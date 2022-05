Stuttgart. (dpa) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat seinem Innenminister Thomas Strobl in der Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse erneut den Rücken gestärkt. Sein Vize Strobl genieße trotz der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sein "volles Vertrauen", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Die Erklärung des Ministers, warum er das Schreiben weitergeleitet hat, sei "plausibel" und "glaubwürdig".

Darüber hinaus wollte sich Kretschmann nicht weiter zu den laufenden Ermittlungen äußern. "Der Ball liegt da jetzt nicht in meinem Spielfeld, sondern im Feld der Justiz." Bis das Verfahren abgeschlossen sei, bleibe alles wie bisher. Es gelte die Unschuldsvermutung. "Der Minister kann soweit seine Geschäfte vollumfänglich wahrnehmen."

Kretschmann ergänzte: "Minister Strobl ist mir nicht dadurch aufgefallen, dass er eine unkorrekte Amtsführung hat." Die Ermittlungen gegen den Innenminister seien "Ausdruck unseres Rechtsstaats". Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Mittwoch gegen einen Journalisten und den Minister. Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten eines laufenden Verfahrens zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben. Die Opposition fordert die Entlassung des Ministers.

Im Zentrum der Affäre stehen eigentlich Ermittlungen gegen einen führenden Polizisten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Mann soll einer Hauptkommissarin in einem Videochat angeboten haben, ihr bei der Karriere zu helfen, wenn sie ihm sexuell zu Diensten sei. Strobl hatte am Mittwoch eingeräumt, im Dezember das Schreiben an den Journalisten weitergegeben zu haben.

Update: Dienstag, 10. Mai 2022, 12.34 Uhr

Opposition erhöht Druck auf Minister Strobl - Rückendeckung aus CDU

Andreas Stoch (vorne), SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Baden-Württemberg, bei einer Landtagsitzung. Foto: Marijan Murat/dpa

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse durch Innenminister Thomas Strobl (CDU) belastet auch die grün-schwarze Landesregierung. An diesem Dienstag dürfte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erstmals zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Strobl äußern. "Das Kabinett beschäftigt sich nicht mit der Causa Strobl", sagte Regierungssprecher Arne Braun am Montagabend. Es stehe nicht auf der Tagesordnung, auch nicht unter Sonstiges. Bevor die Ermittlungen am Mittwochabend bekannt wurden, hatte sich Kretschmann hinter Strobl gestellt. "Ich schätze Thomas Strobl sehr und er hat weiter mein volles Vertrauen", sagte Kretschmann damals.

Die Anklagebehörde hatte kurz danach mitgeteilt, sie ermittele gegen einen Journalisten und den Minister. Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten eines laufenden Verfahrens zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben. Im Zentrum der Affäre stehen eigentlich Ermittlungen gegen einen führenden Polizisten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Mann soll einer Hauptkommissarin in einem Videochat angeboten haben, ihr bei der Karriere zu helfen, wenn sie ihm sexuell zu Diensten sei. Strobl hatte am Mittwoch eingeräumt, im Dezember einem Journalisten ein Schreiben des Anwalts des Polizisten weitergegeben zu haben.

Im Kabinett soll ein zentrales Projekt der Koalition behandelt werden: die Verkehrswende. Der zuständige Minister Winfried Hermann (Grüne) will seine weiterentwickelte ÖPNV-Strategie 2030 absegnen lassen. Sein zentrales Ziel ist es, die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Nahverkehr bis 2030 im Vergleich zu 2010 zu verdoppeln. Doch das wird teuer und ob Grüne und CDU dafür angesichts der eher trüben Finanzaussichten das Geld lockermachen, ist nicht sicher. Hermann erinnerte deshalb am Montag die Spitzen der Koalition daran: "Der Koalitionsvertrag besteht nicht nur aus Sparen, sondern auch aus Investieren."

