Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Eberbach. Wann öffnen die Schulen wieder? Das ist für viele Familien in der zweiten Woche der Osterferien eine der drängendsten Fragen. Noch ist keine Entscheidung gefallen – die wird frühestens am Mittwoch erwartet, wenn die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel konferiert haben. Doch einige Vorüberlegungen gibt es bereits.

Was empfehlen die Wissenschaftler? Zwei wichtige Institutionen widersprechen sich hier. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina – besetzt mit vielen Bildungswissenschaftlern – rät, den Schulbetrieb sobald wie möglich wieder anlaufen zu lassen – und zwar mit besonderem Augenmerk auf jüngeren Schülern. Ältere kämen mit Fernunterricht besser zurecht. Die Epidemiologen des Robert Koch-Instituts raten hingegen, die Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen: Jugendliche könnten Hygieneregeln besser einhalten.

Wie sehen die Pläne der Politik in Baden-Württemberg aus? In einem Eckpunkte-Papier von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), das unserer Stuttgarter Redaktion vorliegt, heißt es, frühestens am 27. April solle der Unterricht für Jahrgänge beginnen, die vor Abschlussprüfungen stehen. Bei Schulöffnungen hält Kretschmann länderspezifische Lösungen für notwendig.

Offiziell verkündete Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Dienstag, dass der Wiedereinstieg in den Schulbetrieb "nur schrittweise, sukzessive und eingeschränkt möglich sein wird". Und: "Es ergibt Sinn, dass wir beim Wiedereinstieg mit den Schülerinnen und Schülern beginnen, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfungen schreiben, weil es natürlich wichtig ist, dass diese vorher noch ausreichend Präsenzunterricht zur Vorbereitung haben", so Eisenmann. Den Schulen sagt sie "mindestens eine Woche Vorlauf" zu, um sich vorzubereiten.

Wie könnte der Unterricht aussehen? An Normalbetrieb ist jedenfalls nicht zu denken. "Absoluten Vorrang" für den Infektionsschutz betont Eisenmann. Die Leopoldina schlägt Unterricht bei "deutlich reduzierten Gruppengrößen" vor, zeitversetzten Unterricht und gestaffelte Pausenregelungen. "Der Schulhof darf nicht zum Austauschort für Viren werden", so die Mahnung. Auch Eisenmann möchte, dass an Schulen "alle erforderlichen Vorkehrungen für unabdingbare Hygiene- und Abstandsregeln bestmöglich" getroffen werden können.

Wie werden Risikogruppen geschützt? Das ist eine der Herausforderungen. Die Landesregierung hat dabei sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler sowie Angehörige zu Hause im Blick. "Hier brauchen wir behutsame Sonderregelungen und Ausnahmen vom Schulbetrieb", kündigt Eisenmann an.

Finden Prüfungen statt? Das scheint weiterhin das Ziel der Landesregierung zu sein. Das Kultusministerium hat den Beginn aller zentralen Abschlussprüfungen bereits auf die Zeit ab dem 18. Mai verlegt. Sollte für die Abschlussklassen der Unterricht tatsächlich am 27. April beginnen, blieben noch drei Unterrichtswochen zur Vorbereitung.

Kultusministerin Eisenmann. F.: dpa

Können Schulbusse fahren? Das erscheint vielen kaum vorstellbar – drängen sich dort doch auf engstem Raum dutzende Kinder. Von Eisenmann heißt es dazu, die Schülerbeförderung müsse "auf die besonderen Erfordernisse – insbesondere das Abstandsgebot – ausgerichtet werden".

Was stehen die Bildungsgewerkschaften zu den Plänen? Die Vorschläge der Leopoldina, Grundschulen wieder zu öffnen, werden überwiegend als realitätsfremd abgetan. Mehr Zustimmung bekommen da die Landes-Überlegungen, zunächst Prüfungsjahrgänge wieder an die Schulen zu lassen.

Die GEW-Vorsitzende Doro Moritz fürchtet, insbesondere in den Pausen seien Lehrer nur damit beschäftigt, Abstandsregeln durchzusetzen. "Da werden Pädagogen zu Polizisten gemacht", sagt sie. Gerade Grundschüler seien diejenigen, die den stärksten Bewegungsdrang hätten und diesen am wenigsten kontrollieren könnten.

Ähnlich die Einschätzung vom Verband Bildung und Erziehung (VBE). "Die Kleinen toben und balgen sich – da mangelt es an Einsicht", sagt VBE-Sprecher Michael Gomolzig. Grundschüler hätten noch jahrelang Zeit, um Versäumnisse nachzuholen. Es sei wichtiger, dass die Prüflinge einen guten Abschluss machen.

Aus Sicht des VBE hapert es zudem bei den Hygienebedingungen an den Schulen. Der Zustand der Toiletten lasse zu wünschen übrig. Seifenspender seien häufig leer, und in manchen Schule gebe es nur kaltes Wasser, sodass die Schüler die Hände nicht oder viel zu kurz wüschen. Auch Handtücher fehlten oft.