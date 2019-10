Heidelberg. (sös) In der Diskussion um Studentenproteste gegen missliebige Redner warnt Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) Universitäten davor, sich abzuschotten. "Wenn wir wollen, dass unsere Hochschulen ein Raum der Freiheit sind, dann gehören Debatten dazu", sagte Bauer der RNZ. "Es gilt für Hochschulen wie für unsere Gesellschaft insgesamt: Gut geführter und zivilisierter Streit, davon haben wir viel zu wenig." Hochschulen seien ein Raum, in dem man um das bessere wissenschaftliche Argument streitet. "Dieser Streit sollte auch da ausgehalten werden, wo es vielleicht ein bisschen weh tut", forderte Bauer.

Auch politische Debatten gehörten an die Hochschulen. "Wie soll denn Demokratie funktionieren, wenn man so tut, als dürften Politiker sich nicht an Hochschulen äußern?", fragte sie. "Wir bekommen eine völlig aseptische Gesellschaft, wenn Politiker von Hochschulen ferngehalten werden." Allerdings müssten Hochschulen wachsam sein, dass sie nicht von einer Richtung vereinnahmt würden.

Proteste, wie sie beispielsweise AfD-Gründer Bernd Lucke jüngst in Hamburg erlebte, hält Bauer für "eine legitime Form, seine Meinung kundzutun". Gleichzeitig warnte sie: "Protest kann ein guter Einstieg in eine Debatte sein. Er ersetzt aber den von Argumenten geleiteten Streit nicht."

Mit Blick auf ein Rückkehrrecht des derzeitigen AfD-Chefs Jörg Meuthen, der zuvor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl lehrte, stellte Bauer fest: "Ich glaube, juristisch ist die Sache klar. Juristisch ist nicht viel daran zu deuteln, dass ein Professor - auch wenn er in einer Partei engagiert ist, die ich für hochproblematisch halte - ein Rückkehrrecht hat. Das muss unser Rechtsstaat aushalten." Gleichzeitig sagte Bauer: "Die argumentative Auseinandersetzung mit diesen Persönlichkeiten halte ich aber für hochlegitim."