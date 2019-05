Von Jana Zahner

Stuttgart. Etwa jedes fünfte Kind in Deutschland verlässt die Grundschule ohne ein Mindestmaß an Rechtschreibkenntnissen. Das hat eine Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) bereits 2017 festgestellt. Dass Grundschüler beim Lesen und Schreiben schwächeln, sieht auch die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) als ein Problem, das schon bei der Einschulung beginnt.

"Wir haben heute in Klasse 1 Kinder sitzen, die können schon lesen - und in der gleichen Klasse sitzen Kinder, die können noch nicht mal einen Stift halten. Daraus einen gemeinsamen Lernerfolg zu entwickeln, ist für Lehrer fast unmöglich", ist von Eisenmann regelmäßig zu hören.

Für die heterogenen Fähigkeiten von Schulanfängern gibt es verschiedene Erklärungsansätze: Nicht nur Migration, Inklusion und Digitalisierung spielen eine Rolle, sondern auch die unterschiedlichen Begabungen und sozialen Voraussetzungen der Kinder.

"Wir müssen individueller unterrichten", sagt Sandra Kieber, Leiterin der Paul-Hindemith-Grundschule in Freiburg. "Früher bestand mein Beruf hauptsächlich aus Lehre und zu einem geringeren Teil aus Erziehung. Heute ist es umgekehrt", sagt Kieber. "Die Kinder überhaupt lernfähig zu machen, ist die Herausforderung."

Das Kultusministerium hat das Thema Rechtschreibung an Grundschulen mit mehreren Maßnahmen adressiert: So sollen Lehrer die umstrittene Methode "Lesen durch Schreiben" - besser bekannt als "Schreiben nach Gehör" - nicht mehr anwenden. Seit Beginn des laufenden Schuljahres gilt der "Rechtschreibrahmen" für die Klassen 1 bis 10. Vergangene Woche folgte die Fortbildungsinitiative "Orthographie lehren und lernen in der Grundschule".

Das Interesse unter den Pädagogen ist offenbar groß. Die Auftaktveranstaltung des Kultusministeriums vergangene Woche in Stuttgart war ausgebucht. "Die Fachtagung war qualitativ gut", sagt eine der Teilnehmerinnen.

Dennoch regt sich Kritik von Seiten der Gewerkschaften und Grundschulverbände. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) nennt die Fortbildungsinitiative eine "Alibi-Veranstaltung der Kultusministerin". Besonders die Online-Seminare stoßen auf Unverständnis. "Die wenigsten Grundschullehrer haben bei der Arbeit Zugang zu Laptops", sagt GEW-Landeschefin Doro Moritz. Fortbildungen und Handreichungen seien zwar hilfreich, änderten aber nichts an dringenderen Problemen: fehlende Lehrer und mangelnde Zeit für schwache Schüler.

"Echte Unterstützung der überlasteten Lehrkräfte muss anders aussehen", fordert Moritz. Die Grundschullehrer seien es leid, "dass die Kultusministerin schwächere Rechtschreibleistungen mit der Kompetenz der Lehrkräfte in Verbindung bringt und sie gleichzeitig keine Förderstunden und die Ausstattung bekommen, in denen sie Rechtschreibung voranbringen und sinnvolle Sprachförderung anbieten können."

Seit der Abschaffung der Fremdsprachen in den Klassen eins und zwei gibt es zwar zwei Poolstunden pro Woche, die als Förderstunden für die Fächer Mathe und Deutsch vorgesehen sind. Doch das sei nach Aussage der GEW und dem Grundschulverband Baden-Württemberg nicht ausreichend. "Es bleibt immer weniger Zeit zum Üben", sagt Moritz.

Nicht nur mehr Förderstunden, auch mehr Personal pro Klasse wünscht sich Schulleiterin Kieber. "Egal, wie viele Fortbildungen und Handreichungen wir bekommen: Wir brauchen mehr Lehrer und pädagogische Fachkräfte aus anderen Fachrichtungen." Regelmäßig müsse sie Klassen zusammenlegen oder aufteilen: weil Lehrer fehlen und damit möglichst wenig Unterricht ausfällt. Denn Grundschulkinder können nicht einfach nach Hause geschickt werden.