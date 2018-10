Pädagoge Bertram Noback glaubt: Die besondere "Aura des Ortes" kann Vorteile gegenüber normalem Geschichtsunterricht bringen. Oben: ein Schild mit der Aufschrift "Halt!" in deutscher und polnischer Sprache in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Fotos: dpa

Von Sören S. Sgries

Darmstadt. Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte die Debatte im Sommer angestoßen: Sollen Schüler in Baden-Württemberg künftig verpflichtend als Teil des Unterrichts Gedenkstätten für Opfer nationalsozialistischer Verbrechen besuchen? Eine Entscheidung soll bis Frühjahr 2019 fallen.

Doch wie wird die Idee auf professioneller Ebene beurteilt? Bertram Noback (39) unterrichtet in Darmstadt die Fächer Geschichte, Politik, Ethik, Deutsch und Glück und ist Lehrbeauftragter an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg sowie der TU Darmstadt. In Heidelberg unterrichtete er von 2010-2015 am Hölderlin-Gymnasium und promovierte am Institut für Bildungswissenschaft über den schulischen Umgang mit der NS-Zeit.

Mit dem Projekt "Denk-mal ‚smart‘!" erprobte er zuletzt gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung und dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma auch digitale Zugänge zur Geschichte. Derzeit organisiert er in Darmstadt ein umfassendes, fächerübergreifendes Gedenkprojekt zum 80.Jahrestag der Novemberpogrome.

Gedenkstätte statt Klassenraum?

Herr Noback, Ihr Blick auf die politische Debatte: Brauchen Schüler den Pflichtbesuch in einem KZ oder einer NS-Gedenkstätte?

Pflichtveranstaltungen im Zusammenhang mit Erinnerungspädagogik halte ich für höchst problematisch. Das erinnert ein bisschen an die DDR: Dort hatten Schüler die Pflicht, beispielsweise nach Buchenwald zu gehen. Das zweite Problem: Es besteht die Gefahr, dass sowohl Schüler als auch Lehrer in einer solchen "Zwangssituation" die großen Chancen, die ein Gedenkstättenbesuch bietet, nicht nutzen. Drittens: Den Gedanken, eine moralische Immunisierung durch einen Pflichtbesuch könnte gelingen, halte ich für problematisch.

Also: Lieber gar keinen Gedenkstättenbesuch?

Ganz im Gegenteil! Alle Erfahrungen, die ich in Theorie und Praxis damit gesammelt habe, haben mir gezeigt, wie gewinnbringend solche Veranstaltungen sind. Ich habe nur Probleme mit zu hohen Erwartungen daran.

Was sind die Chancen in Abgrenzung zum normalen Geschichtsunterricht?

Sehr oft wird von einer "Aura des Ortes" gesprochen. Von Authentizität. Es gibt tatsächlich Gedenkstätten, da "spürt man etwas". Wer einmal in Auschwitz oder Buchenwald gewesen ist, der wird die bedrückende Stimmung spüren. Andererseits gibt es Gedenkstätten, vor allem kleine, das ist kaum noch etwas von den Original-Orten übrig. Da sind nur noch Spuren der damaligen Verbrechen übrig, die nicht für sich selbst sprechen - zum Beispiel Mauerreste - und daher einer weiteren Erläuterung bedürfen.

Eine große Sorge: Kinder werden emotional überwältigt, eine Lernwirkung tritt nicht ein, weil der Schock zu groß ist.

Früher standen Gedenkstättenbesuche sehr stark unter diesem moralischen Druck. Lehrer hatten eine ganz hohe Erwartungshaltung, die sie an ihre Schüler weitergegeben haben. Und auch die Gedenkstätten selbst waren sehr stark mit Materialien, mit Bildern ausgestattet, die auf eine Schockwirkung setzten. Unzensiert wurden da Leichenberge gezeigt, um den ganzen Schrecken der Menschenvernichtung vor Augen zu führen. Es gab auch moralische Rituale: Schüler mussten ein Lied singen, eine Schweigeminute abhalten, einen Kranz niederlegen. Die Wirkung solcher Maßnahmen ist fragwürdig. Wenn man aber anders damit umgeht, sind es sehr gewinnbringende Besuche.

Wie sieht denn heutzutage ein "gelungener", wenn man das so sagen darf, Gedenkstättenbesuch aus?

