Von Axel Habermehl, Jens Schmitz und Alfred Wiedemann

Fellbach. Politischer Aschermittwoch? Das können auch die Parteien in Baden-Württemberg. Zumindest die meisten. Und die allzu scharfen Attacken durfte man auch nicht erwarten.

Die CDU in Fellbach

Der Einmarsch ist angelegt als eine Art Triumphzug. Der Spielmannszug der Feuerwehr paradiert vorneweg in die "Alte Kelter" in Fellbach, dahinter bahnen sich händeschüttelnd Baden-Württembergs CDU-Landeschef Thomas Strobl und sein Vor-Vorgänger, EU-Kommissar Günther Oettinger, den Weg durch die Besucher. Die 1500 Gäste applaudieren, manche bilden eine Gasse. Dann setzt man sich an Biertische, Krüge werden angesetzt.

Ein eher nüchterner Auftritt: Statt zum obligatorischen Maßkrug voller Bier griff Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Politischen Aschermittwoch demonstrativ zum Tee. Foto: Stefan Puchner

Politischer Aschermittwoch - das steht für Attacke, deftige Sprüche, robuste Rhetorik. Doch Strobl gibt sich erst mal staatsmännisch, beschwört den gesellschaftlichen Zusammenhalt, lobt die Wirtschaftskraft des Landes, die Innovationsstärke, die Forschungs-Investitionen, ja sogar die Gourmet-Restaurants. Trotz aller Unterschiede müsse es immer um das Verbindende gehen.

Zu ein paar Seitenhieben holt der Landes-Innenminister dann doch aus - bevorzugt gegen die Koalitionspartner der CDU in Bund und Land. Die SPD in Berlin gehe "linken Tagträumen nach", wenn sie Hartz IV abschaffen wolle. Für ihn "ein All-inclusive-Paket auf Kosten der Steuerzahler". Den grünen Regierungspartner in Stuttgart nimmt er vor allem beim Thema Fahrverbote aufs Korn. Da habe es "in den letzten Wochen schon auch mal gedonnert" in der Koalition.

Über Haken gegen AfD ("Hort für Extremisten") und Linke ("Anti-Europäer") kommt Strobl zum Hauptthema: die bevorstehenden Europawahlen. Er fordert "eine Zukunftsvision für Europa", eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Nun übernimmt Oettinger. Europa befinde sich im "Kampf der Systeme", warnt er. Autokraten in China, Russland, der Türkei bedrohten die Idee der liberalen, rechtsstaatlichen Demokratien, es drohe Handelskrieg mit den USA. "Wenn wir die Welt von Übermorgen mit gestalten wollen, brauchen wir eine starke EU."

Doch auch der Ex-Ministerpräsident kehrt zur Landespolitik zurück. 2021 müsse die CDU stärkste Partei werden. Winfried Kretschmann sei untätig: "Der macht nichts und deshalb auch nicht viel falsch." Einen harten Bruch aber will Oettinger nicht. Er finde: "Schwarz-Grün wäre die gute Antwort auf Grün-Schwarz."

Die Grünen in Biberach

Schwarz-Grün? Natürlich kein Thema für die Grünen auf ihrem politischen Aschermittwoch in Biberach, Man feiert sich lieber selbst und beharkt hauptsächlich die Bundes-CDU. Schließlich regiert man im Südwesten seit 2011, ist unverdrossen stärkste Kraft und hat einen "Minischterpräsidenten" mit sagenhaften Umfragewerten. Da darf der Aschermittwoch im Oberschwäbischen schon zum grünen Hochamt werden, die Bußpredigt wider die Polit-Konkurrenz nur zum Einsprengsel. Der Appell des Biberacher Baubürgermeisters Christian Kuhlmann wäre gar nicht nötig gewesen. In seiner Begrüßung mahnte er an, die "Verrohung der Sprache" aufzuhalten.

