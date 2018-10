Heidelberg. (sös) Im SPD-internen Wettstreit um den Landesvorsitz bekommt die Amtsinhaberin Leni Breymaier Rückhalt aus Heidelberg. "Wir unterstützen weiterhin Leni Breymaier bei der Fortführung der Neuaufstellung der Landes-SPD", teilte die Kreisvorsitzende Marlene Pankonin mit. Den "neuen Politikstil des Dialogs und der klaren Worte begrüßen wir ausdrücklich", hieß es. Der Erneuerungsprozess laufe auf Hochtouren und sollte keinesfalls abgebrochen werden.

Vorstandsmitglied Johannah Illgner ergänzte, mit Breymaier sei die Landes-SPD dabei, wieder "als glaubwürdige linke Kraft" an Profil zu gewinnen. "Uns ist daher unklar, worin die Kritik an ihr besteht", so Illgner.

Am Wochenende hatte der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (Rhein-Neckar) seine Kandidatur angekündigt.