Update: Montag, 9. Mai 2022, 19.03 Uhr

Kretschmann steht Rede und Antwort

Von Henning Otte und Oliver Schmale

Stuttgart/Waiblingen. Die Opposition in Baden-Württemberg erhöht in der Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse den Druck auf Innenminister Thomas Strobl. SPD und FDP dringen darauf, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart ihre Ermittlungen gegen den CDU-Politiker ausweitet. Die FDP-Fraktion stellte Strafanzeige wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen. Die SPD forderte zudem den obersten Datenschützer im Südwesten auf, das Gebaren des Ministers zu prüfen. Wie die FDP verlangte die SPD von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), seinen Minister und Vize zu entlassen. Indes weitete die Anklagebehörde ihre Ermittlungen auf einen Mitarbeiter des Innenministeriums aus. Strobl zeigte sich am Wochenende trotz allem gelassen. Aus der CDU gab es Rückendeckung für den Landeschef.

FDP vermutet weitere "strafbare Handlungen"

Die FDP sieht mehrere Straftatbestände, denen die Anklagebehörde nachgehen müsse. Sie hält dem Minister vor, frühere Vorermittlungen in der Sache unterbunden zu haben. Damit stehe der Verdacht der Strafvereitelung im Amt im Raum. Es müsse beleuchtet werden, ob das Ministerium auf die damalige Anfrage der Staatsanwaltschaft, gegen Unbekannt ermitteln zu dürfen, nicht hätte zustimmen müssen. "Stattdessen hat man verschleiert, dass man genau wusste, dass der Minister selbst das Schreiben weitergegeben hat", sagte Julia Goll, Innenexpertin der FDP der dpa. Darüber hinaus habe Strobl gegen den Datenschutz verstoßen, als er das Schreiben des Anwalts eines ranghohen Polizisten an die Presse durchstach.

Auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke äußerte sich am Sonntag und begrüßte die Ausweitung der Ermittlungen. Es werde immer deutlicher, dass mit Strobl im Innenministerium eine Kultur des Rechtsbruchs Einzug gehalten habe. "Wie lange will Ministerpräsident Winfried Kretschmann sich das noch anschauen?", sagte er.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch bat den Datenschutzbeauftragten Stefan Brink, sich einzuschalten. "Das Schreiben des Anwalts erfolgte im Rahmen eines Disziplinarverfahrens." Damit habe er nicht nur seine Fürsorgepflicht gegenüber dem Beamten verletzt, sondern sich auch über den Datenschutz hinweggesetzt, erklärte Stoch. Brink erklärte sich bereit zu einer Prüfung, sieht aber auch Hürden. Durch die Tätigkeit dürften "andere staatliche Stellen nicht an der Erfüllung ihrer Aufgaben gehindert werden", sagte sein Sprecher.

Strobl zeigt sich gelassen: "Ermittlungen völlig in Ordnung"

Der Innenminister versuchte am Wochenende Ruhe auszustrahlen. Am Samstag sagte der 62-jährige CDU-Landeschef, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn seien "völlig in Ordnung". Das sei der Rechtsstaat, für den er lebe und arbeite, erklärte Strobl in einer Videobotschaft für den Bezirksparteitag der CDU Nordwürttemberg in Waiblingen.

Am Sonntag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf einen Mitarbeiter des Ressorts erweitert hat. "Minister Strobl hatte bereits erklärt, dass er dem Journalisten den Brief zugesagt und die Übersendung durch einen Mitarbeiter veranlasst hat. Gegen diesen Mitarbeiter des Innenministeriums wird inzwischen von der Staatsanwaltschaft ebenfalls ermittelt", sagte ein Sprecher des Ressorts der dpa.

Seit Mittwoch ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Journalisten und den Minister wegen der Veröffentlichung des Schreibens. Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten des laufenden Verfahrens gegen den Polizisten zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben. Am Freitagabend durchsuchte die Anklagebehörde das Ministerium und stellte Unterlagen sicher.

CDU schließt die Reihen um Strobl: "Sehr guter Innenminister"

Aus der CDU gab es Solidaritätsbekundungen für Strobl. Der Vize-Chef der Unions-Fraktion im Bundestag, Steffen Bilger, sagte am Rande des Bezirksparteitags in Waiblingen: "Er ist unsere Nummer Eins in der Landesregierung. Er ist ein sehr guter Innenminister." Bilger kritisierte die Rücktrittsforderung der Opposition im Landtag. "Das nutzt sich irgendwann einmal ab." Aus Sicht von CDU-Generalsekretärin Isabell Huber ist Strobl ein "klasse Innenminister", mit dem man weitermachen wolle.

