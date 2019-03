Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Die deutschen Fußballvereine hatten bis zuletzt gehofft, dass das Bundesverwaltungsgericht in ihrem Sinne entscheidet. Das Gegenteil war der Fall: Grundsätzlich darf für Polizeieinsätze rund um Hochrisiko-Spiele eine Gebühr erhoben werden, urteilten die Leipziger Richter. Die Hintergründe:

Der Fall: Nach einem "Hochrisiko-Spiel" am 19. April 2015 zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV, damals ein "Keller-Derby" in der 1. Fußball-Bundesliga, hatte die Stadt Bremen der Deutschen Fußballliga (DFL) eine saftige Gebührenrechnung geschickt. 969 Beamte waren im Einsatz. Zunächst 425.718, 11 Euro wollte die Stadt dafür haben. Ein entsprechender Paragraf im Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetz ermöglicht das. Die Stadt war davon ausgegangen, dass nach polizeilicher Lageeinschätzung "mit hoher Wahrscheinlichkeit" mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zu rechnen sei.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts: Nachdem in der ersten Instanz zunächst die Stadt Bremen unterlegen war, urteilte das Oberverwaltungsgericht Bremen im Februar 2018, der Gebührenbescheid sei rechtmäßig. Daher ging die DFL vor das Bundesverwaltungsgericht. Dessen Urteil ist eindeutig: "Für den besonderen Polizeiaufwand aus Anlass einer kommerziellen Hochrisiko-Veranstaltung darf grundsätzlich eine Gebühr erhoben werden", erklärten die Richter am Freitag.

Die Kontrahenten Reinhard Rauball (l.), DFL-Präsident, und Ulrich Mäurer (SPD), Innensenator von Bremen, vor der Urteilsverkündung des Bundesverwaltungsgerichts im Gespräch. Foto: Uli Deck/Jan Woitas

Eine Gebühr bedürfe demnach zwar immer einer "besonderen Rechtfertigung". Diese liege hier jedoch darin, dass die Polizei "einen erheblichen Mehraufwand gerade aus Anlass einer kommerziellen Hochrisiko-Veranstaltung" betreiben müsse. Dieser zusätzliche Aufwand dürfe dem Veranstalter zugerechnet werden, schließlich sei dieser für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung auf die zusätzliche Polizeipräsenz angewiesen. "Der Veranstalter wird nicht etwa als Veranlasser einer Störung der öffentlichen Sicherheit in Anspruch genommen, sondern vielmehr als Nutznießer einer besonders aufwendigen polizeilichen Sicherheitsvorsorge", so die Richter.

Zur Höhe der Gebühren und Zahl der eingesetzten Beamten: Über 400.000 Euro wollte Bremen haben. Die Richter urteilten, die Gebühr sei "nicht unverhältnismäßig, obwohl sie eine beträchtliche Höhe erreichen kann". Der Gesetzgeber habe ausschließlich gewinnorientierte Veranstaltungen im Blick. Die Gebühr stehe "regelmäßig in einer angemessenen Relation zu dem wirtschaftlichen Ergebnis, das der Veranstalter - auch dank des verstärkten Polizeieinsatzes - erzielen kann".

Auch sieht das Gericht keine Probleme darin, dass sich nur schwer voraussagen lässt, wie viel Polizei tatsächlich notwendig ist. Entsprechende Unsicherheiten erreichten "kein unzumutbares Ausmaß", heißt es im Urteil, da man sich auf "einschlägige Erfahrungen" berufen könne, die es beim Fußball ausreichend gebe. "Soweit es in anderen Bereichen noch keine ausreichenden Erfahrungen gibt, darf nach dem Gesetz auch keine Gebühr erhoben werden", so die Richter. Auch müsse die Polizei "den von ihr betriebenen Aufwand nachträglich rechtfertigen".

