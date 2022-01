Ulm. (dpa) Sie sorgten bundesweit für eine Debatte und werden nun zum Ausstellungsobjekt: Die Heiligen Drei Könige aus der Weihnachtskrippe des Ulmer Münsters sind ab dem 19. Februar unter dem Titel "Wir müssen reden! Die Münster-Krippe im Meinungsstreit" im Museum Ulm zu sehen, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte.

In der Ausstellung soll es um die kunstwissenschaftliche Einordnung der Krippenfiguren in das Werk ihres Erschaffers Martin Scheible gehen. Aber auch um die Betrachtung der Dreikönigstradition und ihrer bildlichen Umsetzung durch die Jahrhunderte sowie die Bewertung der schwarzen Königsfigur im Kontext ihrer Zeit, wie es hieß.

Die Ausstellung geht auf eine Initiative des Museums zurück, wie der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl zuvor gesagt hatte. Sowohl die Stifterfamilie als auch die Münstergemeinde begrüßten die Aufarbeitung der Figuren im Museum.

Im Oktober 2020 war bekannt geworden, dass die Ulmer Münstergemeinde die Krippenfiguren wegen einer aus heutiger Sicht rassistischen Darstellung des Melchior nicht mehr zeigen möchte. Die Entscheidung hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt und vielfach Kritik hervorgerufen.

Update: Mittwoch, 12. Januar 2022, 15.26 Uhr

Nach Verbannung aus Ulmer Münster: Krippenfiguren kommen ins Museum

Ulm. (dpa) Der Umgang mit diesen drei Figuren hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt: Nun sollen die Heiligen Drei Könige aus der Weihnachtskrippe des Ulmer Münsters eine eigene Ausstellung erhalten. Diese soll zur Adventszeit im Museum Ulm beginnen und neben den viel diskutierten Krippenfiguren auch weitere Werke des Künstlers Martin Scheible umfassen, wie ein Sprecher des Museums sagte.

Die Initiative zur Ausstellung der Krippenfiguren sei vom Museum Ulm gekommen und werde von der evangelischen Münstergemeinde wie auch der Stifterfamilie, der die Figuren gehören, begrüßt, sagte Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Das Museum sei ein geeigneter Ort, die Kunstwerke kunsthistorisch und gesellschaftspolitisch einzuordnen, sagte ein Sprecher.

Die Planung der Ausstellung läuft noch und soll demnach auch von einem externen Diversitätsbeauftragten unterstützt werden. Zudem gebe es einen Austausch mit dem Spielzeugmuseum in Nürnberg, hieß es. Dort hatte im Juli eine Ausstellung zu rassistischem Spielzeug begonnen. Zuerst hatte die "Südwest Presse" berichtet.

Im Oktober 2020 war bekannt geworden, dass die Ulmer Münstergemeinde die Krippenfiguren wegen einer aus heutiger Sicht rassistischen Darstellung des Melchior nicht mehr zeigen möchte. Die Entscheidung hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt und vielfach Kritik hervorgerufen. Die Münstergemeinde hatte bereits im vorigen Jahr angekündigt, einen neuen Umgang mit den Krippenfiguren finden zu wollen.

Update: Samstag, 4. September 2021, 11.15 Uhr

Experte sieht Verbannung von Krippenfiguren aus Ulmer Münster kritisch

Augsburg/Ulm. (dpa) Nach der Debatte um eine möglicherweise rassistische Darstellung von Krippenfiguren sieht der Verband Bayerischer Krippenfreunde eine Verbannung von Weihnachtsfiguren kritisch. Krippenfiguren seien im Kontext ihrer Entstehungszeit zu betrachten, sagte der Präsident des Verbandes, Martin Martlreiter.

"Es ist immer gut, wenn man die Gegenwart mit einfließen lässt, aber so ein ultimatives Urteil über Figuren zu fällen, die vor über 100 Jahren geschnitzt worden sind, das finde ich sehr kurz gedacht", sagte der Pfarrer aus dem niederbayerischen Dingolfing über den Rassismus-Vorwurf.

