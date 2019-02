"Die Gemeinde kauft alles, was zu kriegen ist": Gerhard Kiemle kritisiert aggressiven Preiskampf in Bietigheim-Bissingen.

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Bietigheim-Bissingen/Freiburg. "Anfangs waren noch zwei, drei andere dabei", sagt Landwirt Gerhard Kiemle und lässt ein paar Ackerkrumen durch seine Hände rieseln. "Dann ging es nur zwischen der Gemeinde und mir hin und her." Der Boden, auf dem er steht, wurde 2018 versteigert; ein Gutachten hatte den Quadratmeter auf sechs Euro veranschlagt. Die Kommune Bietigheim-Bissingen trieb den Preis aber höher: "Bei 15 Euro bin ich ausgestiegen", berichtet Kiemle. "Das hat mich sehr aggressiv gemacht, dass eine Gemeinde so eingreift."

Silbernes Haar, filigrane Brille, Designer-Jacke: Der 64-jährige Gemüse-Produzent sieht nicht aus, wie man sich einen Bauern gemeinhin vorstellt. Seine Gewächshäuser, die neben Wochenmärkten auch Edeka und Rewe versorgen, werden zum großen Teil von Computern gemanagt; 40 Festangestellte und 40 Saisonarbeitskräfte können davon leben. "Regionale Betriebe wie uns gibt es immer weniger", sagt Kiemle. "Wir sind dringend auf Flächen angewiesen, damit wir auch in Zukunft noch existieren können." Der Acker, um den es geht, liegt zwischen seinen eigenen Feldern.

Als Kiemles Vater die Firma 1960 umsiedelte, zog er eigens in eine gärtnerische Siedlung. Jetzt ist wenige Meter entfernt ein Gewerbegebiet angedacht. "Die Gemeinde kauft alles, was zu kriegen ist", sagt Kiemle. "Wenn das im geplanten Ausmaß kommt, bin ich sicher, dass es nach der Generation meiner Kinder nicht weitergehen kann."

140 Kilometer südwestlich steht Viehhalter Bernhard Sauter in der Freiburger Dietenbach-Niederung und droht: "Ich bin bereit, mich enteignen zu lassen." In einem von Deutschlands größten Neubauprojekten werden hier 130 Hektar kleinbäuerlich geprägte Landschaft überplant; bis zu 15.000 Menschen in 6000 Wohnungen sollen dort einmal wohnen. Am Sonntag sollen die Freiburger in einem Bürgerentscheid klären, ob der neue Stadtteil tatsächlich entstehen kann.

Bernhard Sauter sieht sich durch den geplanten Freiburger Stadtteil Dietenbach in seiner Existenz bedroht. Foto: Jens Schmitz

Sauter soll 25 Hektar aus Eigenbesitz und Pacht verlieren. Er produziert darauf Ackergras, Mais und Winterweizen für seine 300 Holstein-Kühe im nahe gelegenen Merzhausen. "Für uns ist das enorm", sagt der 54-Jährige. "Ich müsste 70 bis 75 Kühe abschaffen und einen von meinen drei Angestellten entlassen."

Die Schlagzeilen im Zuzugsland Baden-Württemberg werden vom Ruf nach Wohnungsbau dominiert, und das nicht erst, seit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Oktober ein "Marktversagen" behauptete. Die Lösungsvorschläge mögen sich im Weg unterscheiden, sind aber im Ziel weitgehend einig: Der Nachfrage soll entsprochen werden. "Mehr Flächen für den Wohnungsbau zu gewinnen", ist für Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) essenziell.

So wirkt der Landwirtschaftsminister bisweilen wie der einsame Rufer in der Wüste. "Wir können es uns nicht länger leisten, landwirtschaftliche Flächen zu versiegeln", wetterte Peter Hauk (CDU) im vergangenen Herbst. Mehr Menschen brauchen mehr Lebensmittel. Die sollen zunehmend regional und naturnah erzeugt sein. Gleichzeitig schrumpft die Produktionsfläche. "Das geht nicht zusammen", warnte Hauk.

In Baden-Württemberg ist die Landwirtschaftsfläche seit dem Jahr 2000 um 60.000 Hektar zurückgegangen, das entspricht fast einem Viertel des Saarlands. In den fünf Jahren vor 2018 betrug der Rückgang im Schnitt acht Fußballfelder pro Tag (5,9 Hektar), während Siedlungs- und Verkehrsflächen beinahe um dieselbe Fläche wuchsen (5,5 Hektar). Die Auflage, für solche Projekte naturschutzfachlichen Ausgleich zu schaffen, geht oft ebenfalls zu Lasten von Agrarflächen.

In den vergangenen 45 Jahren hat sich der Kaufwert landwirtschaftlicher Grundstücke in Baden-Württemberg zudem mehr als verdoppelt. Weil Siedlungen historisch vor allem dort entstanden, wo Klima und Böden gut waren, trifft der Expansionsdruck ausgerechnet die fruchtbarsten Regionen. "Die Situation ist dramatisch", sagt Padraig Elsner, Pressesprecher beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband. "Gerade bei uns in der Rheinebene hat eine extreme Explosion stattgefunden an Gewerbegebieten, an Siedlungsgebieten. Es ist drastisch."