"Ich frage mich, wann die Staatskanzlei für den Ministerpräsidenten ein grünes Papamobil ordert": SPD-Landeschef Andreas Stoch nahm insbesondere den grünen Ministerpräsidenten unter Beschuss. Foto: Sebastian Gollnow

Holzhacker-Rhetorik ist ohnehin nicht sein Ding: Robert Habeck, seit Januar 2018 Grünen-Co-Bundesvorsitzender, stürmte die Bühne mit "Hallo, Biberach!" und erntete für seine halbstündige Rede begeisterten Beifall. 2018 sei gefühlt fast täglich Aschermittwoch gewesen, so viel Polemik und Aggressivität und erfolgreicher Populismus. Deshalb sei 2019 Zeit für eine Politik, die "Maß und Mitte hält", sagte er. Die 1100 Leute im Saal feierten Habeck für sein Bekenntnis zu Europa und seinen Appell gegen Populismus.

Etwas Aschermittwochsfeeling dann doch, als Habeck die Bundesregierung für immer "infantilere" Gesetzesnamen kritisierte. Demnächst komme womöglich ein "Schöne-Abschiebung-Gesetz" oder zur Ferkelkastration ein "Schnippi-Schnappi-Gesetz".

Eine Absage an die Populisten stellte Ministerpräsident Kretschmann ins Zentrum seiner Rede - und seinen Appell für Europa. Ein Zurück zur Abschottung führe zurück zu einer Welt der "Kriege und Kanonen". "Freiheit, Demokratie, gibt es nur, wenn man sich darum kümmert."

Der kleine Regierungspartner CDU war dem Ministerpräsidenten kaum der Rede wert, Kretschmann knöpfte sich lieber den CSU-Mann Alexander Dobrindt vor. Der Bundesverkehrsminister bekomme nichts hin, erzähle inzwischen aber etwas von einer "konservativen Revolution", damit sich Männer und Frauen die Hand geben und alle Mädchen in den Schwimmunterricht gehen. "Und was ist mit der gemeinsamen Sauna?", spottete Kretschmann. Es sei schon mehr nötig als "schmissige Rhetorik und karierte Anzüge".

Die SPD in Ludwigsburg

Andreas Stoch steigt mit einem Musikvergleich ein: "Es ist nun mal so bei guten Konzerten - da ist die Vorgruppe, das bin in dem Fall ich, und dann kommt der Star", sagt der Chef von SPD-Landesverband und Landtagsfraktion.

Gut 600 Menschen sind zum politischen Aschermittwoch der Südwest-Genossen ins Ludwigsburger Forum am Schlosspark gekommen; der angekündigte Star ist Martin Schulz. Der ehemalige EU-Parlamentspräsident hält das Programm ungewohnt ernsthaft, erinnert ausführlich an die Familiengeschichten der meisten Europäer, an Jahrhunderte voller Elend. Der Konfettiböller zum Abschluss der 54-minütige Rede will nicht ganz passen, doch Schulz wird mit stehenden Ovationen gefeiert.

Traditionell mit Bier: FDP-Landeschef Michael Theurer (v. l.), die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg und Landtags-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Foto: Uwe Anspach

Gegen die Landesregierung zu keilen, bleibt damit Stoch überlassen - der unter anderem mit Breitseiten gegen den Ministerpräsidenten tatsächlich so etwas wie Festzeltstimmung in die gebeutelte Parteiseele zaubert: Der Personenkult um Winfried Kretschmann überdecke, dass den Grünen zur Gestaltung der Zukunft nichts einfalle. "Der grüne Star ist die häufigste Augenerkrankung in Deutschland und geht oft mit großen Gesichtsfeldverengungen einher", ruft Stoch. Er sei fast immer eine Alterserscheinung. "Ich frage mich, wann die Staatskanzlei für den Ministerpräsidenten ein grünes Papamobil ordert, damit er den Bürgern besser zuwinken kann."

Nicht zum ersten Mal zeigt Stoch, dass die Kür zum Parteivorsitzenden im November seine Angriffslust belebt hat. Die Genossen im Saal registrieren es so dankbar wie die Schlagzeilen um das Kita-Volksbegehren.

Die FDP in Karlsruhe

FDP-Landeschef Michael Theurer schießt sich im "Brauhaus 2.0" in Karlsruhe auf die CDU ein - besser gesagt auf das "Anhängsel" der Grünen. Innenminister Thomas Strobl sei in die Koalition als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Die CDU sei inzwischen so links wie die Linkspartei. Theurer rief zum Umdenken auf: "Wir glauben, schwarz-gelbe Mehrheiten sind möglich."