Die Diskussion hatte die Münstergemeinde in Ulm ausgelöst, die die Heiligen Drei Könige in diesem Jahr nicht in der Krippendarstellung zeigen will. Grund sei eine aus heutiger Sicht rassistische Darstellung des Melchior. Die Figur des Schwarzen sei "voller Klischees und grotesk überzeichnet", meint die evangelische Kirchengemeinde in Ulm.

Martlreiter glaubt, dass künftig auch andere Kirchengemeinden entsprechend reagieren werden. "Es liegt ein Stück weit im Mainstream unserer Zeit, dass Themen sehr einseitig besetzt werden. Das ist mein Kritikpunkt", sagte er. Die meisten Pfarreien würden ihre Kunstwerke aber ehren und schätzen. "Es wird gewiss kein Bildersturm hereinbrechen."

Update: Dienstag, 17. November 2020, 13.17 Uhr

Ulmer Münstergemeinde verteidigt Entscheidung zu Krippenfiguren

Ulm (dpa) Die Entscheidung der Münstergemeinde in Ulm, die Heiligen Drei Könige in diesem Jahr nicht zu zeigen, hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt und vielfach Kritik hervorgerufen. Nun hat sich die evangelische Kirchengemeinde gegen Kritik verteidigt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme geht Dekan Ernst-Wilhelm Gohl mit Fragen wie "Wird die Bibel jetzt in Ulm umgeschrieben?" oder "Was erlauben Sie sich überhaupt?" auf mehrere Vorwürfe an die Gemeinde ein.

Die Gemeinde machte in der Mitteilung erneut deutlich, dass es ihr nicht darum geht, eine einzelne Figur, etwa weil sie schwarz ist, aus der Weihnachtskrippe des Ulmer Münsters zu verbannen. Vielmehr sei die Darstellung "voller Klischees und grotesk überzeichnet". Eine Kommentierung der Figur des Melchior sei ebenfalls keine Möglichkeit gewesen, heißt es. "Wir können nicht eine Figur aufstellen, um dann daneben zu schreiben, dass wir uns von der herabsetzenden Art und Weise der Darstellung distanzieren." Die Figur einfach zu ersetzen, hätte die Gemeinde zudem "schäbig und feige" gefunden. Im neuen Jahr soll der Umgang mit den Krippenfiguren öffentlich mit den Gemeindemitgliedern diskutiert werden.

In der vorigen Woche war bekannt geworden, dass die Gemeinde die Heiligen Drei Könige wegen einer aus heutiger Sicht rassistischen Darstellung des Melchior in diesem Jahr nicht in der Weihnachtskrippe des Ulmer Münsters zeigen möchte.

Update: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 11.18 Uhr

Krippenfiguren der Heiligen Drei Könige aus Ulmer Münster verbannt

Ulm. (dpa/lsw) An einer Krippenfigur hat sich in Ulm eine Debatte um den Umgang mit rassistischen Abbildungen entfacht. Die evangelische Münstergemeinde wird die Heiligen Drei Könige, darunter den Melchior mit schwarzer Hautfarbe, in diesem Jahr aus der Weihnachtskrippe entfernen, sagte Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Die Gemeinde reagiere damit auch auf die andauernde Rassismus-Debatte in Deutschland.

"Die Holzfigur des Melchior ist etwa mit seinen dicken Lippen und der unförmigen Statur aus heutiger Sicht eindeutig als rassistisch anzusehen", so Gohl. Dies könne und wolle die Gemeinde so nicht stehen lassen. Stattdessen soll in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte nach Lukas erzählt werden, in der die Heiligen Drei Könige nicht vorkommen. Mitglieder der Gemeinde hatten die Figur laut Gohl als "widerlich und rassistisch" bezeichnet. "Sie haben uns gesagt: "Diese Darstellung würdigt mich als schwarzen Christen herab"", so Gohl.

