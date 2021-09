Offenau. (rnz) Nur eine Stammzelltransplantation kann das Leben des fünfjährige Erkin noch retten. Der Junge aus Offenau leidet an X-ALD, einer lebensbedrohlichen Stoffwechselkrankheit. Die Familie und die gemeinnützige Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) bitten die Einwohner der Region daher, sich an einer Typisierung zu beteiligen und so vielleicht zum Lebensretter zu werden.

Offen, voller Energie und immer in Bewegung: Erkin ist ein lebensfroher und neugieriger Junge. Er geht in die Musikschule, zum Turnen und spielt Fußball – seine ganz große Leidenschaft. Seine Eltern sind im Landkreis Heilbronn geboren und aufgewachsen, seit 2009 lebt die Familie in der Gemeinde Offenau.

Stets sind Nachbarn, Freunde und Familie da, Papa Volkan trainiert die Bambini im Fußballverein, Erkin ist ständig bei den Nachbarn und kümmert sich dort um die Hunde, Katzen und Hasen. Seiner Mama Ebru in der Küche zu helfen und mit ihr ausgiebig zu kuscheln, mit Bruder Ersan im Gartenpool zu planschen oder mit Papa auf dem Fußballfeld zu kicken – das ist seine Welt. Eigentlich könnte alles gut sein.

In den 1990er-Jahren erkrankte Erkins Onkel an X-ALD, einer lebensbedrohlichen Stoffwechselerkrankung. Sie schädigt Nieren, Gehirn und Rückenmark und führt unbehandelt zum Tod. Damals gab es noch keine Möglichkeit der Heilung. Erkins Onkel wird zum Pflegefall und stirbt 1999. Zwei weitere Kinder in der Familie erleiden das gleiche Schicksal. Sicherheitshalber lassen Ebrus Eltern ihre Tochter testen. Das Ergebnis: Ebru hat Glück. Sie trägt das Gen nicht in sich. 2011 kommt Ersan zur Welt, und die Eltern sind überglücklich.

Fünf Jahre später erfährt Ebru während ihrer Schwangerschaft von ihrer Cousine, dass deren Sohn ebenfalls an X-ALD erkrankt ist. Ebru beschleicht ein ungutes Gefühl. Sicherheitshalber lässt sie sich erneut testen – und bekommt ein niederschmetterndes Ergebnis: Sie ist positiv. Offenbar war das erste Ergebnis falsch.

Weibliche Personen sind jedoch nur Trägerinnen, sie selbst erkranken nicht. Sofort wird Ersan getestet, er ist glücklicherweise gesund. Doch leider stellen die Ärzte fest, dass das ungeborene Kind in Ebrus Bauch ebenfalls von der Krankheit betroffen ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bei ihm die Erkrankung irgendwann ausbricht, ist hoch. "Die Nachricht hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Es war so, als ob jemand kochendes Wasser über mir ausgegossen hätte", erinnert sich Ebru.

Erkin kommt zu Hause zur Welt. Es ist eine Sturzgeburt, Papa Volkan ersetzt die Hebamme, so gut es geht. Als der Krankenwagen eintrifft, liegt Erkin bereits in Ebrus Armen. "Das ist ganz typisch für Erkin. Er wollte offenbar schnell auf die Welt kommen. Das ist bis heute so geblieben. Erkin ist schnell im Kopf und schnell auf den Beinen. Alles, wirklich alles muss schnell gehen", erklärt Volkan.

Seit seiner Geburt wird Erkin regelmäßig in der Tübinger Uniklinik kontrolliert. Fünf Jahre ist alles unauffällig. Die Eltern hoffen immer mehr, dass die Krankheit bei Erkin nicht ausbricht. Doch im August dann die Nachricht, vor der sich die Eltern fünf Jahre lang gefürchtet haben. Bei einem MRT werden in Erkins Gehirn erste Auffälligkeiten sichtbar. "Als wir die Nachricht bekamen, dass die Krankheit ausgebrochen ist, hatte ich das Gefühl, dass mein Herz rausspringt. Volkan ist vollkommen zusammengebrochen. Von einer auf die andere Sekunde geht die Welt unter", sagt Ebru.

Erkin hat eine einzige Chance auf ein gesundes Leben: eine Stammzelltransplantation. Sein Bruder Ersan kommt als Spender leider nicht infrage. Der Suchlauf nach einem Fremdspender wurde daher bereits gestartet, aber bislang konnte weltweit noch kein passender Spender gefunden werden.

Seit der Nachricht ist Vater Volkan ununterbrochen unterwegs: Er kontaktiert Freunde und Bekannte in Deutschland und der Türkei und bittet alle, sich registrieren zu lassen. Er geht in alle Vereine in der Umgebung und auch sein Arbeitgeber Audi ist informiert und will helfen. "Nach dem ersten Schock haben wir verstanden, dass es nur einen Weg geben kann. Wir werden kämpfen. Es gibt nur ein einziges Ziel: Das Leben unseres Kindes zu retten", sagt Volkan.

Info: Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/erkin die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

Das DKMS-Spendenkonto:

IBAN: DE64 641 500 200 000 255 556

Verwendungszweck: VEE 001 Erkin