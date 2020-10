Von Axel Habermehl

Stuttgart. Im Büro von Doro Moritz deutet nichts darauf hin, dass hier eine Ära endet. Nach zwölf Jahren verlässt die Landesvorsitzende der GEW das Chefbüro der Bildungsgewerkschaft im Stuttgarter Westen. Am Freitag wird die 65-Jährige verabschiedet. Ihre Nachfolgerin steht in den Startlöchern, muss aber noch per Briefwahl gewählt werden. Im Interview blickt Moritz, die wohl profilierteste Kritikerin der Schulpolitik im Land, auf eine bewegte Amtszeit zurück.

Frau Moritz, in zwölf Jahren als GEW-Vorsitzende haben Sie fünf Kultusminister erlebt und kritisiert. An wem haben Sie sich am meisten gerieben?

Hintergrund Zur Person Dorothea Karin Anna, genannt "Doro" Moritz ist eine der einflussreichsten Kritikerinnen der baden-württembergischen Schulpolitik des vergangenen Jahrzehnts. Nach Lehramtsstudium (Deutsch, Sport, Soziologie) mit dem Schwerpunkt Hauptschule arbeitete sie ab 1978 in Heimsheim als Lehrerin. 1981 wurde sie in den örtlichen Personalrat gewählt, später übernahm sie [+] Lesen Sie mehr Zur Person Dorothea Karin Anna, genannt "Doro" Moritz ist eine der einflussreichsten Kritikerinnen der baden-württembergischen Schulpolitik des vergangenen Jahrzehnts. Nach Lehramtsstudium (Deutsch, Sport, Soziologie) mit dem Schwerpunkt Hauptschule arbeitete sie ab 1978 in Heimsheim als Lehrerin. 1981 wurde sie in den örtlichen Personalrat gewählt, später übernahm sie immer höhere Positionen. 2008 wurde sie GEW-Vorsitzende. Zur Organisation: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist die größte Gewerkschaft im Bildungsbereich. Der Südwest-Landesverband hat gut 50.000 Mitglieder und ist damit der stärkste bundesweit.

Eindeutig an der aktuellen Ministerin, Frau Eisenmann. Sie betreibt sehr offensiv eine strukturkonservative, ja rückwärtsgewandte Bildungspolitik. Das tut sie, weil sie glaubt, sich damit profilieren zu können, um bei den anstehenden Landtagswahlen Erfolg zu haben. Das ist nicht gut für unsere Schulen.

Sie kritisierten nicht nur Konservative. Im Fall der SPD-Ministerin Gabriele Warminski-Leitheußer haben Sie sogar deren Ablösung betrieben.

Das stimmt. Sie war einfach gar nicht bereit, sich inhaltlich einzuarbeiten. Deshalb habe ich damals maßgebliche SPD-Politiker um ihre Ablösung gebeten, was einige Zeit später auch erfolgte. Das war sehr schade, denn bei vielen wichtigen Reformen, die Grün-Rot aufgesetzt hatte, wurden in den knapp zwei Jahren unter ihr große Fehler gemacht. Ihr Nachfolger Andreas Stoch konnte zwar reparieren, aber nicht so die Weichen stellen, wie es nötig gewesen wäre.

Von Stoch schwärmen Sie manchmal regelrecht. Was hat er aus Ihrer Sicht so besonders gut gemacht?

Er hat vor allem Experten um sich versammelt und sich sachkundig gemacht, bevor er Entscheidungen getroffen hat. Außerdem ist er Mitarbeitern im Ministerium mit großer Wertschätzung begegnet. Vor allem aber hat er konsequente Schritte eingeleitet. Er hat entschieden, Grundschulen mit zusätzlichen Stunden auszustatten, was für mich elementar war. Er hat den Ganztag endlich im Schulgesetz verankert, die Inklusion, das gemeinsame Lernen. Er hat das Übergangssystem der beruflichen Schulen umgebaut – eine Reihe konstruktiver Schritte. Aber seine Amtszeit war zu kurz, er hätte nochmal fünf Jahre weitermachen müssen.

Stattdessen kam der Regierungswechsel und damit die von Ihnen oft kritisierte Susanne Eisenmann.

Sie hat versucht, nahezu alle diese Schritte rückgängig zu machen. Sie will das dreigliedrige Schulsystem zementieren. Dabei sagt die Wissenschaft klar, dass es falsch ist, wenn schwache Kinder nur miteinander lernen. Eisenmann legt auch keinen Wert auf eine Stärkung der Grundschulen und sie äußert sich despektierlich über Ganztagsschulen. Wenn sie sagt, mit ihr gebe es keine "Zwangsbeglückung" über den Ganztag, ist das keine Werbung.

Sie betont, Eltern wollten Flexibilität. Was ist daran falsch?