Worum sich die Affäre eigentlich dreht

Im Zentrum der Affäre stehen eigentlich Ermittlungen gegen einen führenden Polizisten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Mann soll einer Hauptkommissarin in einem Videochat angeboten haben, ihr bei der Karriere zu helfen, wenn sie ihm sexuell zu Diensten sei. Strobl hatte am Mittwoch eingeräumt, das Schreiben im Dezember weitergegeben zu haben. Darin hatte der Anwalt des suspendierten Beamten dem Ministerium ein persönliches Gespräch angeboten, das für beide Seiten besser sei als ein juristisches Verfahren. Strobl erklärte nun, dies sei ein "vergiftetes Angebot" gewesen. Er habe für "maximale Transparenz" sorgen und verhindern wollen, dass die andere Seite das Schreiben lanciert.

SPD will Strobl Zuständigkeit für Disziplinarverfahren entziehen

SPD-Chef Stoch forderte, dem Innenministerium die Zuständigkeit für das Disziplinarverfahren gegen den hochrangigen Polizisten zu entziehen. Das Verfahren müsse das Staatsministerium übernehmen, sagte Stoch der dpa. Zudem müsse die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermächtigt werden, auch wegen des Vorwurfs der Verletzung des Dienstgeheimnisses gegen Strobl zu ermitteln.

CDU versucht Ruhe zu bewahren

Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger empfahl der eigenen Partei Geduld. Der 68-jährige CDU-Mann sagte in Waiblingen: "Es ist kein komplexer Wirtschaftsfall." Er erwarte - ohne Drängeln zu wollen - in vier bis sechs Wochen ein Ergebnis der Ermittlungen. Er verwies zugleich darauf, dass Kretschmann sowie die Fraktionschefs von Grünen und CDU dem Minister den Rücken gestärkt hätten.

Auf das Thema Strobl wollten die Delegierten des Bezirksparteitags am liebsten nicht angesprochen werden. "Kein Kommentar", sagte Nicole Razavi, Wohnungsbauministerin. Der für Migration zuständige Staatssekretär im Justizministerium, Siegfried Lorek, gab sich ebenfalls wortkarg. Er habe mit dem Thema Migration genügend zu tun, sagte er. Mehrere einfache Delegierte forderten eine rasche Aufklärung der Vorwürfe. Es müsse schnell Klarheit herrschen, was Sache sei, sagte ein Delegierter, der seinen Namen nicht nennen wollte. Die Rücktrittsforderung sei überzogen.

Update: Sonntag, 8. Mai 2022, 16 Uhr

Strobl sieht Ermittlungen gegen ihn als Teil des Rechtsstaats

Die Opposition fordert den Rücktritt des Innenministers, die FDP stellt nun Strafanzeige und dringt darauf, dass die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen ausweitet.

Per Videobotschaft sprach Thomas Strobl beim Bezirksparteitag der CDU-Nordwürttemberg im Bürgerzentrum Waiblingen zu Parteimitgliedern. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Waiblingen. (dpa) Für den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl gehen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn "völlig in Ordnung". Dies sagte der 62-Jährige in einer Videobotschaft anlässlich des Bezirksparteitags der CDU-Nordwürttemberg am Samstag in Waiblingen. Das sei der Rechtsstaat, für den er lebe und arbeite. Für ihn sei Politik auch eine Sache der Haltung. Er stehe für maximale Transparenz.

Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger empfahl Geduld. Der CDU-Politiker sagte am Rande des Bezirksparteitags: "Es ist kein komplexer Wirtschaftsfall." Er erwarte ohne Drängeln zu wollen in vier bis sechs Wochen ein Ergebnis der Ermittlungen. Er verwies zugleich darauf, dass die Chefs der Regierungsfraktionen von Grünen und CDU, Andreas Schwarz und Manuel Hagel, sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Strobl den Rücken gestärkt hätten.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger stärkte Strobl den Rücken. Bilger sagte am Randes des Bezirksparteitags: "Er ist unsere Nummer Eins in der Landesregierung. Er ist ein sehr guter Innenminister." Er könne bei der Digitalisierung sehr viele Erfolge verbuchen.

