Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "Mein Weg ging in die Ferne - und er ist dageblieben", beschreibt der frühere Fußballnationaltrainer Jürgen Klinsmann den Unterschied zu Ministerpräsident Winfried Kretschmann. "Ich hatte nie dieses Riesenfernweh. Schon Berlin war mir zu weit", entgegnet der Grünen-Politiker. Das Publikum lacht.

In Kalifornien hatten sich der weitgereiste frühere Profifußballer und der bekennende Provinzpolitiker vergangenes Jahr getroffen, nun sitzen die beiden Schwaben zusammen in Stuttgart auf der Bühne des ausverkauften Theaterhauses und philosophieren über die unterschiedlichen Facetten von Heimat. "Wenn ich nach Kalifornien komme und Klinsmann sagt ‚die, wo‘, dann bin ich halt daheim. Sprache ist eine mobile Heimat", sagt der 70-jährige Kretschmann. "Das Zuhause ist da, wo die Familie ist. Für mich ist das nicht orts-, sondern personengebunden", sagt der 54-jährige Klinsmann. Die Mutter wohnt in Stuttgart-Botnang, die Familie in Kalifornien, der Sohn neuerdings in Berlin. Ein Gefühl für Heimat habe er nie entwickelt.

Kretschmann nutzt den Begriff dagegen, um ein paar politische Botschaften zu setzen. Der Moderator des Abends, Arnd Zeigler, wundert sich mitunter über den Facettenreichtum der Antworten auf seine direkten Fragen. Dass man das Klima schützen müsse, um die Heimat Erde zu bewahren, ist eine Botschaft, die der Politiker platziert. Dass die "Dialektik von Heimat" sei, dass man etwas ändern müsse, um sie zu erhalten. "Die AfD leugnet den Klimawandel, also macht sie eine Diesel-Kampagne. Aber selbst wenn man den Diesel erhalten will, muss man ihn ändern."

Klinsmann sagt, die Kultur in Kalifornien sei nach vorne gerichtet, das entspreche seinem Wesen. "Für mich ist Heimat nicht Vergangenheit, sondern das, was ich heute und morgen tue. Du beheimatest Dich praktisch selbst."

Es ist ein launiges, unterhaltsames Gespräch ohne Kontroversen. Es lebt von den Protagonisten, Kretschmanns beiläufigen Weisheiten, Klinsmanns Anekdoten. Das Publikum fühlt sich offenkundig gut unterhalten. Für den Ministerpräsidenten ist es eine dankbare, nicht aufs grüne Stammpublikum beschränkte Bühne, für Klinsmann eine Gelegenheit, noch eine sportpolitische Botschaft loszuwerden.

Nach 90 Minuten ruft Zeigler das Thema VfB Stuttgart auf. "Der VfB ist meine Heimat. Das zeigt auch, dass man an der Heimat verzweifeln kann", sagt Kretschmann. Er habe eine "Wut im Bauch", schimpft Klinsmann nach einem gewissen Zögern über die Umstände des Ausscheidens von Guido Buchwald aus dem VfB-Aufsichtsrat, dem Medienberichten zufolge ein Disput mit VfB-Vorstandsmitglied Wolfgang Porth vorausgegangen sein soll. Buchwald sei "der verdienteste Spieler in der Geschichte des VfB Stuttgart", sagte Klinsmann. Und: "Es gibt keinen Wirtschaftszweig, wo so viele Leute mitreden, die von der Thematik gar nichts verstehen." Die Vorgänge um Buchwald, der im Publikum sitzt, hätten ihn getroffen, sagt der Ex-VfB-Spieler. "Da verlierst Du ein Stück Zugehörigkeit."