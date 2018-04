Von Roland Böhm

Stuttgart. Vom silbernen Rössle bis zur Maske des Sängers Cro, von der RAF-Zeit bis zum Streit um das Milliardenprojekt Stuttgart 21, von einer kostbaren Brosche bis zu einem Glas Feinstaub: Im Stadtmuseum Stadtpalais haben Einwohner und Gäste der Landeshauptstadt einiges zu entdecken. Für 41 Millionen Euro ist das historische Wilhelmspalais umgebaut und eingerichtet worden. Nun wird es eröffnet - mit einem einwöchigen Festival. Der Eintritt in die Dauerschau "Stadtgeschichten" ist frei. Ein Blick auf die Exponate:

> Das Namhafteste: Dass "Stuttgart" von Stutengarten kommt, also einem Gestüt, klingt logisch und ist sehr wahrscheinlich - doch es fehlt dafür der letzte Beweis. Denn eindeutige Belege für einen Stutengarten im Talkessel fehlen. Dennoch ist das Pferd seit dem 13. Jahrhundert Wappentier der Stadt. Stellvertretend dafür steht ein prunkvoller Trinkpokal samt Rössle von 1659 in der Ausstellung.

> Das Coolste: Massive Töne, Freundeskreis und vor allem Die Fantastischen Vier: Hip Hop hat in Stuttgart eine lange Tradition. Gerade sind die "Fantas" mit dem Medienpreis für Sprachkultur geehrt worden. Thomas D., Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon machten Deutschrap salonfähig, lobte die Gesellschaft für deutsche Sprache. Im Stadtmuseum wird diese Subkultur, die zum Pop wurde, durch eine Panda-Maske vertreten, das Markenzeichen, mit dem der Rapper Cro ("Einmal um die Welt") seine Anonymität wahrt.

> Das Schmutzigste: Nach dem Streit um das Bahnprojekt Stuttgart 21 ist es jetzt die schlechte Luft, die bundesweit mit der Landeshauptstadt verbunden wird. Der Künstler Erik Sturm hat eine Woche lang Feinstaub von Fensterbänken gekratzt - und ein Kilo davon in ein Einmachglas gefüllt.

> Das Kostbarste: Es ist der emotionale Wert, der eine Granatbrosche für Erika Albert kostbar machte: Als Zwölfjährige transportierte sie den Schmuck in einer Reisekiste mit doppeltem Boden durch Europa. Im Zuge der "Eindeutschung" schickten die Nazis ihre Familie nach Polen, vertrieben kehrte sie mittellos zurück.

> Das Verspielteste: Die erste Waldorfschule wurde 1919 in Stuttgart gegründet. Emil Molts, Besitzer einer Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, wollte Kindern seiner Arbeiter Schulbildung ermöglichen. Eine Waldorf-Ente aus Holz in der Vitrine wackelt mit dem Kopf, wenn sie auf ihren Rädern bewegt wird.

> Das Sportlichste: Das könnte das Trikot des in Esslingen geborenen früheren VfB-Profis Serdar Tasci sein, der inzwischen in Moskau unter Vertrag steht. Die noch größere internationale Karriere hat eine kleine Blechspielfigur hingelegt, die per Druck auf einen Knopf auf ihrem Kopf einen Würfelball wegschießt: Das Spiel Tipp-Kick wurde 1924 von Möbelbauer Karl Mayer in Stuttgart erfunden. Seinen Durchbruch feierte es mit der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz.

> Das Gemütlichste: Teile der architekturhistorisch bedeutenden Weissenhofsiedlung sind Stuttgarts Welterbe. Die künstlerische Leitung der vom Deutschen Werkbund 1927 errichteten Siedlung mit Bauten von Le Corbusier oder Walter Gropius hatte Ludwig Mies van der Rohe. Von ihm stammt der "Freischwinger"-Stuhl im Stadtpalais.

> Das Älteste: Wirklich viele Belege für die Stadthistorie gibt es nicht. Stets war das Bauen in Stuttgart wichtiger als sorgfältige archäologische Grabungen. 1972 gelang es beim Bau einer Tiefgarage dennoch, Krüge, Perlen und Murmeln als mehrere hundert Jahre alte Zeugen vom Alltagsleben nahe des Schlossplatzes zu sichern.

> Das Schwerste: Wo heute der Glaskubus des Kunstmuseums am Schlossplatz steht, stand einst das Kronprinzenpalais. Im Krieg beschädigt, musste es einem Tunnelbau in der Autostadt weichen. Gesichert wurde ein 380 Kilogramm schweres Kapitell, das von 1850 bis 1962 die Außenfassade schmückte.

> Das Drumherum: Zum Programm des Festivals gehören unter anderem eine Rollerdisco im Museumsfoyer (14. April, 22 Uhr), Gesprächsabende wie "Stuttgart und sein VfB" (18. April, 19 Uhr) oder eine Elektro-Party mit dem DJ-Duo "Turntablerocker" (21. April, 23 Uhr).