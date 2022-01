Heilbronn (zy) Die Kreissparkasse hat das Geschäftsjahr 2021 wie bereits das Vorjahr mit einem Überschuss von rund 11,4 Millionen Euro abgeschlossen. "Die Kreissparkasse Heilbronn bleibt auf der Erfolgsspur", fasst Ralf Peter Beitner, Vorsitzender des Vorstands, die vorläufigen Geschäftsergebnisse für 2021 zusammen, die eine von 11,2 auf nun 12,8 Milliarden Euro deutlich gestiegene Bilanzsumme ausweisen. Dieser außergewöhnlich starke Zugewinn basiert laut Beitner allerdings vor allem auf Sondereffekten durch Finanzgeschäfte mit der Bundesbank.

Erheblichen Anteil an der guten Geschäftslage hat auch der anhaltende Immobilien-Boom: "Wir leben in einer attraktiven Zuzugsregion", sagt Beitner. Die Nachfrage nach Immobilien übersteige das Angebot in der Stadt und im Landkreis deutlich, was auch weiterhin Preissteigerungen nach sich zieht. Die Makler der Kreissparkasse vermittelten im vergangenen Jahr rund 270 Wohnimmobilien mit einem Gesamtwert von etwa 92 Millionen Euro. Entsprechend ist auch die Nachfrage nach Baufinanzierungskrediten ungebrochen. Mit bewilligten 661 Millionen Euro konnte das Rekordergebnis im Darlehensgeschäft 2020 erneut um zwei Prozent getoppt werden.

Doch auch im Kundengeschäft wächst die Kreissparkasse weiter deutlich. Die Kundeneinlagen verzeichneten ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr und betragen nun etwa 8,4 Milliarden Euro. Diese verteilen sich vor allem auf Sicht- und Spareinlagen, wobei rund 71 Prozent oder rund 5,7 Milliarden Euro auf Sichteinlagen entfallen. Das zeigt laut Beitner, dass Kunden in der Niedrigzinsphase nicht auf Flexibilität und schnelle Verfügbarkeit von Vermögen verzichten wollen und zeuge zugleich von Vertrauen in die Kreissparkasse.

Das Kundenkreditgeschäft legte um 8,3 Prozent auf rund 8,7 Milliarden Euro zu. Im Firmen- und Gewerbekundenbereich war vor allem im dritten und vierten Quartal eine Belebung spürbar, nachdem der Jahresanfang noch von der Corona-Krise geprägt war. In der heimischen Wirtschaft wurde in der zweiten Jahreshälfte wieder stärker investiert, allerdings weniger in technische Anlagen oder Maschinen, sondern vermehrt in Beteiligungen und Gewerbeimmobilien. So wuchs der Bestand an Krediten für Unternehmen um 200 Millionen auf nun gut vier Milliarden Euro.

Versicherungen bleiben ein immer wichtiger werdendes Geschäftsfeld der Kreissparkasse Heilbronn. Im Bereich der privaten Altersvorsorge wurde 2021 eine Steigerung von 20 Prozent im Neugeschäft erreicht. Ein großes Neugeschäft-Wachstum zeigt sich im Bereich der geförderten betrieblichen Altersvorsorge mit einem Plus von 52 Prozent. Der Bestand im Bereich der Sachversicherung wurde kontinuierlich ausgebaut und um vier Prozent gesteigert, bei Kfz-Versicherungen konnten 13 Prozent mehr Kunden gewonnen werden.

Im Vergleich zum Vorjahresniveau wurde im Geschäft mit Aktien ein deutliches Plus von 21,9 Prozent ausgewiesen. Die Suche nach Alternativen im Niedrigzinsumfeld sorgte auch beim Umsatz mit festverzinslichen Wertpapieren (plus 21,3 Prozent) und Investmentfonds (plus 26,3 Prozent) für einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Damit stieg der Gesamtumsatz aller Wertpapiere um 23,4 Prozent auf nun mehr als eine Milliarde Euro.

Was viele Kunden ärgert, nämlich der stetige Abbau von Filialen und Geldautomaten, sieht man bei der Kreissparkasse als "ungebrochenen Trend weg vom bedienten Filialservice". Immer mehr Menschen schätzten den Komfort, die Schnelligkeit und die einfache Handhabung von Online-Banking. Rund drei Viertel der 209.177 Girokonten würden online geführt, und die Banking-App sei inzwischen der am häufigsten genutzte Weg zur Sparkasse, teilte das Geldhaus mit, und im Kunden-Center gingen im Durchschnitt zudem täglich 1500 Anrufe ein – in Spitzenzeiten auch mal 2500 Anrufe pro Tag. Allerdings hatte das Geldhaus die Zahl seiner Filialen im Vergleich zum vergangenen Jahr auch von 56 auf 39 und die Zahl seiner Geldautomaten von 177 auf 171 verringert. Die rund 2,3 Millionen digital verschickten Kontoauszüge und Bankinformationen bezeichnet die Kreissparkasse als "nicht zu unterschätzender Beitrag zur Nachhaltigkeit". Unerwähnt bleibt in der Bilanzmitteilung, dass auch jeder Online-Klick Energie verbraucht, andererseits reichlich Porto spart.

Die Kreissparkasse Heilbronn ist mit einer Bilanzsumme von mehr als zwölf Milliarden Euro der bedeutendste Finanzdienstleister in der Stadt und im Landkreis Heilbronn. Sie wurde 1856 gegründet und beschäftigt rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Frühsommer will die Kreissparkasse ein neues Beratungs-Center in Lauffen eröffnen. In Bad Friedrichshall sind ebenfalls Bauarbeiten im Gange.