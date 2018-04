Oberndorf. (lsw/hol) Ein Heidelberger Friedensaktivist, der 2015 beim Waffenhersteller Heckler & Koch Flugblätter verteilt hatte, hat keinen Hausfriedensbruch begangen. Das entschied am Montag das Amtsgericht Oberndorf und sprach Hermann Theisen frei.

Vor knapp drei Jahren hatte Theisen vor den Werkstoren von Heckler & Koch Flyer verteilt, in denen Mitarbeiter aufgefordert wurden, Details zu illegalen Waffenexporten offenzulegen. Eine Anklage wegen Aufforderung zum Geheimnisverrat wurde zurückgezogen, wegen Hausfriedensbruchs kam es zur Verhandlung.

Dabei stellte sich heraus, dass die Strafanzeige falsche Angaben enthielt. So hatte die Geschäftsleitung gar kein Hausverbot ausgesprochen, wie in der Strafanzeige angeführt wurde. Deshalb müsse jetzt geprüft werden, ob Heckler & Koch die Anzeige leichtfertig erstattet habe und daher anstelle der Staatskasse die Kosten tragen müsse, sagte der Direktor des Amtsgerichts, Wolfgang Heuer. Theisen kündigte an, nicht selbst gegen die Firma vorzugehen. "Wenn Heckler & Koch die Kosten tragen muss, bin ich mehr als zufrieden." Das Verfahren habe er als absurd empfunden, so Theisen.

H&K habe drei Jahre lang eine teure Kanzlei mit den nicht haltbaren Vorwürfen beschäftigt. Ein Justitiar habe die Grundstücksgrenzen nicht gekannt, ein Kriminalbeamter daher eigens für die Firma im Grundbuch recherchiert, dies aber dem Gericht zunächst verschwiegen. "Franz Kafka hätte große Freude an dem Verfahren gehabt", so Theisen. Über den Freispruch freue er sich - auch wenn er sich einen Verweis auf die Meinungsfreiheit gewünscht hätte. "Ich war ja nicht dort, um die zu ärgern, sondern weil illegale Waffenexporte ein brisantes Thema sind, das die Öffentlichkeit betrifft."

Theisen stand bereits mehrfach wegen ähnlicher Flugblätter unter anderem am mutmaßlichen Atomwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel vor Gericht. Er wurde meist freigesprochen, zuletzt im Februar 2017 vom Amtsgericht Cochem.

Auch die Aktion in Rottweil hat bereits Gerichte beschäftigt: Das Landratsamt hatte die Flugblätter zunächst verboten. Das Verwaltungsgericht kippte dies. Ein Whistleblower von H&K hat sich bei Theisen noch nicht gemeldet.