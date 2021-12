Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Drei Tage lang hatte die Innenministerkonferenz (IMK) getagt – und das in "hybrider Form": Nur die beiden Sprechern der SPD-geführten wie der unionsgeführten Innenministerien sowie Gastgeber Thomas Strobl (CDU) war in Stuttgart vor Ort. Die anderen Minister waren von Mittwochabend bis gestrigen Freitagmittag digital zugeschaltet. Die wichtigsten Beschlüsse und Debatten:

Die Pandemie und ihre Folgen: Mit Sorge beobachten die Innenminister weitere Radikalisierung bei den sogenannten Querdenkern. Sie wollten nicht ausschließen, dass es angesichts verschärfter staatlicher Regeln erneut zu Protesten kommen könne. Die Frage sei, inwiefern einzelne Personen bereit sein könnten, schwere Gewalt oder gar Terroranschläge auszuüben, so Niedersachsen Innenminister Boris Pistorius (SPD). Man werde das Lagebild weiter fortschreiben und die Szene genau beobachten. "Ich möchte deswegen den Appell an alle Menschen richten, die gegen die Maßnahmen demonstrieren, was ihr gutes Recht ist. Sehen Sie sich genau an, mit wem Sie auf die Straße gehen." Gleichzeitig betonten die Minister, dass die Polizei die geltenden Regeln nach ihren Möglichkeiten kontrollieren werde. Strobl wies darauf hin, dass Polizisten, die ansonsten bei Bundesliga-Fußballspielen oder Weihnachtsmärkten im Einsatz wären, nun in Sachen Pandemieregeln zur Verfügung stünden.

Krisenvorsorge: Die Eckpunkte für ein Bund-Länder-Kompetenzzentrum stehen, eine Verwaltungsvereinbarung liegt vor, ab Frühjahr soll es in die Umsetzung gehen. In Stuttgart vorgestellt wurde zudem ein neues auf KI-Technologie gestütztes Nationales Lagebild zur Früherkennung von Krisen. Pistorius ging aber noch einen Schritt weiter. Beim Bundeskanzleramt müsse der nun eingerichtete Stab für nationales Krisenmanagement als "permanente Einrichtung" fortgeschrieben werden.

Hass und Hetze im Netz: Die "Stuttgarter Erklärung" gegen Hass und Hetze im Netz hat die Verbreitung von Hasspostings in Messengerdiensten im Visier. Hier sehen die Innenminister eine Gesetzeslücke beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Die Anbieter sozialer Netzwerke sind ab 1. Februar 2022 verpflichtet, strafbare Inhalte ans BKA zu melden. Der Anwendungsbereich umfasst aber ausdrücklich nur soziale Netzwerke und nicht Messengerdienste. "Es kann nicht sein, dass bei den Messengerdiensten ein rechtsfreier Raum entsteht". Diese hätten längst auch die Funktion von sozialen Netzwerken übernommen, so Strobl.

Cyberkriminalität: Sicherheitsbehörden haben ein Interesse daran, zur Verbrechensbekämpfung auf verschlüsselte Kommunikation von Messengerdiensten zugreifen zu können. Hier müssen nach Überzeugung der IMK rechtssichere Verfahren entwickelt werden. Einen Prüfauftrag gibt es, wie Lösegeldzahlungen an Cyberkriminelle nach Attacken auf Firmennetzwerke vom Versicherungsschutz ausgenommen werden können.