Das Wichtigste ist vorab eine gute Aufbereitung des Themas Nationalsozialismus im Unterricht. Häufig beklagen Gedenkstätten, dass die Schüler ohne Vorwissen kommen. Die Annahme, der Besuch könnte den Unterricht ersetzen, die ist falsch. Wichtig ist auch die Kommunikation mit der Gedenkstätte: Je mehr sie über die Gruppe weiß, die kommen wird, desto besser kann sie darauf eingehen. Da müssen sich auch Lehrer vorab über den Ort und das pädagogische Angebot informieren.

Und vor Ort, in der Gedenkstätte?

Da halte ich einen heterogenen Zugang für wichtig. Es wird Schüler geben, die brauchen sehr viele Fakten, sehr viele Informationen, vielleicht eine klassische Führung. Andere Schüler brauchen etwas Emotionales, also auch die Möglichkeit, sich selbst emotional auf die Gedenkstätte einzulassen. Wieder andere wollen aktiv Geschichtserinnerung betreiben.

Wie könnte ein "klassischer" Besuch dann aussehen?

Mein Vorschlag: Ein kurzer Input durch einen Referenten der Gedenkstätte: Was geschah vor Ort? Dann aktivierende Tätigkeiten, z.B. ein Quellenstudium, ein Workshop, ein eigenständiger Rundgang mit Aufgaben. Danach ein Reflektionsgespräch. Und schließlich, viertens, noch ausreichend Freiraum, damit jeder individuell den Ort erfahren kann.

Wenn Sie vergleichen: Kommt ein Gedenkstättenpädagoge besser an Schüler heran, kann besser vermitteln als der Geschichtslehrer?

Es hängt ganz stark von der Person ab. Ein Lehrer, der oder die seine Schüler begeistert, kann genau so viel bewirken wie ein Referent vor Ort. Man kann umgekehrt auch an Experten in den Gedenkstätten geraten, die ein unheimliches Fachwissen haben - aber an den Schülern vorbei vortragen. Grundsätzlich hat die Gedenkstätte aber den Vorteil der Authentizität und des fehlenden schulisch-institutionellen Rahmens, der ein freies Lernen manchmal erschweren kann.

Wollen Schüler überhaupt an solche Orte?

Ich frage meine Schüler vor einem Besuch immer, ob sie dahin möchten. Ich kann mich an keine Gruppe, an keinen Schüler erinnern, wo es eine ablehnende Haltung gab. Das Thema interessiert definitiv noch.

Spielen eigene Familiengeschichten eine Rolle?

Bei Schülern ohne Migrationshintergrund ist es immer mehr der Uropa oder die Uroma, die im NS aktiv waren. Da wird der persönliche Bezug immer weniger. Das ist auch eine Chance, weil in den Familien dann nicht mehr die Frage ist: Was hast du damals gemacht, Opa? Im Einzelfall gibt es das aber noch. In unserem Chatprojekt "Denkmal smart" hat es bewirkt, dass einige Schüler ihre Familiengeschichte aufgearbeitet haben und in ganz tiefe Gespräche mit ihren Großeltern kamen.

Und bei Schülern mit Migrationshintergrund?

Da gibt es ganz unterschiedliche Blickweisen. Zwei besondere will ich herausgreifen: Für einige Schüler ist das Thema Flucht und Vertreibung ganz essenziell. Die identifizieren sich mit den damals Verfolgten. Andere haben eine sehr distanzierte Haltung. Sie verstehen nicht, warum sie sich so intensiv mit dem Thema NS beschäftigen müssen, obwohl ihre Vorfahren damals gar nicht in Deutschland leben mussten. Die meisten Schüler mit Migrationshintergrund fielen mir allerdings beim Thema NS nicht durch solche besonderen Formen des Umgangs mit dem Thema auf.

Sie haben in einem Aufsatz von 2015 beschrieben, dass Lehrer darüber klagen, dass ihre Schüler antisemitische Stereotype nicht mehr erkennen, dass Wissensgrundlagen fehlen. Hat sich die historische Bildung verschlechtert?

Bestimmte Dinge, etwa klassisch antisemitische Karikaturen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, sind bei vielen Schülern nicht mehr präsent. Hinzu kommt, dass sich auch das "familiäre Gedächtnis" verschiebt. Die Geschichte dieser Zeit ist in der familiären Kommunikation nicht mehr präsent. Bestimmtes grundlegendes Wissen kann man nicht mehr voraussetzen. Das muss man als Lehrer liefern.

