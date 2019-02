Auch in Heilbronn streikten gestern Schüler für den Klimaschutz. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. (bfk) Um die Mittagszeit am Freitag blockierte ein bemerkenswerter Demonstrationszug die Heilbronner Allee, begleitet von viel Polizei, Blaulicht und vorübergehenden Straßensperren. Das seltene Ereignis eines Schülerstreiks löste Erstaunen, aber kaum Empörung aus: Heilbronn ist nicht gerade bekannt für solche Aktionen.

Umso bemerkenswerter ist es, dass sich mindestens 300 - vom Augenschein her eher sehr viel mehr - Schüler an dem Protestmarsch beteiligten, teilweise auch von Eltern begleitet. Sie kamen vorwiegend aus weiterführenden Schulen und höheren Klassenstufen. Der Marsch endete an der Harmonie.

Das vorweg getragene Plakat machte deutlich, worum es ging: "Wir schwänzen nicht, wir streiken!" Unter dem Motto "Fridays for Future" haben sich, ausgelöst von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg, die schon seit dem Sommer jeden Freitag vor dem schwedischen Reichstag protestiert.

Inzwischen haben sich Schüler europaweit dieser Bewegung angeschlossen; ihr Kampf gegen die Klimapolitik wird auch als Kampf um die Zukunft der nachfolgenden Generationen gesehen. Slogans wie "Change the System, not the Climate" kann man da überall lesen, aber auch individuell geäußerte Botschaften.

Auch wenn manche Lehrer mit den Zielen der Streikenden übereinstimmen, formell können sie ihn nicht gutheißen. In Heilbronn wird jedoch deutlich, dass man das Problem ziemlich niedrig hängen will - zumindest vorerst.