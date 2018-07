Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Künstler Gunter Demnig ist "Stammgast in Heilbronn", mindestens einmal im Jahr kommt er, um auch hier seine Stolpersteine zu verlegen. Mehr als 69.000 Mal hat er die Pflastersteine mit Messingkappe verlegt, auf denen Name, Geburts- und Todesdatum jüdischer Mitbürger stehen und die er vor den Häusern ins Pflaster versenkt werden, in denen sie einst gewohnt haben.

Demnig kann noch oft nach Heilbronn kommen: 161 Stolpersteine hat er hier schon verlegt, sagt Peter Wanner vom Stadtarchiv, der, zusammen mit Günther Spengler vom "Runder Tisch Stolpersteine Heilbronn", das 2009 gestartete Projekt betreut, denn vermutlich sind im Holocaust 400 Mitglieder der jüdischen Gemeinde umgekommen.

Unter denen, die immer mit dabei sind, ist Avital Toren, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Heilbronn. Sie frage sich oft "was wäre eigentlich aus Heilbronn geworden, wenn es den Holocaust nicht gegeben hätte?" Ja, wie hätten alle die Bankdirektoren, die Wein- und Einzelhändler, die Schneiderinnen und die höheren Töchter das Stadtleben heute geprägt? Eine Vorstellung dazu kann man kaum entwickeln, aber möglich ist, jedes einzelne Schicksal zu verfolgen und jeden einzelnen Menschen nicht zu vergessen.

In Heilbronn tun das schon von Anfang an auch Schüler. Sie gehen mit der Hilfe des Stadtarchivs den einzelnen Lebensläufen nach bis zum Ende, für das meist Namen wie Treblinka oder Auschwitz stehen. Nur wenigen Heilbronner Juden es gelungen zu überleben - auch ihrer wird gedacht.

Eine davon ist Luise Bronner. Ihre Familie lebte zuletzt in der Schillerstraße. Vor dem Mehrfamilienhaus sind zu den drei Stolpersteinen zwei weitere hinzugekommen. Bevor Demnig diese in die vom Tiefbauamt ausgeführten Vertiefungen einlässt, poliert er die anderen erst blank. Von den zwei neuen Steine erinnert einer an Luise Bronner. Eigentlich hieß die Familie "Heilbronner", sie änderte ihren Namen in der Emigration.

Schüler der Luise-Bronner-Realschule sind mit ihren Lehrern gekommen. Ein Bruder von Luise war schon 1933 emigriert. Die Familie, zuvor schon reiche Seifenfabrikanten, konnte ihren Erfolg in den USA fortsetzen. Heute haben die Produkte von "Dr. Bronner‘s Magic Soap" Kultstatus in den USA.

Luise, die noch 1932 ihr Abitur an der Vorläuferschule des heutigen Robert-Mayer-Gymnasiums abgelegt hatte, wanderte 1938 in die USA aus, besuchte Heilbronn 1958 noch einmal und gab ihr Vermögen in eine Stiftung, die bis heute den Schüleraustausch zwischen Heilbronn und Baltimore finanziert.

Ihre Eltern hatten auch bereits alle Ausreisedokumente beisammen. Doch einen Tag vor ihrer Abreise griff Japan als deutscher Verbündeter die USA an, das besiegelte auch das Schicksal der Bronners. Sie überlebten die weitere Verfolgung nicht, wurden deportiert und ermordet.

Den Schülern, die diesen Schicksalen nachgehen, gehen sie auch nahe. Kulturbürgermeisterin Agnes Christner betont die Wichtigkeit solcher "Geschichtsstunden". Die Beschäftigung mit Einzelschicksalen bringt das Verbrecherische dieser Zeit auf eine nachvollziehbare Ebene und hinterlässt Spuren.

Leon Fisel vom Robert-Mayer-Gymnasium hat seine Semesterarbeit im elften Schuljahr dem Thema Stolpersteine und "Wie sieht richtiges Gedenken aus?" gewidmet. Er sagt, er werde nie wieder vergessen können, was er hierbei erfahren hat. Seine Mitschülerin kämpft mit den Tränen, als sie das Gedicht "Ich will leben" von Selma Meerbaum vorliest, einer Cousine des Dichters Paul Celan, die, kaum älter als sie selbst, in einem Lager starb.

Unterstützt wird die Aktion von der Volksbank. Sie geht auf die Bankengründung der bedeutenden Heilbronner jüdischen Familie Gumbel zurück. Der Abraham-Gumbel-Saal an ihrem Standort an der Allee erinnert daran, was diese Familie von Bankiers und Anwälten einst für die Stadt bedeutete. Auch diesmal war ein Stolperstein in der Uhlandstraße einem Familienmitglied gewidmet. Emma Gumbel wurde nach Theresienstadt deportiert, wo sie 1943 starb.

Info: Die ausführlichen Biografien aller bisher mit Stolpersteinen gewürdigten Personen sind nachzulesen unter www.stolpersteine-heilbronn.de