Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Zum wiederholten Male nimmt der Ministerpräsident in den vergangenen Wochen rhetorische Anleihen beim einstigen und bei der jüngeren Generation fast schon vergessenen SPD-Zuchtmeister Herbert Wehner – nun auch am Mittwoch vor dem Landtag. Ob es eine Ermahnung für die eigenen Reihen oder für die Opposition ist? Politik sei eben die Kunst des Möglichen, so Winfried Kretschmann (Grüne). Oder wie Herbert Wehner gesagt habe, "das Notwendige möglich zu machen", betont er zu Beginn seiner Regierungserklärung.

Was Winfried Kretschmann und seine erneut aufgelegte grün-schwarze Koalition für die kommenden fünf Jahre für notwendig halten, präsentiert er in seiner knapp einstündigen Rede. Aber ein Thema ist ihm so wichtig, dass er das Regierungsprogramm kurz beiseite schiebt. Nach den Vorfällen der vergangenen Tage stellt er sich mit Nachdruck auf die Seite der jüdischen Gemeinden und Mitbürger im Land. "Klar ist, dass Juden in Deutschland nie wieder in Angst leben sollen". Der Schutz jüdischer Mitbürger gehöre genauso zur Staatsräson wie der Schutz Israels.

„Priorisieren und investieren“ will Kretschmann. Foto: dpa

Doch danach liegt der Fokus des Ministerpräsidenten auf dem Thema Klimaschutz. Es prägt zentrale Teile der Rede, wenn man die vom Ministerpräsidenten als unausweichlich anzusehende "große Transformation" des Landes und der baden-württembergischen Wirtschaft noch mit hinzunimmt. "Priorisieren und investieren – so werden wir beginnen." Und es regiert das Prinzip Hoffnung, sprich auf Wirtschaftswachstum nach der Corona-Krise. Nach dem Bekenntnis zur Schuldenbremse folgt gleich "Klimaschutz ist die Menschheitsaufgabe Nummer Eins". Kretschmann verweist auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dies auch mit einer Portion Polemik: "Die Verfassung schützt keinen Auspuffliberalismus". Er nimmt den Landtag mit in die Pflicht. "Daraus erwächst ein politischer Auftrag für Sie als Gesetzgeber und für uns als Regierung."

Mit dem Koalitionsvertrag werde man diesem "starken Anspruch" gerecht, betont der Ministerpräsident. Aber es gelte auch ein anderes Versprechen. "Wir werden den Umbruch so gestalten, das er möglichst allen Menschen im Land dient und keine Strukturbrüche entstehen". Allerdings werde es nicht ohne "Zumutungen" gehen. Kretschmann zeigt sich aber überzeugt, dass sich der Klimaschutz letztlich auszahlt: "Ökologie ist keine Wohlstandsbremse. Ökologie selbst ist das Geschäftsmodell."

Für den Bürger will Kretschmann die "Politik des Gehörtwerdens" fortsetzen. Jedes größere Gesetz solle künftig einem Bürgerforum "aus zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern" vorgestellt werden. Damit sollen auch die bisher "stillen Menschen" im Land zu Wort kommen.

Dem Dialog mit dem Bürger lässt Kretschmann aber auch ein Dialogangebot an die Opposition folgen. Denn der Ministerpräsident kündigt an, dass das Land künftig bei Vergaben einen vergabespezifischen Mindestlohn einführen will. Noch vor kurzem lehnten dies die Grünen im Landtag ab, als es die SPD-Fraktion vorschlug. Hier schlägt der Regierungschef einen eleganten Bogen: "Eine souveräne Regierung zeichnet sich dadurch aus, dass sie gute Ideen der Opposition aufgreift, wenn sie den Menschen in unserem Land hilft." Bei der SPD-Fraktion und ihrem Vormann Andreas Stoch rührt sich keine Hand zum Beifall.

Wenig erkennbare Freude auch bei FDP-Fraktionschef Ulrich Rülke beim Angebot des Ministerpräsidenten an FDP wie SPD, bei der Ausgestaltung der nun von einer grünen Ministerin verantworteten Bildungspolitik beteiligt zu werden.

Sozialdemokraten wie FDP hatten sich Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung gemacht, noch ist in ihren Reihen Trauerarbeit angesagt.