Beim Ganztag geht es um zwei Aspekte: Betreuung und Chancengleichheit. Die Betreuung, die derzeit von Kommunen vor allem durch Ehrenamtliche organisiert wird, ist wichtig, damit Eltern Familie und Beruf verbinden können. Verbindliche Ganztagsschulen aber machen ein zusätzliches Bildungsangebot, das vorhandene Benachteiligungen abbauen kann. Dafür bräuchte man aber zusätzliche Lehrer und Sozialpädagogen, und damit geht es einfach nicht vorwärts.

Sie selbst haben 1978 als Lehrerin angefangen. Wie hat sich der Lehrerberuf seitdem verändert?

Vor allem haben wir heute eine viel schlechtere Unterrichtsversorgung, also größeren Personalmangel. Durch die vielen Reformen der letzten Jahre herrscht mehr Unruhe. Die Kollegen wissen nicht, in welche Richtung sich unser Schulsystem entwickelt. Am bedenklichsten aber finde ich, dass wir eine veränderte Schülerschaft haben. Viele brauchen deutlich mehr Unterstützung. Diese Schüler treffen auf ein System, in dem es weniger individuelle Unterstützung gibt, als noch vor zehn Jahren.

Zum Beispiel?

Vor zehn Jahren hatten wir noch Förderstunden in Grundschulen, Förderung für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Dyskalkulie. Wir hatten mehr Arbeitsgemeinschaften, die wirklich wichtig sind für Kinder, die sonst weniger Zugang zu Kultur oder Musischem haben. Schauen Sie: In der letzten IQB-Studie hatten 43 Prozent unserer Viertklässler einen Migrationshintergrund, nur in Bremen sind es mehr. Viele dieser Kinder bräuchten mehr Förderung.

Also geht die Schulpolitik an der Realität und am Bedarf vorbei?

Die Politik hat verschlafen oder ignoriert, dass sich die Gesellschaft und damit die Schülerschaft verändert haben. Wir sind das Bundesland mit der dritthöchsten Zuwanderung. Gleichzeitig sind wir schlecht in der Sprachförderung. Gerade hat mir eine Kollegin berichtet, dass bei ihr Vorbereitungsklassen aufgelöst werden und Kinder mit unzureichenden Sprachkenntnissen in Regelklassen gesetzt werden. Das ist nicht nur für diese Kinder inakzeptabel, sondern auch für ihre Mitschüler. Ohne Sprache haben Kinder doch gar keine Chance, in unsere Gesellschaft hineinzuwachsen und einen guten Platz zu bekommen.

Sie selbst haben das Klassenzimmer verlassen und Gewerkschaftskarriere gemacht. Haben Sie mal bereut, nicht Lehrerin geblieben zu sein?

Nein, ich habe in der Schule genauso gepowert und war bei allen außerunterrichtlichen Sachen dabei. Durch meine Arbeit in der GEW hatte ich viele Kontakte zu unterschiedlichen Menschen, ich hatte Verantwortung und auch Einfluss. Das war ein tolles, erfüllendes Berufsleben, aber auch anstrengend. Ich musste immer genau überlegen: Was sage ich?

Sie haben sich immer wieder auch sehr deutlich geäußert. Kultusministerin Eisenmann nannten Sie in unserer Zeitung mal "autoritär und technokratisch". Haben Sie auch mal eine Äußerung bereut?

Eigentlich nicht. Ich überlege mir immer gut, was ich sage. Ich war mir auch klar, was es auslöst, als ich letztes Jahr gesagt habe, dass ich mir nicht wünsche, dass Frau Eisenmann Ministerpräsidentin wird. Das war bewusst formuliert, weil ich den Eindruck hatte, dass es ihr nicht um die Sache geht, sondern um Machtpolitik.

Was war in der Rückschau auf die zwölf Jahre Ihr größer Erfolg?

Entscheidungen aus der grün-roten Epoche, als es um individuelle Förderung von Schülern ging, auch die Einführung der Gemeinschaftsschule, die Inklusion.

Und Ihre größte Niederlage?

Als Gewerkschafterin war mein größtes Anliegen, dass gleichwertige Arbeit gleichwertig bezahlt wird. Da sind wir bei Hauptschul-Lehrkräften einen Schritt weitergekommen, aber nicht am Ziel. Dass die Arbeit an Grund- und Werkrealschulen weiter schlecht bezahlt wird, schmerzt.

Welchen Ratschlag geben Sie Ihrer Nachfolgerin?

In der Sache hart zu sein, aber fair gegenüber den Personen. Ich empfehle ihr aber auch, mehr auf sich zu achten, als ich es gemacht habe. Ich hatte oft, auch meinen Kindern gegenüber, ein schlechtes Gewissen, wie ich mit mir und meiner Zeit umgegangen bin.