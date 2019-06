Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Derzeit läuft vieles entspannter als üblich: Ferienzeit. Wo sonst zwischen sieben und acht Uhr Horden von Kindern Richtung Schulen wuseln, Busse und Bahnen verstopfen, wo "Elterntaxis" Staus verursachen, läuft es plötzlich. Der Verkehr fließt, Pendler haben auf einmal einen Sitzplatz in der S-Bahn. Die Pfingstferien entlasten den Verkehr.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann wünscht sich dies dauerhaft. Der Grüne fordert eine "Entzerrung" und zum Teil Verschiebung des Unterrichtsbeginns. Dafür sprechen seiner Ansicht nach Studien, laut denen viele Schüler ihre volle Aufnahmefähigkeit erst gegen neun Uhr erreichen, aber auch verkehrsplanerische Erwägungen: "Wir müssen es schaffen, unsere Transportkapazitäten effizienter und zeiteffektiver zu nutzen", sagt Hermann. "Das könnte gelingen, wenn wir den Schulbeginn besser verteilen, so wie es auch unterschiedliche, gleitende Arbeitsbeginne gibt."

Sein Vorschlag: Schulen sollten teils später und vor allem gestaffelt anfangen. Ältere Schüler, so der studierte Lehrer, müssten gar nicht so früh anfangen, außerdem gebe es verschiedene Möglichkeiten zur Betreuung, bevor der eigentliche Unterricht beginne. "Die größte Entzerrung wäre, wenn endlich nicht mehr überall der Schulbeginn ungefähr um 7.45 Uhr wäre", sagt Hermann. "Verkehrlich und unter Klimaschutz-Gesichtspunkten wäre das eine extreme Entlastung." In Städten, hofft er, würde sich der Stau auflösen. Im ländlichen Raum brauche man "viel weniger Busse, wenn nicht mehr alle gleichzeitig anfangen würden und man zwei Fuhren nacheinander machen könnte".

Einen landesweiten Überblick, wann wo der Unterricht anfängt, gibt es nicht. Denn darüber entschieden wird in Baden-Württemberg vor Ort. Um den Öffentlichen Nahverkehr nicht zu überlasten, sprechen sich Schulen einer Gemeinde oft ab. Die eine beginnt um 7.30 Uhr, die nächste um 7.45, die dritte um 8 Uhr.

Kultusministerin Susanne Eisenmann will die Entscheidungsstrukturen nicht ändern. "Das wird ganz konkret vor Ort gemeinsam von der Schulleitung, dem Kollegium, den Eltern und Schülerinnen und Schülern festgelegt", sagt sie. Aber: "Eine Entzerrung des morgendlichen Verkehrs, vor allem in den Städten, halte ich für sinnvoll." Hermanns Initiative "Goodbye Elterntaxi" finde sie deshalb auch "super". Alle Beteiligten müssten Überzeugungsarbeit leisten, damit Eltern Kinder nicht zur Schule chauffierten. "Denn das stellt nicht nur unter Umwelt- und Verkehrsaspekten ein großes Risiko dar, sondern verhindert auch, dass Kinder lernen, ihren Schulweg selbstständig zurückzulegen."

Gut möglich, dass Eisenmann das Thema demnächst auf den Tisch bekommt. Der Landesschülerbeirat (LSBR) hatte am Freitag den Kölner Schlafmediziner Alfred Wiater zu einem Vortrag über Lichtmangel und gesundheitliche Folgen zu Gast. "Für uns ist es morgens oft ein großer Stress, rechtzeitig in die Schule zu kommen, weil die Busse und Bahnen so überlastet sind und so ein Verkehrschaos herrscht", sagt der LSBR-Vorsitzende Leandro Cerqueira Karst. "Es gibt zwar Schüler, die morgens topfit sind, aber für die meisten geht in der ersten Stunde noch gar nichts. Da sind sie viel zu müde. Die erste Stunde ist oft umsonst, als hätte sie gar nicht stattgefunden."

Die Schüler haben nun eine Arbeitsgruppe gebildet, um eine Stellungnahme zu erarbeiten. Schnellschüsse lehnen sie ab. "Ein späterer und gestaffelter Unterrichtsbeginn kann sinnvoll sein. Jedoch müsste man die Schüler dann auch anhalten, nicht einfach später ins Bett zu gehen. Sonst besteht der Schlafmangel trotzdem", so Cerqueira Karst. Auch Verschiebungen im Stundenplan könnten schon viel erreichen: "Wir sind dafür, dass Hauptfächer nicht gleich morgens in den ersten Stunden stattfinden."