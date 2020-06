Berlin. (lsw/sös) In vielen baden-württembergischen Städten sind die Abwassertarife vergleichsweise günstig. Ludwigsburg und Karlsruhe sind auf den Plätzen zwei und drei einer Rangliste, die das Beratungsunternehmen IW Consult für den Eigentümerverband Haus und Grund erstellt hat. Platz eins der Auswertung belegt Worms. Zu den günstigsten zehn unter den 100 größten deutschen Städten zählen auch Hanau (Rang 4), Freiburg (5), Frankfurt am Main (6), Regensburg (7), Heidelberg (8), Tübingen (9) und Augsburg (10).

Am meisten für das Abwasser zahlen demnach die Bürger Potsdams mit 939,85 Euro pro Jahr. In Worms oder Ludwigsburg sind es im Durchschnitt weniger als 300 Euro im Jahr. In einigen Regionen seien die Gebühren deutlich zu hoch, kritisierte der Verband. Zugrunde gelegt wurden den Berechnungen jeweils ein Vier-Personen-Musterhaushalt.

Die Stadtwerke halten nichts von solchen Analysen. Die Entgelte seien nicht vergleichbar, hieß es beim Verband kommunaler Unternehmen. Rahmenbedingungen wie Geografie und Bevölkerungsstruktur führten zu jeweils unterschiedlichen Kosten.

Die Zahlen aus der Region

> Heidelberg ist im Ranking deutlich abgerutscht im Vergleich zur Analyse 2017. Damals lagen die Abwasserkosten laut "Haus und Grund" noch bei 308,80 Euro – das reichte damals für den zweiten Platz hinter Ludwigsburg. Inzwischen sind die Gebühren auf 359,09 Euro gestiegen.

> Mannheim ist im Ranking um zwei Plätze aufgestiegen auf den 15. Platz. Hier werden Abwasserkosten von 381,53 Euro aufgelistet (2017: 380,24 Euro).

> Heilbronn ist vom 13. auf den 17. Platz abgerutscht. Die Gebühren steigen von 371,48 auf 385,47 Euro.

> Karlsruhe ist von Rang 5 auf Rang 3 aufgerückt. Die Kosten sanken auf 307,16 Euro (2017: 324,71 Euro).

> Ludwigshafen steht auf dem 22. Platz (2017: 29). Die Abwasserentsorgung wird hier mit 398,30 Euro angesetzt – im letzten Ranking waren es noch 414,43 Euro.

> Worms ist erstmalig dabei und gleich Spitzenreiter – mit 240,23 Euro.