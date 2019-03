So soll das Solebad Bad Wimpfen nach Ende der Sanierung 2020 aussehen. Foto: 4a-Architekten

Von Armin Guzy

Bad Wimpfen. Die laut Bürgermeister Claus Brechter "wichtigste Infrastruktureinrichtung unserer Heilbadstadt" ist in schlechtem Zustand und soll nun umfassend saniert werden. Dazu wird das Bad Wimpfener Solebad ab 31. März mehr als ein Jahr lang geschlossen. In dieser Zeit will die Kurverwaltung 6,5 Millionen Euro in Umbau und Modernisierung stecken und das Bad damit gleichzeitig attraktiver machen und die Barrierefreiheit weiter verbessern. Die Schattenseiten: Noch ist längst nicht sicher, ob der Kostenrahmen gehalten werden kann, und mit der geplanten Wiedereröffnung im Juli 2020 wird eine Erhöhung der Eintrittspreise einhergehen.

Dass die Sole der 1976 eröffneten Anlage mehr und mehr zusetzt, ist auch den Badegästen nicht verborgen geblieben. An zahlreichen Stellen zeugen Abplatzungen und Rostflecken von der langfristigen Aggressivität des eigentlich heilsamen Salz-Wasser-Gemischs, für das Besucher aus weitem Umkreis nach Bad Wimpfen kommen: "Von Stuttgart bis Eberbach", wie Stadtkämmerer Alexander Kempf nicht ohne Stolz sagt.

Hintergrund Party zur Schließung Mit der "Ziehung des Stöpsels" will sich das Solebad am 31. März von seinen Gästen verabschieden. Für fünf Euro erhalten die Besucher an diesem Tag neben dem Eintritt inklusive Gymnastikprogramm entweder Kaffee und Kuchen oder ein Saiten- oder Weißwurstfrühstück sowie ein Gläschen Sekt. (rnz) Party zur Schließung Mit der "Ziehung des Stöpsels" will sich das Solebad am 31. März von seinen Gästen verabschieden. Für fünf Euro erhalten die Besucher an diesem Tag neben dem Eintritt inklusive Gymnastikprogramm entweder Kaffee und Kuchen oder ein Saiten- oder Weißwurstfrühstück sowie ein Gläschen Sekt. (rnz)

Prekär aber ist die Lage in den Bereichen, die den Badegästen verborgen bleibt: Im Technikraum hat die Sole besonders stark an den stahlverstärkten Betongrundfesten des Bades gefressen, und auch die Rohrleitungen, die Filter und die Badewassertechnik sind in die Jahre gekommen. Allein für deren weitere Modernisierung - 2016 wurde bereits ein Teil der Technik erneuert - sind 900.000 der 6,5 Millionen Euro vorgesehen. Die große Befürchtung: Wenn nicht bald etwas getan wird, könnten die Leitungen porös werden und erhebliche Folgeschäden verursachen.

"Mehr als 30 Jahre ist für ein solches Bad eine richtig gute Zeit", lobt der Stadtkämmerer die damals verbaute Qualität, aber nun müsse eben doch umfangreich saniert werden. Teure Maßnahmen, von denen sich Kempf und Bürgermeister Brechter aber auch einen deutlichen "Qualitätssprung" und Zukunftssicherheit erwarten.

Dazu wird unter der Regie des Architekturbüros "4a-Architekten" aus Stuttgart ein komplett neues Außenbecken eingebaut, das dann nicht wie bisher über einen Leitereinstieg, sondern über zwei Treppen zu erreichen sein wird. Das Innenbecken wird hingegen "nur" saniert. Nach der Neueröffnung sollen den Gästen außerdem eine größere Badehalle, ein gläsernes Dampfbad, ein neugestalteter Ruhebereich mit deutlich mehr Liegeplätzen und modernisierte, vor allem aber vergrößerte Umkleidekabinen zur Verfügung stehen. Damit reagiert die Stadt auch auf Wünsche der Besucher, die per Fragebogenaktion ermittelt wurden. Hauptzielgruppe soll laut Brechter weiterhin die Generation "50 plus" sein.

Bei der Sanierung sollen überdies Elemente eingebaut werden, mit denen die Betriebskosten des Bades gesenkt werden können. Alleine durch den Umbau des Wasserablaufs im Außenbecken erhofft sich Kempf 10.000 Euro weniger Heizkosten im Jahr. Aktuell liegen sie noch bei 175.000 Euro.

Wie viel der Umbau tatsächlich kosten wird, ist, wie derzeit bei fast jedem öffentlichen Bauvorhaben, noch nicht klar. "Die momentanen Preissteigerungen sind schon erheblich", sagt Brechter, der den Gemeinderat im März über den Stand der Ausschreibungen informieren will. Außerdem gibt es für einige spezielle Gewerke nur wenige kompetente Firmen.

Auf Nachfrage war zu erfahren, dass dem Personal des Solebades gekündigt wurde, die Stadt aber während der Umbauzeit die Weiterbeschäftigung in der Verwaltung angeboten hat. Außerdem soll bis Juni das Mineral-Freibad, das seit 2018 saniert wird, wieder in Betrieb gehen können - und zwar unter Regie der Stadt. "Das ist unser Ziel", bekräftigt Bürgermeister Brechter.

Künftig sollen dann beide sanierten Bäder wieder aus einer Hand verwaltet werden. Die geplante Erhöhung des Eintrittspreises für das Solebad relativieren Brechter und Kempf mit dem Hinweis, dass die Eintrittspreise zuletzt 2008 erhöht wurden und den Gästen nach der Sanierung ein deutlich attraktiveres Bad zur Verfügung stehe.