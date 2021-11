Aufkleber, Gummibärchen und Grundgesetz, ausgelegt bei einer Querdenker-Demo in Heilbronn. Dass bei solchen Veranstaltungen nicht immer alles grundgesetzkonform zugeht, zeigte nun ein Gerichtsprozess. Foto: Guzy

Von Armin Guzy

Sinsheim/Heilbronn. Was für den Angeklagten eine unbewusste Armbewegung war, als die Anspannung nach seiner Rede bei einer Querdenker-Demo von ihm abfiel, war für Richterin Walberg eine "sehr gezielte Bewegung", bei der erst der rechte Zeigefinger nach vorne schoss und dann die gestreckte Handfläche folgte – über den Kopf erhoben und nach dem Halbsatz " ... und dafür stehe ich" vor rund 500 Zuschauern gezeigt: Der Hitlergruß bei der Demo vom 22. November 2020 auf dem Heilbronner Kiliansplatz hatte am Montag ein juristisches Nachspiel vor dem Amtsgericht.

Es war ein unangenehmes für den Angeklagten, denn die Strafe für den 59-jährigen gebürtigen Neckarsulmer fiel härter aus, als er sich das wohl erhofft hatte, und entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Amtsgericht hatte dem Mann im März einen Strafbefehl über 1500 Euro wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zugestellt. Weil der Elektro-Ingenieur dagegen Einspruch eingelegt hatte, kam es nun zur Hauptverhandlung. An deren Ende steht eine – allerdings noch nicht rechtskräftige – Strafe von 3500 Euro (50 Tagessätze à 70 Euro). Außerdem muss der Mann, der seinen Arm so wenig unter Kontrolle zu haben scheint, die Prozesskosten tragen.

Vor dem Urteil hatte das Gericht einige Hürden zu nehmen gehabt. Erst trifft der Angeklagte zu spät ein, dann muss ihn die Richterin ermahnen, seine OP-Maske richtig aufzusetzen, und zu allem Überfluss streikt auch noch die Computertechnik, als die fragliche Szene abgespielt werden soll, die damals via Twitter in alle Welt ging. Rund 7000 "Likes" hatte der Demo-Mitschnitt erhalten; wie viele ihn – und damit auch den Hitlergruß – gesehen haben, ist unklar; es dürften aber etliche Tausend mehr gewesen sein.

Der 59-Jährige nestelt zu Beginn des Prozesses immer wieder an seiner Maske ("Ich muss mir ab und zu etwas Luft verschaffen"), beruft sich auf eine attestierte Atemnot und zieht das grüne Vlies schließlich "unter Protest" auch über die zuvor unbedeckte Nase. Er sei beruflich sehr erfolgreich gewesen, schildert er dann, nennt ein sechsstelliges Jahresgehalt und mehrjährige Jobs auch im Ausland, bei denen er große Projekte verantwortet und mit Menschen vieler Ethnien zu tun gehabt habe. Bis ihn "das Denunzianten-Thema im Internet ereilt" habe, wie er sagt.

Denn nachdem sein Auftritt am Rednerpult publik wurde und viele Hinweise und eine Anzeige bei der Polizei eingegangen waren, wurde dem Ingenieur Ende Februar von seinem Arbeitgeber gekündigt. "Das war sehr dramatisch für mich", sagt der Mann, der seit wenigen Tagen wieder eine Anstellung hat. Er spricht auch von einem "psychischen Thema" und beteuerte, dass er weder je in einer Partei noch einer Organisation gewesen sei und weder vor noch nach dem Hitlergruß-Auftritt an einer ähnlichen Demo teilgenommen habe.

Der 59-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er für seine mehrminütige Rede im Internet recherchiert und einen "roten Faden" entwickelt hat. Alles sei vorbereitet gewesen – mit Ausnahme des letzten Satzes und der "unsäglichen Bewegung", wie er heute selbst sagt. Gehalten habe er die Rede, "weil ich den Eindruck hatte, dass bei dem, was momentan läuft, etwas nicht stimmt." Und er schildert weiter: "Es war laut, die Leute haben mitgezogen, das hat mich richtig aufgeputscht." Nach der Rede sei die Anspannung von ihm abgefallen: "Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass meine Hand etwas gemacht hat." Außerdem sei es schließlich abwegig, dass er in seiner Rede erst "antitotalitär" argumentiere – und anschließend den Gruß eines totalitären Regimes zeige. "Das passt einfach nicht", führt der Angeklagte zu seiner Verteidigung ins Feld.

Damals hat er allerdings, wie dann schließlich doch auf der Videoaufnahme zu sehen und zu hören war, all denen reichlich Futter gegeben, die an eine globale Corona-Verschwörung glauben. Er sprach unter anderem vom Krieg der Weltbank und der WHO gegen die menschliche Psyche, von gechipt, geimpften und ferngesteuerten Menschen, von der Zensur der Medien und von einem Sumpf aus Politikern, gegen den er kämpfen wolle.

"Ich bin mir sicher, dass der Vorwurf zutrifft", stellt Oberstaatsanwältin Mirjam Weisenburger daher auch in ihrem Plädoyer fest. Sie könne "keine Entspannungshandlung" erkennen, sondern im Gegenteil: Der Angeklagte haben den rechten Arm "bewusst zur Unterstützung seiner Aussagen" erhoben. Zugute hält sie dem 59-Jährigen, wie auch später die Richterin, dass er nicht vorbestraft ist und Unterhalt für seine beiden studierenden Kinder zahlt.

Verteidigerin Silke Waterschek plädiert hingegen für Freispruch. Sie ordnet die Aussagen ihres Mandanten zwar ebenfalls in den Kontext von Verschwörungstheorien ein, das aber sei freie Meinungsäußerung bei einer genehmigten Demonstration. Ein völkisch-nationales Denken ihres Mandanten sei hingegen nicht erkennbar, und er habe außerdem erhebliche Nachteile durch den Auftritt gehabt. Auch das damals anwesende Publikum sei "gar nicht auf die Idee gekommen, dass hier der Hitlergruß gezeigt wurde", sagt Waterschek.

Richterin Walberg kommt am Ende in ihrer Urteilsbegründung zu einer anderen Einschätzung: Der Angeklagte hat aus ihrer Sicht den gestreckten Arm "bewusst als Geste verwendet, um den Inhalt seiner Rede zu unterstreichen". Der Mann hat nun eine Woche Zeit, um Rechtsmittel einzulegen.