Mit der Entscheidung möchte die Gemeinde auch einer möglichen Debatte während der Feiertage vorgreifen. Das diesjährige Weihnachten solle nicht von einer Diskussion um die Krippenfiguren bestimmt werden. Eine endgültige Entscheidung zum Umgang mit der Figur des Melchior wolle die Gemeinde "in aller Ruhe" im neuen Jahr treffen. Er könne sich etwa vorstellen, dass die Figur dennoch gezeigt werde, aber eingeordnet und erklärt wird, so Gohl. Eine weitere Idee sei, etwa mit Schulklassen eine neue Krippe zu gestalten.

Einen solchen Umgang befürwortet auch der württembergische Landesbischof Frank Otfried July. "Der Weg, den man jetzt in Ulm versucht zu gehen, ist richtig", sagte er am Mittwoch der dpa. "Es ist wichtig, eine Entscheidung gut zu beraten und auf dem Weg dorthin die dafür nötige Ruhe in der Gemeinde zu gewinnen."

July sprach sich dafür aus, die Figuren mit einem erklärenden Kommentar zu versehen. "So etwas abzuhängen oder wegzustellen oder in einem Museum zu verstecken, halte ich für den schlechteren Weg", sagte July. "Es ist unsinnig, Dinge im Nachhinein unserer gegenwärtigen Überzeugung anzupassen. Man muss sie erklären und in eine heutige, kritische Bewertung stellen."

Neben der Diskussion um die Darstellung des Melchior beschäftigt die Ulmer auch der Umgang mit der unweit des Münster gelegenen "Mohrengasse". Hier wurde zuletzt eine Umbenennung von einem Gremium der Stadt jedoch abgelehnt. Auch in anderen Städten gab es bereits Debatten zu aus heutiger Sicht als rassistisch empfundenen Darstellungen schwarzer Menschen. So wurde eine umstrittene "Sarotti-Mohr"-Werbung vom Kulturzentrum Capitol in Mannheim nach einer Diskussion um die Darstellung verhüllt.

Ein Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland hatte damals kritisiert, dass die Figuren nicht entsorgt wurden und den Versuch, die Dekoration in einen neuen Kontext zu stellen, als "Krampf" bezeichnet. Das jetzige Vorgehen der Ulmer Münstergemeinde, begrüßte der Sprecher der Initiative aber. "Es zeigt, dass es inzwischen einen konsequenteren Umgang mit Rassismus gibt", sagte Tahir Della.

In der Diözese Rottenburg/Stuttgart kann man die Entscheidung der evangelischen Münstergemeinde nachvollziehen. "Die Darstellung des Melchiors ist dort durchaus problematisch und ein sensibler Umgang vor Ort auch von uns gewünscht", teilte eine Sprecherin mit. Grundsätzlich habe das Brauchtum der Heiligen Drei Könige aber keinen rassistischen Hintergrund. Es gebe daher auch keine Empfehlung von Seiten der Diözese, auf den dunkelhäutigen König als Krippenfigur zu verzichten. Bei den Sternsingern gebe es dagegen vom Kindermissionswerk die Empfehlung, die Kinder nicht zu schminken. Die Gleichsetzung von Hautfarbe und Herkunft gehe heute nicht mehr auf.

Im Erzbistum Freiburg wird die Bedeutung der Krippenfiguren ähnlich bewertet. Die drei Könige verdeutlichten zunächst die drei Kontinente der damals bekannten Welt und seien keineswegs rassistisch gemeint, teilte Weihbischof Peter Birkhofer, Dompropst des Freiburger Münsters, mit. "Sich die eigenen Vorurteile immer wieder bewusst zu machen und diese zu hinterfragen, ist eine Aufgabe für jeden von uns." Die evangelische Kirche in Ulm habe eine solche Diskussion in Gang gebracht. "Ich würde mich freuen, wenn auch die Menschen im Erzbistum Freiburg kritisch mit solchen Stereotypen umgehen", teilte der Bischof mit.

Auch in Bayern hat das Vorgehen der Ulmer Gemeinde eine Diskussion angestoßen. "Die Thematik wird auch bei uns im Erzbistum diskutiert, konkrete Maßnahmen sind uns aber nicht bekannt", sagte eine Sprecherin des Erzbistums München und Freising am Mittwoch auf Anfrage.