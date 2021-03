Stuttgart. (dpa) Die Öffnung der Schulen zu Wochenbeginn ist nach Überzeugung des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) ein großer Fehler gewesen. "Das wäre vermeidbar gewesen", sagte der baden-württembergische VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand am Freitag in Stuttgart. Zwar habe die Lehrergewerkschaft die Entscheidung zu Beginn noch getragen, allerdings sei die Zahl der Neuinfektionen bis zum ersten Schultag am vergangenen Montag deutlich gestiegen. "Da hätte man handeln müssen", sagte Brand.

"Die Lehrer haben uns in einer Umfrage wissen lassen, dass sie Angst haben zu unterrichten", fügte er hinzu. Es fehle an den Grundschulen zudem das Personal, um die Klassen zu teilen. "Die Impfstrategie des Landes hat sich als Katastrophe entpuppt. Fast alle Kollegen zeigen ein Unverständnis." Die Umfrage sei wegen der nicht ausreichenden Zahl an Rückmeldungen zwar nicht repräsentativ, sie spiegele aber eine eindeutige Tendenz wider.

Außerdem sollten Lehrer nach Ansicht des VBE nur unterrichten dürfen, wenn sie ausreichend vor dem Coronavirus geschützt sind. "Ohne Impfungen keine Schulöffnung", sagte Brand. "Nur wer geimpft ist, sollte in der aktuellen Pandemie-Situation unterrichten, alles andere ist unverantwortlich."

In Baden-Württemberg können sich Erzieher sowie Lehrer impfen lassen - egal, an welcher Schule sie unterrichten und ob sie bereits wieder in Präsenz an der Schule sind. Sie erhalten allerdings den Impfstoff von Astra-Zeneca, der in den vergangenen Tagen vorsorglich nicht gespritzt wurde.

Nach wochenlangem Corona-Lockdown waren am vergangenen Montag rund 200.000 Fünft- und Sechstklässler wieder in den Unterricht zurückgekehrt. Zudem waren die Grundschulen mit ihren etwa 380.000 Schülern nach drei Wochen Wechselunterricht ebenfalls am Montag wieder zum Regelbetrieb übergegangen. Der Verband Bildung und Erziehung und der Philologenverband hatten den aus ihrer Sicht leichtsinnigen Start zum Präsenzunterricht kritisiert.