Bilger, der zugleich als Bezirksvorsitzender des 17.533 Mitglieder zählenden Bezirksverbandes wiedergewählt worden ist, sagte weiter: er hoffe, dass die Ermittlungen schnell abgeschlossen werden könnten und wieder andere Dinge im Vordergrund stünden.

Derweil forderte SPD-Landeschef Andreas Stoch erneut die Entlassung Strobls. Wenn ein Innenminister, der auch Verfassungsminister sei, nicht wisse, was er darf und was er nicht darf, sei er für sein Amt nicht geeignet, sagte Stoch am Samstag bei einem kleinen SPD-Parteitag in Stuttgart. "Einen solchen Minister kann sich das Land Baden-Württemberg nicht leisten. Handeln Sie endlich, Herr Kretschmann, entlassen sie diesen Minister", rief Stoch vor etwa 180 Delegierten. Kretschmann dürfe sich nicht damit zufrieden geben, dass Strobl ihm versichere, es sei alles in Ordnung.

Strobl hatte am Freitagabend seine Teilnahme an dem Parteitag kurzfristig abgesagt. Er steht wegen der Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse unter Druck. Es geht in der Affäre um Ermittlungen gegen einen führenden Polizisten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Mann soll eine Hauptkommissarin in einem Videochat mit seinen Vorstellungen sexueller Praktiken belästigt haben.

Weil Strobl ein Schreiben des Anwalts des beschuldigten Beamten an einen Journalisten weitergegeben hat, wird nun auch gegen ihn ermittelt. Die Staatsanwaltschaft erklärte am Mittwochabend, das Ermittlungsverfahren richte sich gegen den Journalisten und den Minister. Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten des laufenden Verfahrens gegen den Polizisten zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben. Die Staatsanwaltschaft zog am Freitag Unterlagen des Innenministeriums ein. Das Ministerium erklärte, man kooperiere mit der Staatsanwaltschaft.

Update: Samstag, 7. Mai 2022, 14.45 Uhr

Staatsanwaltschaft durchsucht Innenministerium

Stuttgart. (dpa) Zwei Tage nach Beginn der Ermittlungen gegen Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) wegen der Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse hat die Staatsanwaltschaft das Ministerium durchsucht und Unterlagen sichergestellt.

Die Anklagebehörde teilte am Freitagabend mit, die Staatsanwaltschaft Stuttgart habe aufgrund einer Durchsuchungsanordnung des Amtsgerichts Stuttgart im Innenministerium Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt und Beweismittel sichergestellt. Es gehe um den Verdacht verbotener Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Das Ministerium erklärte, man habe der Anklagebehörde "vollumfänglich und unverzüglich alle Informationen gegeben". Man setze auf "maximale Kooperation mit der Staatsanwaltschaft".

Hintergrund der Vorwürfe gegen den Innenminister sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen einen führenden Polizisten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Mann soll eine Hauptkommissarin in einem Videochat mit seinen Vorstellungen sexueller Praktiken belästigt haben.

Weil Strobl ein Schreiben des Anwalts des beschuldigten Beamten an einen Journalisten weitergegeben hat, wird nun auch gegen ihn ermittelt. Die Staatsanwaltschaft erklärte am Mittwochabend, das Ermittlungsverfahren richte sich gegen den Journalisten und den Minister. Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten des laufenden Verfahrens gegen den Polizisten zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben.

Update: Freitag, 6. Mai 2022, 19 Uhr

Strobl müht sich um Schadensbegrenzung

Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eigentlich hätte es eine ganz normale Landtagssitzung geben sollen. Stattdessen Krisengespräche hinter verschlossenen Türen, eilends angesetzte Termine wie eine nicht-öffentliche Innenausschusssitzung, Statements vor laufenden Fernsehkameras – im Visier Innenminister Thomas Strobl (CDU). "Der Minister ist nicht mehr zu halten", zeigten sich Oppositionsabgeordnete am Mittwochmorgen nach der Ausschusssitzung überzeugt. Einigkeit dagegen im Regierungslager: Die CDU-Fraktion stützte ebenso ihren Minister und Parteichef wie die Grünen-Fraktion, die von "reflexhaften Rücktrittsforderungen" gegen Strobl sprach.

