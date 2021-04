Der Selbsttest von Roche (hier der Firmensitz in Rotkreuz im Schweizer Kanton Zug) ist wegen eines giftigen Tensits in die Kritik geraten. Foto: dpa

Von Michael Abschlag

Tübingen. Gerüchte über gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe in Schnelltests der Pharmafirma Roche haben für Aufregung gesorgt – auch, weil etliche der Tests vom Land an Schulen verteilt worden waren. Das für Gesundheit zuständige Sozialministerium Baden-Württemberg prüfte die Tests und konnte am Donnerstagabend Entwarnung geben: Es gibt offenbar keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung.

Dabei geht es um Tests des koreanischen Herstellers SD Biosensor (Sars-CoV-2 Rapid Antigen Test), die von Roche vertrieben werden. Nachdem zuerst die "Welt" über giftige Inhaltsstoffe berichtet hatte, zeigten sich Eltern und Behörden alarmiert. Die Stadt Hamburg kündigte zunächst an, keine dieser Test mehr einzusetzen.

Bei dem Selbsttest wird mit einem Wattestäbchen ein Nasenabstrich entnommen, das Stäbchen dann in eine Reagenzflüssigkeit getunkt und einige Tropfen auf eine Testkassette gegeben. An der Reagenzflüssigkeit – der sogenannten Pufferlösung – hatte sich die Kritik entzündet. Denn sie enthält Triton X-100, eine Chemikalie aus der Gruppe der Octyl-/Nonylphenylethoxylate. In der Europäischen Union ist dieser Stoff als besonders besorgniserregender Stoff eingestuft. Man solle ihn nicht trinken und sich auch nicht in die Augen kippen, denn er kann zu Hautreizungen und ernsthaften Augenverletzungen führen.

Die "zuständige Marktüberwachung" beim Regierungspräsidium Tübingen und das Landesgesundheitsamt in Stuttgart hätten die Tests "unter Hochdruck" untersucht, teilte das Landessozialministerium mit. "Erste Ergebnisse: Es liegen keine belastbaren Hinweise vor, dass von den Schnelltests Gesundheitsrisiken für den Menschen ausgehen."

"In dieser Pufferlösung befindet sich ein Tensid, das im Falle eines positiven Testergebnisses Viren abtöten soll, damit der Tropfen nicht infektiös ist", erklärte das Ministerium in seiner Stellungnahme. "In diesem Tensid befinden sich in geringer Konzentration chemische Stoffe, die in reiner Form gefährliche Merkmale haben. In dieser geringen Konzentration sind nach aktuellem Kenntnisstand keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten." Zudem käme man "bei vorschriftsmäßiger Verwendung" mit der Flüssigkeit nicht in Berührung. "Bei unsachgemäßer Anwendung" könne es allerdings "zu vorübergehenden Augenrötungen oder Hautreizungen kommen", so das Ministerium weiter. Auch könne die Flüssigkeit "in Gewässern negative Auswirkungen auf Fischpopulationen o.ä. haben."

Die Firma Roche dagegen erklärte auf Anfrage: "Durch die sehr niedrige Konzentration der Tenside in der Pufferlösung besteht selbst bei unsachgemäßen Gebrauch, wie beispielsweise dem versehentlichem Kontakt des Puffers mit der Haut, keine besondere Gesundheitsgefahr."

Das Sozialministerium erklärte, man habe "zur Absicherung der Ergebnisse" auch die Europäische Chemikalienbehörde in Helsinki eingeschaltet und auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte informiert.