Heilbronn. (rnz) Wegen Schwarzarbeit und unerlaubter Handwerksausübung wurden im vergangenen Jahr sieben Handwerksbetrieben im Bezirk der Handwerkskammer Heilbronn-Franken (HWK) Bußgeldbescheide über rund 24.500 Euro zugestellt. Das ist das zweitniedrigste Ergebnis seit 2007 und ein weiterer deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. 2016 betrug die Gesamtsumme der Bußgelder noch 81.000 Euro.

Mehr als zehn Prozent der gesamtwirtschaftlichen Leistungen in Deutschland werden Erhebungen zufolge durch Schwarzarbeit erwirtschaftet. Dem Fiskus entgehen dadurch Einnahmen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro. Schwarzarbeit im Sinne des Handwerks liegt dann vor, wenn ein Handwerker Tätigkeiten ausführt, zu der er nicht berechtigt ist. Wer illegal ein zulassungspflichtiges Handwerk ausübt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro und mehr rechnen. Ermittlung und Strafverfolgung obliegen dem Zoll und den Ordnungsämtern der Landkreise, der Großen Kreisstädten und der Stadtkreise. Die Handwerkskammern stehen beratend und begutachtend zur Seite. (rnz)

Im vergangenen Jahr verhielten sich zwei Stuckateur-Betriebe ordnungswidrig. Bußgeldaufforderungen erhielten zudem drei Installateure und Heizungsbauer sowie zwei Friseure. Dass die Schwarzarbeitsliste seit Jahren rückläufig ist, hängt unter anderem auch mit der guten Konjunktur zusammen. "Wenn die Wirtschaft brummt und die Handwerker sich vor Aufträgen nicht retten können, kommt es kaum zu Anzeigen", sagt Martin Weiß von der Rechtsabteilung der HWK. Selbst wenn ein Handwerksbetrieb mitbekommt, dass ein Mitarbeiter sich nebenher quasi illegal ein Zubrot verdient, zeige er das vermutlich in den seltensten Fällen an, um bei hohem Auftragsbestand einen guten Mann nicht zu verlieren, und drückt ein Auge zu. Die Dunkelziffer bei Schwarzarbeit sei deshalb in Zeiten der Hochkonjunktur eine unbekannte Größe.

Nachvollziehbar, so Weiß, sei jedoch, dass das Handwerk auf die konjunkturelle Entwicklung mit einer Zeitverzögerung von etwa zwei Jahren reagiere, in einer Krise regelrecht explodiere, nach einem Aufschwung aber ebenso steil wieder abfalle. Weiß erinnert an die Wirtschaftskrise 2009/2010, nach der die Summe der Bußgeldbescheide im Kammerbezirk sprunghaft angestiegen war. Wurden 2009 rund 49.000 Euro Bußgelder verhängt, lagen die Summe 2011 bei rund 600.000 und 2012 bei fast 1,5 Millionen Euro. Seit 2013 gingen die Zahlen wieder kontinuierlich zurück.

Für Ralf Schnörr, Hauptgeschäftsführer der HWK, ist das auch ein Ergebnis der aufklärenden Kammerarbeit. "Wir sensibilisieren seit Jahren die Auftraggeber auf die Vorteile eines eingetragenen Meisterbetriebs. Und wir warnen vor den unangenehmen Folgen einer unerlaubten Handwerksausübung. Außerdem arbeiten wir eng mit den Ordnungsbehörden zusammen und stellen unser Fachwissen für die Verfolgung illegaler Handwerkstätigkeiten zur Verfügung", sagt er.

Unter anderem kommt es darauf an, ob die Arbeit durch einen unerheblichen handwerklichen Nebenbetrieb erfolgt ist. Dieser ist nicht eintragungspflichtig. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Viehwirt eine eigene Metzgerei betreibt. Oder einem Fahrradhersteller eine Zweiradmechanikerwerkstatt angeschlossen ist. Außerdem gelten die Vorschriften der Handwerksordnung nicht für das Reisegewerbe oder den Marktverkehr. Ein Metzger, der seine Wurstwaren ausschließlich auf dem Wochenmarkt verkauft, unterliegt somit nicht der Handwerksordnung. Der Heimfriseur dagegen, der vom Kunden nach Hause bestellt wird, übt ein stehendes Gewerbe und kein Reisegewerbe aus.

Die schärfste Waffe bei illegaler Handwerksausübung ist die Betriebsuntersagung. Für den Betrieb sind die Folgen verheerend. Vertragsstrafe, Arbeits- und Verdienstausfall, in letzter Konsequenz droht die Insolvenz. Schnörr steht in so einem Fall auf der Seite des Rechts. "Betriebe, die schwarzarbeiten, Steuer hinterziehen und den Wettbewerb verzerren, gefährden den Ruf des Handwerks", sagt er. Mitwissende Kunden ebenso. Er ist froh, dass sich die Kontrollmechanismen bewährt haben und Schwarzarbeit im Kammerbezirk erfolgreich eingedämmt worden ist.