Allerdings bekamen die Strobl-Kritiker am Mittwochabend noch weitere Munition geliefert: Da teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit, dass sie wegen der Veröffentlichung eines Zeitungsartikels, der sich mit dem gegen den Inspekteur der Polizei geführten Disziplinarverfahren befasste, und den Umständen der Veröffentlichung, die nach der Sondersitzung des Innenausschusses bekannt geworden waren, ein Ermittlungsverfahren gegen den Journalisten wegen des Verdachts verbotener Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen und gegen den Innenminister wegen des Verdachts der Anstiftung hierzu eingeleitet hat.

Die Vorgeschichte: Der Anwalt des seit November 2021 wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung suspendierten Inspekteur der Polizei hatte an Weihnachten wegen des eingeleiteten Disziplinarverfahrens in einem Schreiben an das Innenministerium ein "persönliches" Gesprächsangebot gemacht. Das sah man im Innenministerium und bei Strobl offenbar als anrüchig an – man erkannte darin eine Art Erpressungsversuch, bei dem implizit die Drohung mit unliebsamen Schlagzeilen mitschwang. Darüber sprach der Innenminister am Tag danach mit einem Journalisten der "Stuttgarter Nachrichten", der zu einem Interviewtermin in anderer Sache bei ihm war, und überließ ihm das Schreiben. Jener berichtete über das Schreiben, ohne seine Quelle zu verraten.

Strobls Begründung im Innenausschuss und später in einer Mitteilung: Der Fall des Inspekteurs sei von so hohem öffentlichen Interesse, die Vorwürfe gegen die Polizei massiv. "Deshalb durfte nicht der Hauch eines Anscheins entstehen, dass hier gemauschelt, etwas unter den Teppich gekehrt werden könnte. Der Rechtsanwalt hatte ein Angebot ‚zum persönlichen Gespräch‘ außerhalb des rechtlich vorgesehenen Verfahrens gemacht. Und das habe ich gegenüber einem einzelnen Journalisten öffentlich gemacht." Dies sei auch deshalb geschehen, um ausdrücklich die Interessen des mutmaßlichen Opfers des Inspekteurs zu wahren.

Als Tage später ein anderer Journalist nachfragte, wer den Brief denn weitergeleitet hatte, sprach man im Innenministerium aber von einer "Durchstecherei" aus unbekannter Quelle. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wollte danach gegen Unbekannt wegen Geheimnisverrats ermitteln, konnte das aber nicht, weil dafür die rechtlich notwendige Genehmigung des Dienstherrn – also des Innenministeriums – hätte vorliegen müssen.

Die Opposition fuhr am Mittwoch schweres Geschütz auf. Die Fraktionsvorsitzenden Andreas Stoch (SPD) und Hans-Ulrich Rülke (FDP) forderten den Innenminister zum Rücktritt auf. Sollte er nicht selbst zurücktreten, müsse Ministerpräsident Kretschmann ihn entlassen. "Wenn Strobl sagt, dass er in dem Schreiben eine Erpressung gesehen hat, dann hätte er die Staatsanwaltschaft einschalten sollen", so Stoch. Stattdessen habe das Innenministerium über Wochen verschleiert, wer das Anwaltsschreiben rausgegeben habe.

Erfolg dürften die Rücktrittsforderungen aber nicht haben: Am Nachmittag stellte sich auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hinter Strobl. "Ich habe mir den Sachverhalt vom Innenminister schildern lassen. Er hat mir glaubhaft dargelegt, dass kein Rechtsverstoß vorliegt und es ihm darum ging, Transparenz herzustellen", teilte der Ministerpräsident mit.