Heiner Klett, Agrarrechtler beim Landesbauernverband (LBV), bestätigt: "Die Preissituation ist ein Dilemma. Das kann ich im Zweifel dann nicht mehr erwirtschaften." Es müssen gar nicht Kommunen sein, die die Preise hochtreiben. Klett erinnert an Verkehrsprojekte wie die A8 oder die ICE-Trasse nach Ulm, an die Flächenbedarfe von Unternehmen wie Porsche, Daimler oder Europa-Park. "Klar, unsere Wohlhabenheit hängt auch ein bisschen damit zusammen", sagt der LBV-Mann. Aber Landwirtschaft produziere die Lebensgrundlagen: "Von Geld wird man nicht satt."

Seit 2009 gilt in Baden-Württemberg das so genannte Agrarstrukturverbesserungsgesetz. Seither dürfen Agrarflächen nur dann an Nichtlandwirte veräußert werden, wenn es keine Bauern gibt, die sich dafür interessieren. Für die entsprechende Prüfung zuständig sind die Landwirtschaftsämter. Die Regelung greift aber, von einigen Ausnahmen abgesehen, erst ab einer Fläche von einem Hektar. In den kleinteiligen Gebieten mit Realteilungstradition wirkt sie damit nur bedingt.

"Das Problem ist, dass die Kommunen bereits sehr flächenstark sind", findet Michael Nödl, Vize-Geschäftsführer beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband. Tatsächlich ist die landwirtschaftliche Fläche in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahrzehnten nämlich nicht nur geschrumpft. Immer kleinere Teile davon befinden sich überhaupt noch in bäuerlichem Besitz. Vor 40 Jahren lag der gepachtete Anteil bei 34,3 Prozent; 2016 hatte er sich mit 60,3 Prozent fast verdoppelt.

Die Dominanz auf dem Grundstücksmarkt führe immer wieder dazu, dass Kommunen "nach Gutsherrenart den einen Landwirt von der Fläche runterschmeißen, den anderen draufnehmen", sagt Nödl. Im Gemeinderat Freiburg habe es Bestrebungen gegeben, die Pachtbedingungen "im Sinne einer bestimmten politischen Ausrichtung" zu ändern. Den Dietenbach-Bauern habe man zwar Ausgleichsflächen versprochen. "Aber wo kommen die denn her? Die werden halt anderen Landwirten weggenommen."

Auch Bernhard Sauter glaubt nicht, dass es genügend Fläche gibt. Zusammen mit der örtlichen Sparkasse bietet Freiburg verkaufswilligen Dietenbach-Eigentümern 65 Euro pro Quadratmeter. Landwirte, die Flächen tauschen wollen, sollen 15 Euro pro Quadratmeter bekommen. Aber bislang sind gerade mal 44 Hektar Ausgleichsfläche beisammen. "Den Rest gibt es gar nicht", sagt Sauter. Er wolle kein Geld, sondern kämpfe für seinen 19-jährigen Sohn, der den Familienbetrieb übernehmen möchte. "So lang das nicht geklärt ist, mache ich keinen Finger krumm."

Auch die Gegenseite hat Argumente: Komme das verdichtete Neubaugebiet nicht, so heißt es, werde der Flächenverbrauch im Umland mit Einfamilienhäusern umso schneller voranschreiten. Das rührt an eine Frage, die sich kaum ein Politiker anzusprechen traut: Ist der Zuzug an sich das Problem, dem zu begegnen wäre?

Eine Prognos-Studie aus dem Jahr 2017 errechnet für Baden-Württemberg von 2018 bis 2020 einen Erweiterungs- und Neubaubedarf von 65.000 Wohnungen jährlich. Zwischen 2021 und 2025 werden immer noch jährlich 43.000 zusätzliche Wohnungen benötigt. Bis 2040 kommt Prognos danach auf eine jährliche Zusatznachfrage von 10.000.

Sauter fragt sich, ob Freiburg 15.000 zusätzliche Einwohner überhaupt verkraftet. "In anderen Regionen Deutschlands herrscht Leerstand, in ganzen Dörfern", sagt er. "Da könnte man doch Menschen motivieren, dass sie was kriegen, wenn sie da hingehen."

Der Balanceakt zwischen Wohnungsnot und Landwirtschaft bleibt auch für Politiker heikel: Bei der Tour über seine Äcker in Dietenbach bückt sich Bernhard Sauter und richtet ein altes Protestplakat auf. "Hände weg vom Mooswald" steht darauf, eine Reminiszenz an Pläne, in einem unweit gelegenen Landschaftsschutzgebiet Wohnraum zu schaffen. Freiburgs damaliger Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) hatte sie 2017 nach Protesten begraben und erklärt: "Wir können auf Dauer nicht jedem Bedarf hinterherbauen." Im Folgejahr wurde der erste grüne OB Baden-Württembergs in einer faustdicken Überraschung abgewählt. Dominierendes Thema des Wahlkampfs: der Mangel an bezahlbarem Wohnraum.