnungsnot im Südwesten fordern Kommunalverbände und Bauwirtschaft daher den Abbau rechtlicher Hürden für die Flächenentwicklung. "Wenn erst einmal der Bund, dann das Land und anschließend auch die Regionalverbände festlegen, was nicht geht, dann bleibt wenig von der einstmals bedeutenden Planungshoheit übrig", sagte Gemeindetagspräsident Roger Kehle am Mittwoch in Stuttgart.

Weitere Probleme seien Artenschutz und Bürgerbeteiligung. "Diese Ziele sind für sich betrachtet zwar gut begründet. Wir werden aber nicht schaffen, knapp eine halbe Million Wohnungen zu bauen, wenn wir sie nicht temporär in den Hintergrund rücken", so Kehle.