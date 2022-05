Stuttgart. (dpa) Nach der Sexismus-Kritik durch die Grünen und einem Gespräch gestalten Schausteller mehrere Abbildungen auf dem Stuttgarter Frühlingsfest um. Es gehe um drei halbnackte Frauen, deren Blusen oder Büstenhalter offen waren, sagte Mark Roschmann vom Schaustellerverband Südwest Stuttgart am Donnerstag nach dem Treffen auf dem Wasen. Eine der Damen bekomme jetzt eine geschlossene Bluse, bei einer anderen werde der BH geschlossen.

Es sei aber aus finanziellen Gründen nicht möglich, komplette Fassaden von heute auf morgen umzugestalten. "Das fängt im mittleren fünfstelligen Bereich an", sagte Roschmann. Er sei zufrieden mit der Einigung.

Die Sexismus-Debatte hatte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat hatten einige Abbildungen als sexistisch und diskriminierend bezeichnet und gefordert, diese sofort zu entfernen. Roschmann schlug daraufhin ein Treffen auf dem Fest vor.

"Das Gespräch war sehr gut", sagte auch die Stuttgarter Grünen-Stadträtin Jitka Sklenářová. Ziel sei ein "diskriminierungsfreier Raum" auf dem Wasen. Wie dieser konkret aussehe, müsse aber noch abschließend geklärt werden.

Update: Donnerstag, 5. Mai 2022, 18.09 Uhr

Grüne bezeichnen Abbildungen auf Frühlingsfest als "sexistisch"

Stuttgart. (dpa/lsw) Nach Ansicht der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat sind einige Abbildungen an Fahrgeschäften und Buden auf dem Frühlingsfest diskriminierend und sexistisch. So etwas sei bei städtischen Veranstaltungen nicht akzeptabel, heißt es in einem Antrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In ihrem Antrag fordern die Grünen unter anderem, dass alle diskriminierenden Abbildungen sofort entfernt werden. Bereits 2019 habe es solche Darstellungen auf dem Frühlingsfest gegeben, heißt es dort. Die Verwaltung habe 2020 im Wirtschaftsausschuss zugesagt, auf die Veranstaltungsgesellschaft in. Stuttgart zuzugehen und dafür zu sorgen, den Schaustellerinnen und Schaustellern diskriminierende Darstellungen für ihre Fahrgeschäfte und Buden zu verbieten.

Bei dem Frühlingsfest soll vor zwei Wochen ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäftes eine Frau belästigt haben, wie die Polizei mitteilte. Der 25-Jährige soll sie an der Hüfte und am Rücken angefasst und ihr auf das Gesäß geschlagen haben. In einer Umgebung, in der Frauen als verfügbare Ware dargestellt würden, seien Berichte über sexuelle Übergriffe leider nur wenig überraschend, schreiben die Grünen in ihrem Antrag.