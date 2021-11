Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Während sich aktuell einmal mehr drei Kandidaten um den CDU-Bundesvorsitz bewerben, dürfte der Stabwechsel an der Spitze der Jungen Union (JU) Baden-Württemberg an diesem Wochenende auf dem Landesparteitag in Pforzheim ohne Kampfkandidatur über die Bühne gehen: Der Kurpfälzer Florian Hummel schickt sich an, den Oberschwaben Philipp Bürkle nach vier Jahren an der JU-Spitze in bestem Einvernehmen abzulösen. Eine weitere Bewerbung ist nicht absehbar.

Der designierte neue Landeschef der mit rund 8500 Mitgliedern stärksten Nachwuchsorganisation im Südwesten übernimmt das Amt in einer Zeit, in der die tief verunsicherte Mutterpartei CDU nach Rezepten sucht, die ihr den Weg zurück in die Erfolgsspur ebnen könnten. Der 24-Jährige, geboren und aufgewachsen in Sinsheim, mit einem Master in Politikwissenschaften und Öffentlichem Recht der Universität Heidelberg ausgestattet und als CDU-Stadtrat in Sinsheim und Kreisvorsitzender der JU Rhein-Neckar auch mit ersten politischen Erfahrungen, sieht dabei auch Chancen für die Junge Union: "Die CDU muss sich wieder in allen wichtigen gesellschaftlichen Fragen klar positionieren und zeigen, wofür wir stehen. Das hat in den letzten Jahren oft gefehlt. Wer, wenn nicht wir als Junge Union, kann diesen Erneuerungsprozess vorantreiben?"

In seiner Freizeit kickt Hummel als Verteidiger beim SV Ehrstädt, politisch sucht der 24-Jährige eher die Offensive. Beispiel CO2-Emissionen: "Ich rede nicht einer Renaissance der Atomkraft das Wort. Aber mir wäre es lieber gewesen, Deutschland wäre früher aus der Kohle ausgestiegen und hätte dafür seine Atommeiler, die schon da und abbezahlt waren, noch zwei, drei Jahre länger laufen lassen."

Wenn es um den CDU-Bundesvorsitz geht, hat er einen Favoriten, aber auch einen zweiten Bewerber im Blick: "Bei Norbert Röttgen gefällt mir der moderne Politikstil, bei Friedrich Merz begeistern mich seine klaren Positionen und Überzeugungen, weshalb ich ihn auch weiterhin für den besten Kandidaten halte. Ich würde mir aber wünschen, dass beide in der Zukunft eine prominente Rolle in unserer Partei spielen."

Auf Landesebene sieht Hummel alles auf CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel, mit 33 selbst noch im besten JU-Alter, zulaufen. "Ich sehe im Moment keinen anderen als Manuel Hagel, wenn es um die CDU-Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026 geht." CDU-Landeschef Thomas Strobl mache einen guten Job. "Dass er aber die CDU nicht mehr für die nächsten fünf oder zehn Jahre führen wird, hat er ja selbst auf dem Parteitag zu erkennen gegeben. Er moderiert jetzt den Übergang. Das ist gut so."

Das Ziel ist klar: die Rückkehr in die Regierungszentrale. "In Baden-Württemberg muss unser Anspruch sein, dass die CDU mittelfristig wieder deutlich über 30 Prozent kommt. Dafür müssen wir in der Partei auch eine neue, positive und konstruktive Debattenkultur etablieren und eine größere Bandbreite an Positionen und profilierten Köpfen sichtbar machen."

Aktuell hilft Hummel, dessen Urgroßvater Bürgermeister in Steinsfurt war, dem frisch gebackenen Chef des CDU-Bezirksverbands Nordbaden und neuen Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt, 32, dabei, das Bundestagsbüro in Berlin und das Wahlkreisbüro aufzubauen.