Update: Mittwoch, 4. Mai 2022, 19.59 Uhr

Kretschmann stärkt Strobl den Rücken: "Hat weiter volles Vertrauen"

Stuttgart. (dpa) Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl steht in der Affäre um Belästigungs-Vorwürfe gegen einen hochrangigen Polizisten nun selbst massiv unter Erklärungsdruck. Die Opposition forderte den CDU-Politiker am heutigen Mittwoch zum Rücktritt auf, weil er ein internes Schreiben des Rechtsanwalts des Polizisten an eine Zeitung weitergegeben hat.

Strobl habe damit Dienstgeheimnisse öffentlich gemacht, seine Fürsorgepflicht als Dienstherr verletzt und gegen den Datenschutz verstoßen, kritisierten SPD, FDP und AfD in Stuttgart. Das sei ein "skandalöser Vorgang", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Sein FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke sagte: "Bei den Abgründen, die sich auftun, kann dieser Minister nicht mehr im Amt bleiben."

Strobl rechtfertigt sich - Kretschmann stärkt ihm den Rücken

Strobl wies die Kritik energisch zurück und lehnte einen Rückzug ab. Es habe zwar einen Kommunikationsfehler gegeben, aber es gehe ihm in dem Verfahren gegen den hohen Beamten um "maximale Aufklärung und maximale Transparenz". Er bestritt, dass er sich mit der Weitergabe des Schreibens strafbar gemacht habe. Im Zentrum müsse die "Aufklärung der Vorwürfe" gegen den Polizisten stehen. Dieser solle "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung" begangen haben. Es verstehe nicht, warum die Opposition nun kritisiere, dass er für Transparenz sorgen wolle. Nun droht Strobl ein Untersuchungsausschuss. Beim grünen Koalitionspartner zeigte man sich intern irritiert darüber, warum sich der Minister überhaupt selbst in dieses heikle Verfahren eingeschaltet hat.

Allerdings stärkte Ministerpräsident Winfried Kretschmann seinem Vize den Rücken. "Ich habe mir den Sachverhalt vom Innenminister schildern lassen. Er hat mir glaubhaft dargelegt, dass kein Rechtsverstoß vorliegt und es ihm darum ging, Transparenz herzustellen", teilte der Grünen-Politiker am Nachmittag mit. "Ich schätze Thomas Strobl sehr und er hat weiter mein volles Vertrauen." Der CDU-Landeschef gilt als Vertrauter von Kretschmann in der grün-schwarzen Koalition. Auch der Innenexperte der Fraktion, Oliver Hildenbrand, wies die "reflexhaften Rücktrittsforderungen" zurück. Er appellierte: "Wir dürfen die übergeordneten Fragen von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt nicht aus dem Blick verlieren."

Strobl erläuterte, die Staatsanwaltschaft habe noch nicht begonnen wegen der Weitergabe des Schreibens zu ermitteln, sondern zunächst das Innenministerium um die rechtlich erforderliche Ermächtigung gefragt. "Diese Ermächtigung haben wir in völliger Transparenz und zu Recht nicht erteilt: Denn wir haben als Innenministerium entschieden, aus diesem Schreiben kein "Geheimnis" zu machen."

FDP sieht Strobl als Verfassungsminister untragbar

FDP-Mann Rülke sagte dagegen, Strobl habe staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen der Herausgabe des Schreibens unterbinden und das Disziplinarverfahren gegen den Beamten torpedieren wollen. "Das ist ein fundamentaler Anschlag auf den Rechtsstaat durch den Verfassungsminister." Wenn Strobl nicht zurücktrete, zwinge er die Opposition, sein Gebaren mit einem Untersuchungsausschuss vollständig aufzuklären. Dabei könne man auch gleich die Beförderungspraxis der Landespolizei und des Ministeriums durchleuchten, hieß es.

