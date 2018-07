Heilbronn. (pol/van) Weil sie verdächtigt werden, Drogen in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Heilbronn eingeschleust zu haben, ermittelt die Polizei nun gegen sechs weitere Justizvollzugsbeamte. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Erst vor kurzer Zeit war bekannt geworden, dass ein Gefängniswärter Drogen und Handys in die JVA Heilbronn geschmuggelt haben soll.

Im Rahmen eines Durchsungsbeschlusses wurden die Wohnungen sowie die Kleiderspinde und Wertfächer in der JVA der sechs weiteren Verdächtigen unter die Lupe genommen. Hierbei wurden weitere Beweismittel gefunden, darunter auch Betäubungs- und Dopingmittel, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Ermittlungen dauern noch an.