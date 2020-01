Von Anika von Greve-Dierfeld und Sören S. Sgries

Stuttgart. Eine Polizei, die nicht mehr twittert? Ein Ministerium, das nicht mehr auf Facebook unterwegs sein darf? Das könnte passieren, sagt Stefan Brink, der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Er werde seinen eigenen Twitter-Account mit rund 5400 Followern zum 31. Januar 2020 löschen, kündigte Brink am Montagabend in einem entsprechenden Tweet in dem Kurznachrichtendienst an. Von Facebook, das als schlimmste "Datenkrake" unter den Online-Netzwerken gilt, muss der Datenschützer sich nicht verabschieden – dort war er gar nicht erst vertreten.

Grund für den Schritt sei, dass das Twittern nicht mit seiner Tätigkeit vereinbar sei: Auch Twitter sammele im Hintergrund Nutzerdaten – "die Unterschiede zwischen Facebook und Twitter sind nicht mehr groß", twitterte Brink. Er könne aber nicht Datenschutzbeauftragter beziehungsweise Aufsichtsbehörde sein und gleichzeitig Nutzer eines womöglich datenschutzrechtlich problematischen Netzwerkes.

Auch als Privatperson will Brink daher nicht auf Twitter als Ansprechpartner präsent sein. "Nein, das wäre eine durchsichtige Umgehung", wies er den entsprechenden Wunsch eines Nutzers zurück. Der 54-jährige Jurist mit FDP-Parteibuch hatte die Plattform recht intensiv genutzt, um sich in Datenschutz-Debatten einzumischen. So äußerte er sich dort beispielsweise über den journalistischen Umgang mit dem österreichischen "Ibiza"-Video, das im Sommer zum Zerfall der österreichischen Regierung führte. Oder er verteidigte ein "Recht auf Vermummung", als eine entsprechende Debatte wegen einer verhüllten Klimaaktivistin an der Seite Greta Thunbergs aufflammte.

„Bye bye #Twitter“: Mit dieser Nachricht kündigte Stefan Brink am Montag seinen Abschied vom sozialen Netzwerk an. Screenshot: sös/RNZ

Juristischer Hintergrund der aktuellen Entscheidung Brinks ist eine inzwischen vom Bundesverwaltungsgericht in deutsches Recht überführte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu Facebook: Demnach haben nicht nur die Betreiber sozialer Netzwerke, sondern auch die Nutzer Mitverantwortung für das, was sich dort abspielt. Denn sie sind mit ihrer Seite oder ihrem Account quasi ein Türöffner für die Datensammelei der Konzerne. Diese legen im Hintergrund etwa Profile der Nutzer an, die die Seiten besuchen, vernetzen Daten und sammeln diese zu Werbezwecken.

Folgt man der Argumentation der Gerichte, sei die Abstinenz von sozialen Netzwerken laut Brink jedoch nicht nur für einen Landesdatenschutzbeauftragten zwingend, "sondern für alle Behörden und auch Privatunternehmen, die soziale Medien nutzen". Alle öffentlichen Stellen müssten sich daher sehr genau überlegen, ob sie nicht seinem Beispiel folgen und sich aus den Netzwerken zurückziehen müssen.

Brink kündigte an, im kommenden Jahr Gespräche mit Behörden zu führen und sich zuallererst an die Ministerien, aber auch etwa die Polizei und letztlich Unternehmen zu wenden. "Das werden schwierige Gespräche, weil sich alle an die sozialen Netzwerke gewöhnt haben." Das könnte seinen Worten zufolge allerdings in einer problematischen Situation münden: "Wenn nicht alle öffentlichen Stellen unsere Einschätzung teilen, müssen wir möglicherweise von unseren Aufsichtsbefugnissen Gebrauch machen und anordnen, dass zum Beispiel Behörden soziale Medien verlassen."

Der Umgang mit den sozialen Netzwerken ist immer wieder Thema. Zuletzt hatte sich Ende Oktober 2019 auch der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume, von Facebook und Twitter verabschiedet – allerdings nicht primär aus datenschutzrechtlichen Bedenken. Er kritisierte vor allem das Geschäftsmodell der Plattformen, das Nutzer als "Produkte" ansehe: "Unsere Aufmerksamkeit wird durch möglichst emotionale, zur Radikalisierung tendierende Inhalte gefesselt, um dann an Werbekunden weiterverkauft zu werden", so Blume. Das wollte er nicht mehr fördern.

Aber auch die "Baden-Württemberg Stiftung" hatte sich bereits einmal von Facebook angewandt: Im Skandal um das Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica hatte die Stiftung im April 2018 verkündet, die "reguläre Kommunikation" über Facebook stoppen zu wollen. Stattdessen sollte der Stiftungskanal "bis auf Weiteres der Aufklärung und der Information zu Themen des Datenschutzes, der Netzsicherheit und der Privatsphäre im Internet dienen". Inzwischen scheint die Stiftung Facebook wieder "regulär" zu nutzen, gibt aber auf ihrer Seite den Nutzern immerhin umfangreiche "Datenschutzhinweise" an die Hand.