Ausgerechnet der beschuldige Beamte war für Wertekampagne zuständig

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit November wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den führenden Polizisten. Der Mann soll eine Hauptkommissarin in einem Videochat mit seinen Vorstellungen sexueller Praktiken belästigt haben. Aus Kreisen des Innenausschusses hieß es, aus der Abschrift des Videochats, die den Abgeordneten vorliegt, gehe deutlich hervor, dass der Mann der Polizistin angeboten habe, ihr bei der Karriere zu helfen, wenn sie ihm sexuell zu Diensten sei. Hier gehe es klar auch um Machtmissbrauch, hieß es. Was die Sache noch brisanter macht: Der Beamte war vor seiner Suspendierung bei der Landespolizei für die interne Wertekampagne gegen sexualisierte Gewalt zuständig.

Weil das Schreiben des Anwalts des Polizisten an das Ministerium an die Öffentlichkeit gelangte, wurde die Staatsanwaltschaft auch in der Sache aktiv. Das Innenministerium hatte daraufhin eingeräumt, das Schreiben "in Abstimmung mit der Hausspitze gegenüber einem einzelnen Journalisten" öffentlich gemacht zu haben. In dem Schreiben soll der Anwalt das Ministerium um ein klärendes Gespräch gebeten haben.

Minister spricht von "vergiftetem Angebot" des Anwalts

Strobl sagte, es gehe hier um die Integrität der Polizei. Deswegen sei es für ihn unmöglich gewesen, das Angebot des Anwalts für ein persönliches Gespräch außerhalb des rechtsstaatlichen Verfahrens anzunehmen. "Solche Deals sind mit mir nicht zu machen." Er habe das Schreiben öffentlich gemacht, weil er befürchtete, dass die Gegenseite es an die Presse gibt. Dann hätte man erklären müssen, wie es darauf reagiert habe. "Das war ein vergiftetes Angebot."

Der Minister räumte ein, es sei falsch gewesen, nicht zu sagen, dass das Innenministerium das Schreiben des Anwalts des Polizisten selbst an die Presse gegeben hatte. "Es ist ein Fehler gemacht worden in der Kommunikation." Zu der Forderung nach einem Rücktritt sagte der Minister: "Ich wüsste nicht warum." Einem möglichen U-Ausschuss sehe er gelassen entgegen. "Es liegt alles auf dem Tisch."

SPD fragt: Warum gab Strobl das Schreiben nicht dem Staatsanwalt?

Wenn Strobl in dem Schreiben den Versuch einer Erpressung gesehen habe, dann hätte er dieses nicht an einen Journalisten, sondern an die Staatsanwaltschaft geben müssen, kritisierte Stoch. Die SPD deutete an, dass Strobl selbst gegen Recht und Gesetz verstoßen haben könnte. Denn: Wer ein Dienstgeheimnis unberechtigt offenbart und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder Geldstrafe bestraft werden.

Die AfD erklärte, das Ministerium habe den Polizisten mit der öffentlichen Äußerung eines "Mauschel-Verdachts" einseitig belastet. Wie SPD und FDP erklärte auch der AfD-Abgeordnete Hans-Jürgen Goßner, Strobl sei wegen Verstoßes gegen fundamentale Grundsätze eines Disziplinarverfahrens nicht mehr geeignet, dieses Verfahren weiterzuführen und müsse es an eine objektive Stelle abgeben.

Update: Mittwoch, 4. Mai 2022, 16.45 Uhr

Strobl stoppt Ermittlungen wegen Schreibens

Von Nico Pointner

Stuttgart. Es ist ein wahrlich kurios anmutender Vorgang, der sich da rund um den Sex-Skandal eines hochrangigen Polizisten bei der Landespolizei auftut. Der Mann soll eine Kollegin sexuell bedrängt haben. Der Fall wird publik, die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Mann wird vom Dienst suspendiert. Sein Anwalt schreibt an den Innenminister, macht ein Gesprächsangebot. Das Schreiben wird an die Presse durchgestochen. Die Staatsanwälte ermitteln daraufhin auch in dieser Sache – wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses. Das Ministerium aber stoppt diese Ermittlungen – weil es, wie die Behörde nun einräumt, selbst das Schreiben an einen Journalisten gegeben hat. Und zwar in Abstimmung mit der Hausspitze.

