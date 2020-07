Ein Frau mit einer Mund-Nasen-Bedeckung schaut sich die Auslagen eines Bekleidungsgeschäftes an. Die Kunden kaufen inzwischen zwar wieder etwas mehr, verglichen mit dem Vor-Krisenniveau ist die durchschnittliche Kundenzahl aber bei mehr als der Hälfte der Einzelhändler in der Region deutlich gesunken. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa

Region Heilbronn. (y) Die Corona-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung getroffenen Maßnahmen haben die Wirtschaft in der Region in eine Rezession gestürzt. Im zweiten Quartal 2020 sind die Lageeinschätzungen der Unternehmen gegenüber dem Jahresbeginn massiv eingebrochen, vor allem in der Industrie und im Dienstleistungssektor. Aber auch der Einzelhandel berichtet von gravierenden Umsatzeinbußen. Dagegen hat der Boom im Baugewerbe der Corona-Krise bisher weitgehend standgehalten.

Die Lageurteile der regionalen Unternehmen haben sich gegenüber der Vorumfrage im vierten Quartal 2019 (Zahlen in Klammern) dramatisch verschlechtert. Nur noch 20 Prozent (41) aller Betriebe bezeichnen die aktuelle Geschäftslage als gut. "Uns erwartet eine lange Durststrecke", schätzt Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, die Lage ein. Es werde nun entscheidend sein, die Liquiditäts- und Finanzierungsprobleme der Unternehmen in den Griff zu bekommen, den Konsum anzukurbeln und dabei gleichzeitig die Corona-Pandemie weltweit erfolgreich zu bekämpfen – "auch, um die für unsere regionalen Unternehmen so wichtigen Exportmärkte wiederzubeleben".

Die Dienstleister schätzen ihre Lage sogar so schlecht ein, wie nie zuvor – die regionalen Lagedaten werden seit 1996 erhoben. Inzwischen sind 51 Prozent (13) der Dienstleister mit dem Geschäftsverlauf unzufrieden: Sie berichten von einem rückläufigen Auftragsvolumen (71 Prozent), einem Stillstand der geschäftlichen Tätigkeit (29 Prozent) sowie Liquiditätsengpässen (29 Prozent). Besonders stark verschlechterte hat sich die Lage im Verkehrsgewerbe, bei den ITK-Dienstleistern und im Bereich Arbeitnehmerüberlassung. Auch die Reisebüros sind von der Pandemie massiv betroffen.

Das bei den Ergebnissen zu den Dienstleistern nicht einbezogene Hotel- und Gaststättengewerbe hat im Branchenvergleich den extremsten Absturz der Lageurteile zu verzeichnen. Kein einziger Betrieb meldet gute Geschäfte; vor sechs Monaten waren noch 62 Prozent zufrieden. Infolge der Corona-Pandemie berichten 92 Prozent von geringeren durchschnittlichen Gästezahlen, 57 Prozent von Liquiditätsengpässen, 89 Prozent klagen über eine verschlechterte Ertragslage.

Industriebetriebe sehen ihre Lage inzwischen auf ähnlichem Niveau wie bei der Finanzkrise 2009. Zu schaffen machen ihnen insbesondere stornierte Aufträge, Liquiditätsengpässe sowie logistische Engpässe. Und auch die Zahl der Bestellungen aus dem Ausland hat sich gegenüber der Vorumfrage stark verringert: 55 Prozent (33) der Betriebe klagen über einen Rückgang, 41 Prozent (26) erwarten zudem auch in den kommenden Monaten ein schwaches Auslandsgeschäft. Bei den Bestellungen aus dem Inland ist ebenfalls ein starker Rückgang zu verzeichnen.

60 Prozent (24) der Einzelhändler berichten über fallende Umsätzen, ein Drittel (neun) bezeichnet die aktuelle Lage sogar als schlecht. Die Einzelhändler leiden vor allem unter logistischen Engpässen, fehlenden Waren und Liquiditätsengpässen und haben die schlechteste Geschäftserwartung seit der Finanzkrise. Elf Prozent sind von Insolvenz bedroht. Zwar scheint sich die Konsumbereitschaft der Verbraucher nach den Shutdown-Maßnahmen wieder etwas belebt zu haben, verglichen mit dem Vor-Krisenniveau ist die durchschnittliche Kundenzahl jedoch bei 60 Prozent der Befragten gesunken.

Im Großhandel fällt die Lageeinschätzung erstmals seit sieben Jahren per Saldo wieder negativ aus. 39 Prozent (23) äußern sich unzufrieden. Insbesondere der konsumnahe Großhandel meldet deutlich schlechtere Geschäfte.

Der Boom im Baugewerbe hat der Corona-Krise bisher weitgehend standgehalten. Während 59 Prozent (66) die aktuelle Geschäftslage als gut bezeichnen, sind nur zwei Prozent (0 Prozent) mit dem Geschäftsverlauf unzufrieden. Allerdings haben sich auch in dieser Branche die Aussichten für die kommenden Monate erheblich verschlechtert: 37 Prozent (neun) rechnen inzwischen mit einer schlechteren Entwicklung.

Info: An der Konjunkturumfrage haben 425 Unternehmen mit rund 73.000 Beschäftigten aus dem gesamten Bezirk der IHK Heilbronn-Franken teilgenommen.