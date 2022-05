Ettlingen. (dpa/lsw) Ein Amokalarm an einem Gymnasium in Ettlingen im Landkreis Karlsruhe hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte durchsuchten am Donnerstag das Gebäude und brachten Schulklassen nach und nach ins Freie, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zunächst habe es keine Hinweise darauf gegeben, wie und warum der Alarm - ähnlich einem Feueralarm - ausgelöst worden war. Zum Schulkomplex gehört eine Realschule, die ebenfalls durchsucht wurde.