Die Landtagsopposition jedenfalls tobt. SPD und AfD beantragen in seltener Einigkeit eine Sondersitzung des Innenausschusses, um Innenminister Thomas Strobl (CDU) Druck zu machen und auf den Zahn zu fühlen. "Ganz offenbar hat Innenminister Strobl die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen gestoppt und die Öffentlichkeit ganz bewusst in die Irre geführt", sagte der SPD-Innenpolitiker Sascha Binder am Montag. Der Vorwurf: die Weitergabe von Dienstgeheimnissen an die Presse. Binder spricht von einem ungeheuerlichen Vorgehen, das aufgeklärt gehöre.

"Die Blockade von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und das Durchstechen eines vertraulichen Anwaltsschreibens bedürfen der restlosen Erklärung durch den Innenminister", betonte auch der AfD-Innenpolitiker Hans-Jürgen Goßner. "Es darf nicht der Schatten eines Verdachts von Amtsmissbrauch bleiben." Goßner zeigte sich besorgt, dass in der Ministeriumsspitze ein Netzwerk existiere, das die schützende Hand über Verantwortliche der Affäre halte.

Doch worum geht es eigentlich? Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit November wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen einen führenden Polizisten Baden-Württembergs. Der Mann soll eine Hauptkommissarin dem Vernehmen nach mit seinen Vorstellungen sexueller Praktiken belästigt haben.

In einem Schreiben ans Ministerium wies sein Anwalt der "Stuttgarter Zeitung" zufolge kurz vor Weihnachten den Vorwurf gravierender Dienstpflichtverletzungen zurück und legte Widerspruch gegen die Zwangsbeurlaubung seines Mandanten ein. Der betroffene Polizist stehe gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, zitierte die Zeitung aus dem Schreiben – "was vorliegender Sache eher dienlich sein dürfte und im allgemeinen Interesse zielführender zu sein versprechen vermag, als eine unvermittelte Rechtswegbeschreitung". Das Ministerium las das Schreiben als "fragwürdiges Gesprächsangebot".

Weil das Schreiben des Rechtsanwalts an die Öffentlichkeit gelangte, wurde die Staatsanwaltschaft auch in der Sache aktiv – wegen des Verdachts der Verletzung eines Dienstgeheimnisses. Man habe die Ermittlungen aber zwischenzeitlich wieder eingestellt, bestätigte eine Sprecherin der Stuttgarter Staatsanwaltschaft am Montag.

Sie begründete das mit einem "Verfahrenshindernis": Die zur Strafverfolgung erforderliche Ermächtigung durch das dafür zuständige Ministerium sei nicht erteilt worden - so klingt das bei Juristen. Auf Deutsch: Das Ministerium selbst hat die Ermittlungen gestoppt. Denn das Innenministerium räumt nun ein, das Schreiben selbst "in Abstimmung mit der Hausspitze gegenüber einem einzelnen Journalisten" öffentlich gemacht zu haben.

Es habe nicht der Hauch eines Anscheins entstehen dürfen, dass das Ministerium, "wie vom Rechtsanwalt vorgeschlagen, Angebote "zum persönlichen Gespräch" außerhalb des rechtlich vorgesehenen Verfahrens beschreitet", heißt es aus dem Ministerium. Deshalb sei man damit an die Öffentlichkeit gegangen. Man setze auf maximale Aufklärung und Transparenz und habe die Integrität des Verfahrens sicherstellen wollen.

"Das Bekanntwerden des fraglichen Schriftstücks ist mit diesem öffentlichen Transparenzinteresse vereinbar", sagte eine Sprecherin Strobls. Das Schreiben beinhalte zudem keine Dienstgeheimnisse, die es zu schützen gelte. Das habe man auch der Staatsanwaltschaft dargelegt.

Nicht die Geheimhaltung, sondern im Gegenteil die Herstellung der Transparenz liege im absoluten öffentlichen Interesse, heißt es im Ministerium – "auch mit Blick auf die Wahrung der Integrität der Polizei". Das Schreiben betreffe zudem alleine beamtenrechtliche Aspekte und in keiner Weise das laufende Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen den hochrangigen Polizisten. "Dieses ist davon komplett unberührt und zu diesem hat und wird sich das Innenministerium auch nicht äußern."