Hintergrund Stadiensicherheit im Südwesten Straftaten: Laut baden-württembergischem Innenministerium wurden in der Spielzeit 2017/2018 in allen fünf Ligen rund 2,7 Millionen Zuschauer registriert. 602 Straftaten rund um Fußballspiele wurden angezeigt - davon 147 Körperverletzungen. Die Zahl der bestätigten Verletzten betrug nur 104. 70 davon in der 1. Liga. In den ersten drei Ligen [+] Lesen Sie mehr Stadiensicherheit im Südwesten Straftaten: Laut baden-württembergischem Innenministerium wurden in der Spielzeit 2017/2018 in allen fünf Ligen rund 2,7 Millionen Zuschauer registriert. 602 Straftaten rund um Fußballspiele wurden angezeigt - davon 147 Körperverletzungen. Die Zahl der bestätigten Verletzten betrug nur 104. 70 davon in der 1. Liga. In den ersten drei Ligen gebe es weniger als einen Verletzten pro Spiel, rechnet das Ministerium vor. "Der Besuch von Fußballspielen ist sehr sicher." Einsatzzeiten: Insgesamt wurden für die 33 Vereine bei Ligaspielen 154.075 Einsatzstunden der Polizei aufgebracht. 66.120 Stunden entfielen auf die drei Erstliga-Clubs. 19.862 auf die zwei Zweitliga-Vereine. 34.592 auf die drei Clubs in der 3. Liga, 30.019 Stunden auf Spiele der sieben Vereine in der Regionalliga Südwest. Die insgesamt 31.760 Stunden für Sonderspiele, beispielsweise im Pokal, wurden dabei noch nicht eingerechnet. Die Spiele mit den höchsten Einsatzstunden: Karlsruher SC gegen Hansa Rostock (4361), VfB Stuttgart gegen Bayern München (3374) und SV Waldhof Mannheim gegen Kickers Offenbach (3241). Laut Innenministerium werden rund acht Prozent der Fußballspiele als "Hochrisikobegegnungen" eingestuft. (rnz)

Mitverantwortung von Störern: Klärungsbedarf sieht das Bundesverwaltungsgericht noch in der Frage, ob bestimmte Kosten nicht einzelnen Störern in Rechnung gestellt werden müssten statt der DFL. Dabei geht es etwa um die rund 90 polizeilichen Ingewahrsamnahmen. Darüber soll jetzt die Vorinstanz, das Oberverwaltungsgericht, entscheiden.

Folgen für die Vereine: Welcher Verein am Ende tatsächlich zahlen muss, dürfte sich - so zumindest das erste Stimmungsbild - von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Denn in deren Verantwortung liegt es jetzt, darüber zu entscheiden, ob sie ihre Polizei-Mehrkosten auf die Vereine umlegen wollen. Ligapräsident Reinhard Rauball sprach von einem drohenden "Flickenteppich", fürchtet um die Chancengleichheit in der Liga. Der Bund der Steuerzahler sieht die Landesinnenminister in der Pflicht, "eine bundesweit einheitliche Lösung zu schaffen".

Die Pläne in Baden-Württemberg: Das Innenministerium habe "nicht vor, eine entsprechende Gebührenordnung einzuführen, bei der die Vereine aus Baden-Württemberg an den Polizeikosten beteiligt werden", teilte das Haus von Thomas Strobl (CDU) auf RNZ-Anfrage mit. "Rechtlich folgt aus dem Urteil auch keine entsprechende Verpflichtung." Strobl selbst hatte erklärt, ihm gehe es "nicht ums Kassemachen". Geld löse keine Probleme. "Wir müssen das Problem an der Wurzel packen und nicht an den Symptomen herumdoktern." Stattdessen werde man an den erfolgreichen "Stadionallianzen" festhalten, mit denen in der vergangenen Saison "eine Verbesserung des Sicherheitsniveaus erreicht und zugleich die Belastung der Polizei verringert" werden konnte, so das Innenministerium. Insgesamt seien circa 30.000 Einsatzstunden eingespart worden.