Lassen die Lehrpläne genug Zeit? Auch, um einen Gedenkstättenbesuch vor- und nachzubereiten?

Früher musste ich beispielsweise als Geschichtslehrer in der 9. Klasse die Themen Weimar, Nationalsozialismus und Kalter Krieg in einem Schuljahr behandeln. Das war sehr eng getaktet. Wichtig ist, dass man sich als Lehrer trotzdem Freiräume schafft und Prioritäten setzt. Je voller Lehrpläne werden, desto schwieriger wird es. Man darf aber auch nicht vergessen: Die Geschichte schreitet voran. Die meisten Schüler sind inzwischen nach dem 11. September 2001 geboren. Selbst dieses einschneidende Datum, das für meine Generation noch ganz eindeutig zu unserem Geschichtsbild und unserem aktuellen politischen Weltbild gehört, ist für die heutigen Schüler historisches Wissen, das ich erst erfragen und vermitteln muss.

Droht die Gefahr, dass ein Pflichtbesuch im KZ zu einer Kürzung des Geschichtsunterrichts in diesem Bereich führt?

Es hängt vom Lehrertypus ab. Einige werden das so abhaken. Andere werden sagen: Der Pflichtbesuch reicht mir nicht. Es ist wünschenswert, dass Schüler diesen Lernstoff geboten bekommen. Je mehr das allerdings einen "Abhakcharakter" bekommt, desto größer ist die Gefahr, dass man eine "Null-Bock-Mentalität" bei Schülern und Lehrern befördert.

An die Idee einer Förderung demokratischen Bewusstseins auf diese Weise glauben Sie nicht?

Jein. Die Annahme, dass ein einziger schulisch initiierter Gedenkstättenbesuch zu einem völlig anderen Menschenbild, zu einer politischen Meinungsänderung führt, die halte ich für überzogen. Das ist eine gravierende Überschätzung von Gedenkstätten. Meine Befürchtung: Je mehr Zwang, je mehr Pflicht ein solcher Besuch mit sich bringt, umso mehr könnten gerade diejenigen, die man erreichen möchte, abblocken. Die Probleme dieser Menschen liegen doch ganz woanders: in frühkindlichen Erfahrungen, in Gewalterfahrungen, in irgendwelchen gruppendynamischen Prozessen. Ein Gedenkstättenbesuch wird da höchstens in Einzelfällen etwas Grundlegendes verändern. Man darf einen solchen Besuch also nicht überfrachten und sollte nicht zu hohe moralisch-politische Erwartungen daran stellen. Dennoch kann ein Gedenkstättenbesuch Einfluss auf die politische Weltsicht haben und jedem, der sich damit beschäftigen will, wird die Inhumanität des Nationalsozialismus und die damit zusammenhängende Notwendigkeit universeller Menschenrechte deutlich! Zur politischen Mündigkeit im Sinne unseres Grundgesetzes kann ein Gedenkstättenbesuch einen wichtigen Beitrag leisten.

Sie haben Auschwitz oder Buchenwald oft als Beispiel genannt. Welche unbekannteren Stätten sind Ihnen als positive Beispiele für gute Arbeit aufgefallen?

Ich habe die Extreme genommen, weil man daran, an Auschwitz, als erstes denkt. Konkret haben wir in Baden-Württemberg eine hervorragende Landschaft an kleinen Gedenkstätten. Dort kann man vielleicht sogar viel mehr bewegen, weil man konkret vor Ort sieht, was geschehen ist und wie alltäglicher der NS-Terror war.

Beispielsweise Grafeneck: Das ist eine aus pädagogischer Sicht sehr gute Gedenkstätte, die gar nicht so riesig ist. Dort wird nur ein kleiner Teil der nationalsozialistischen Unterdrückungsmaschinerie gegenüber Minderheiten gezeigt. Aber dass es dort, an dem Ort bzw. auf dem Gelände, wo früher fast 11.000 Menschen der NS-Euthanasie zu Opfer fielen, wieder ein Heim für Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen gibt, hat für die Schüler und Studenten, mit denen ich diesen Ort besucht habe, eine ganz besondere Wirkung gehabt und bei vielen einen tiefen Reflexionsprozess ausgelöst. Auch beispielsweise in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz gibt es ein hervorragendes pädagogisches Konzept. Dort wird u.a. ganz konkret gezeigt, wie einzelne Personen in diesem Lager gewirkt haben.