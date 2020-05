Von Sören S. Sgries

Stuttgart. Seit Montag dürfen Speisegaststätten in Baden-Württemberg wieder öffnen – allerdings unter besonderen Auflagen. Die Regeln im Überblick:

Welche Gastronomie darf öffnen? Nur "Speisewirtschaften", bei denen es zubereitete Speisen gibt – dazu gehören auch Cafés und Eisdielen. Bars und Kneipen müssen explizit geschlossen bleiben – weil, so die Erklärung des Landes, es dort zum Konzept gehöre, dass die Menschen dicht gedrängt stehen bzw. auch tanzen. In Speisegaststätten blieben die Gäste hingegen an ihren Tischen. Abstandsregeln ließen sich besser einhalten. Eine Kneipe wird übrigens nicht einfach zur Speisegaststätte, wenn sie Essen anbietet.

Wer darf Gaststätten nicht betreten? Sowohl Gäste als auch Bedienstete, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakte zu einem Covid-19-Infizierten hatten.

Wie viele Gäste dürfen an einem Tisch sitzen? Es gibt keine gesonderten Regeln, sondern es gelten die gleichen Kontaktregeln wie für den öffentlichen Raum: Man darf nur mit seinem eigenen und einem weiteren Haushalt an einem Tisch sitzen – zu diesen Personen muss auch kein besonderer Abstand eingehalten werden. In "Fragen und Antworten" zu der Verordnung heißt es außerdem: "In räumlich abgetrennten geschlossenen Gesellschaften sind in Gaststätten auch Zusammenkünfte mit der erweiterten Familie möglich."

Gibt es eine Reservierungspflicht? Laut Landesverordnung nicht. Die Kommunen können aber entsprechende Vorgaben machen.

Müssen die Daten der Gäste erfasst werden? Ja. Gäste müssen Name und Vorname hinterlassen, ebenso ihre Telefonnummer oder Adresse. Erfasst wird auch das Datum mit Beginn und Ende des Besuches. Gäste, die diese Daten nicht vollständig und korrekt angeben, dürfen nicht bedient werden. Gelöscht werden müssen die Daten nach vier Wochen. Ursprünglich hatte es geheißen, diese Datenerfassung sei freiwillig. Jetzt gibt es eine Pflicht.

Welche Abstandsregeln gelten? Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Tische sind entsprechend zu stellen. Jeder Gast muss einen Sitzplatz zugewiesen bekommen. Bei gemeinschaftlich genutzten Räumen und Wegen – etwa die Sanitäranlagen – sind Vorkehrungen zu treffen, damit die Abstände eingehalten werden können.

Welche Regeln gelten für das Personal? Die Kommunikation mit den Gästen ist "auf ein notwendiges Mindestmaß zu beschränken". In allen Räumen mit Gästekontakt muss eine nichtmedizinische Alltagsmaske bzw. eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In anderen Räumen – etwa in der Küche – wird das "empfohlen".

Warum müssen Gäste keine Maske tragen? Weil diese Vorgabe Unsinn wäre: Wie sollte man mit Mundschutz essen?

Gibt es Vorschriften für die Desinfektion? Geschirr und Besteck soll mit Reinigungsmittel und bei "mindestens 60 Grad Celsius" gespült werden. Geht das maschinell nicht, soll "möglichst heißes Wasser" (mindestens 45 Grad) und (mehr) Spülmittel verwendet werden. Häufig berührte Flächen wie Türklinken oder Zapfhähne sollen möglichst oft gereinigt oder desinfiziert werden.

Sind Speisekarten verboten? Nein. Die Wahrscheinlichkeit, sich darüber zu infizieren, gilt als eher gering. Trotzdem wird empfohlen, eher auf Wandkarten zu setzen.

Gibt es für die Außenbewirtschaftung weniger strenge Vorgaben? Nein. Die Verordnung sieht keine anderen Vorgaben vor. Innenräume sollen allerdings zusätzlich gut durchlüftet werden.

Wie wird bezahlt? Möglichst ohne Bargeld. Bei Barzahlung soll der direkte Kontakt zu den Gästen vermieden werden – etwa durch spezielle Ablageeinrichtungen.

Wer ist für die Einhaltung der Regeln verantwortlich? Der Gastwirt. Er steht in der Verantwortung, sowohl seine Mitarbeiter als auch seine Gäste zu schützen. Wenn sich ein Gast nicht an die Regeln halten will, kann der Wirt von seinem Hausrecht Gebrauch machen.

Welche Bußgelder drohen bei Verstößen?Einen gesonderten Bußgeldkatalog für die Gastronomie gibt es nicht. Laut Sozialministerium wird die Einhaltung der Auflagen derzeit zwar kontrolliert, aber Verstöße (noch) nicht mit Bußgeldern geahndet. Laut Wirtschaftsministerium gilt auch für Gaststätten der allgemeine Corona-Bußgeldkatalog. Betreibern drohen damit bei Nichteinhaltung von Auflagen Bußgelder bis zu 1500 Euro – und im Wiederholungsfall reicht der Rahmen bis 25.000 Euro.