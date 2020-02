Stuttgart/Rhein-Neckar-Kreis. (dpa/lsw/fhs/van/jubu) Die ersten Auswirkungen des Sturmtiefs "Sabine" sind bereits am Sonntag in Baden-Württemberg zu spüren gewesen. Am Flughafen in Stuttgart wurden einige Flüge gestrichen. Nach Angaben eines Sprechers handelte es sich vor allem um Maschinen, die aus dem Norden und Nordwesten Deutschlands und Europas kommen oder dorthin fliegen sollten. Dort war der Sturm am Sonntag kräftig zu spüren. Die ersten Ausläufer erreichten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagnachmittag auch das nördliche Baden-Württemberg. In der Nacht zum Montag sollte der Sturm immer weiter zunehmen.

Angesichts möglicher Gefahren auf dem Schulweg infolge des Orkantiefs können Eltern am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Sie könnten selbst "entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist", teilte das Kultusministerium in Stuttgart am Wochenende mit. Die Schule solle aber informiert werden. Einzelne Schulen wie etwa das Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium nahmen diesen aktuellen Warnhinweis wegen möglicher Gefahren durch das erwartete Orkantief "Sabine" auf ihre Schul-Internetseite.

Auch in Hessen hat das Kultusministerium Vergleichbares veröffentlicht. Im hessischen Landkreis Bergstraße findet am morgigen Montag sogar an einigen Schulen kein Unterricht statt. Die Betreuung der Kinder zur Schulzeit und während der Betreuungszeiten sei ungeachtet des Unterrichtsausfalls allerdings gesichert, teilte das Landratsamt in Heppenheim mit.

Der Unterricht am morgigen Montag fällt an folgenden Schulen aus:

Absteinach: Steinachtalschule

Bensheim: Altes Kurfürstliches Gymnasium, Geschwister-Scholl-Schule, Goethe-Gymnasium, Hemsbergschule

Birkenau: Langenbergschule

Gorxheimertal: Daumbergschule

Grasellenbach: Ulfenbachtalschule

Heppenheim: an allen Schulen.

Lampertheim: Alfred-Delp-Schule

Lorsch: Werner-von-Siemens-Schule

Rimbach: Waldhufenschule

Wald-Michelbach: Adam-Karrillon-Schule, Eugen-Bachmann-Schule, Grundschule Schimmeldewog, Überwald-Gymnasium

In Viernheim findet der Unterricht an den Grundschulen statt. Zu Hirschhorn lagen keine Angaben vor.

Der Flughafensprecher in Stuttgart erinnerte Reisende daran, sich über mögliche Ausfälle und Verspätungen von Flügen auch am Montag zu informieren. Die Airlines seien dabei, ihre Planungen zu aktualisieren. Genauere Informationen sollten am Sonntagabend abrufbar sein - etwa über die Internetseiten zu den Ankünften und Abflügen in Stuttgart. Wenn die Maschinen nicht in Stuttgart ankämen, fehlten sie für die geplanten Weiterflüge, erklärte der Sprecher.

Das Sturmtief soll von Norden nach Süden über den Südwesten ziehen. Nach Angaben des DWD sind Montagfrüh orkanartige Böen auch in den Niederungen mit einer Windstärke von bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich. Im höheren Bergland erwartete der DWD Orkanstärken mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Die Meteorologen warnten vor einer "extremen Gefahr" durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. "Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen."

Wie ein DWD-Sprecher erklärte, wird der Höhepunkt des Sturms im Nordwesten Baden-Württembergs am Montag zwischen 3.00 Uhr und 6.00 Uhr erwartet. Gegen 7.00 Uhr dürfte "Sabine" auch den Großraum Stuttgart erreichen. Im Laufe des Montagvormittags ziehe "Sabine" über den Südosten des Landes. Die höchsten Windgeschwindigkeiten erwartete der DWD auf Bergen in exponierten Lagen im Hochschwarzwald.

Die Deutsche Bahn bereitete sich auf mögliche Probleme vor. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren. Das Bahnpersonal sei auf zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen.

In Sinsheim herrscht derweil die Ruhe vor dem Sturm. Ein leichter Wind weht durch die Fußgängerzone. Die Menschen sind noch gelassen. "Wir machen uns da erstmal wenig Sorgen und lassen alles auf uns zukommen", so ein Passant gegenüber der RNZ. Mit bis zu 160 Stundenkilometern soll der Sturm durch Deutschland fegen. "Da machen wir uns schon Sorgen und haben unsere Sachen von der Terasse ins Haus geräumt", äußert sich ein weiterer Passant. Falls doch etwas passieren sollte, ist man in der Stadt gut gerüstet. Bei der Sinsheimer Feuerwehr prüfte man am Sonntag alle zwei Stunden die durch den Wetterdienst angekündigten Werte. "Es ist schwierig genau vorherzusagen, wie schwer das Unwetter in Sinsheim wird", meinte Stadtbrandmeister Michael Hess gegenüber der RNZ. Sollte es zu einer Einsatzhäufung am Abend kommen, würden die Gerätehäuser der Abteilungen sukzessive besetzt und auf den Unwettermodus vorbereitet werden. Bezogen auf den aktuellen Brückenabriss an der A6/B292 hofft Hess, dass die Baustelle am Montag gegen 5 Uhr rechtzeitig geräumt werden kann. Dies könne sonst erhebliche Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr haben.

Im Dührener Ortskern ist etwas davon zu spüren, was die Bevölkerung rund um Sinsheim seit Jahrhunderten anführt, wenn es um Wetterereignisse geht: die geschützte Lage der Dörfer, umgeben von Hügeln. Während es rund einen Kilometer auswärts - in der Gegend der Hermannsbergs und des Kaisersbergs schon stramm aus Westen weht, ist es im Ortskern von Dühren fast schon unheimlich ruhig. Kein Lüftchen regt sich um 15.30 Uhr. Aufmerksamen Beobachtern fällt auf: Es fliegt und singt aber auch kein einziger Vogel. An den Rändern der Bundesstraßen liegt haufenweise Gehölzschnitt der Vortage: "Das liegt heut Nacht auf der Straße, wenn's schon keine Bäume sind", orakelt da einer.

Update: Sonntag, 9. Februar 2020, 17 Uhr