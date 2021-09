Region Heilbronn. (xq) Saisonbedingt ist die Zahl der Arbeitslosen im Zuständigkeitsbereich der Heilbronner Agentur für Arbeit im August wieder gestiegen, und zwar um 372 auf nun 11.030 Menschen ohne Job. Im Vorjahreszeitraum waren Corona-bedingt 2509 Personen mehr ohne Arbeit. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote leicht um 0,2 auf vier Prozent gestiegen. Im August 2019 – dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie – lag die Quote bei 3,7 Prozent. In Baden-Württemberg steigt die Quote von 3,8 auf 3,9 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt im Heilbronner Raum ist in einer stabilen Verfassung", sagte Manfred Grab, Leiter der Heilbronner Agentur für Arbeit. "Wir haben damit gerechnet, dass sich im August mehr Menschen arbeitslos melden. Das Ende von schulischen und beruflichen Ausbildungen hat sich wie in jedem Sommer auf die Arbeitsmarktsituation ausgewirkt. Deshalb hat auch die Zahl der jüngeren Arbeitslosen stärker zugenommen. Insgesamt fällt der Anstieg der Arbeitslosigkeit aber geringer aus, als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre. Das weist darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt weiter erholt."

In der Arbeitslosenversicherung (Sozialgesetzbuch III) sind im abgelaufenen Monat 5125 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Juli sind das 278 Personen mehr. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies aber ein Minus von 2421.

Die Zahl der Arbeitslosen in der Grundsicherung (Sozialgesetzbuch II) steigt gegenüber dem Vormonat ebenfalls an. Die im Heilbronner Agenturbezirk ansässigen Jobcenter registrierten im August 5905 Arbeitslose. Das sind 94 mehr als im Juli aber 88 weniger als noch vor einem Jahr.

Im Statistikzeitraum sind 5075 Frauen arbeitslos gemeldet, 284 mehr als vor vier Wochen. Bei den Männern gibt es eine Zunahme um 88 auf 5 955. Ein Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit ist im Sommer üblich. Häufig werden Schule, Ausbildungsverhältnisse, Praktika oder Anerkennungsjahre beendet. Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren ist um 228 auf 1189 angestiegen. Die Quote für die Jugendarbeitslosigkeit ist seit Juli von 3,2 auf 3,9 Prozent angestiegen – liegt damit aber unter dem Vorjahreswert von 5,4 Prozent.

Am anderen Ende der Alterspyramide hat die Arbeitslosigkeit leicht abgenommen. 3683 Frauen und Männer in der Gruppe der über 50-Jährigen sind im August arbeitslos gemeldet, 14 weniger als im Vormonat und 457 weniger als vor einem Jahr.

Vom Stellenmarkt kommen erste Anzeichen, dass sich die "Sommerpause" ihrem Ende zuneigt. Den Vermittlungsfachkräften im Arbeitgeberservice sind in den vergangenen vier Wochen 700 neue Stellen von den Betrieben und Verwaltungen gemeldet worden. Der Stellenbestand ist gegenüber dem Juli auf 3 230 (plus 190) angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 34,9 Prozent.