Heilbronn. Der erste Anlauf musste 1993 ganz abgesagt werden, weil das Wetter zu schlecht war. Doch an vier Tagen im Sommer 1994 durfte der Raum Heilbronn/Neckarsulm zum Schauplatz des weltweit ersten Ozonversuchs werden. Der damalige Umweltminister Harald B. Schäfer (SPD) wollte allen Widerständen zum Trotz herausfinden, ob durch lokal und zeitlich begrenzte Einschränkungen die Belastung durch den Reizstoff reduziert werden kann.

Der richtige Zeitpunkt fand sich vor einem Vierteljahrhundert erst nach sechs kurzfristigen Absagen. In dem 45 Quadratkilometer großen Versuchsgebiet mussten 60 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge stehen bleiben, weil sie keine geregelten Drei-Wege-Katalysatoren hatten oder nicht zu den schadstoffarmen Diesel-Autos gehörten. 50.000 Autos waren quasi über Nacht zu "Dreckschleudern" geworden.

"Das farblose und giftige Gas Ozon ist eines der wichtigsten Spurengase in der Atmosphäre", erklärt das Bundesumweltamt. Möglicherweise sei es krebserregend. Die gesundheitlichen Wirkungen von Ozon bestünden in "verminderter Lungenfunktion, entzündlichen Reaktionen in den Atemwegen und Atemwegsbeschwerden". Bei körperlicher Anstrengung könnten sich diese Auswirkungen verstärken. Empfindliche oder vorgeschädigte Personen, wie etwa Asthmatiker, seien dafür besonders anfällig und sollten bei hohen Ozonwerten körperliche Anstrengungen im Freien am Nachmittag vermeiden. (hgf)

Polizisten wachten über Ausnahmen, wofür Plaketten erworben werden mussten. Wer das Verbot ignorierte musste bis zu 40 Euro Bußgeld bezahlen. Die Autobahn war als Tempo-60-Zone ausgewiesen. Bei Radarkontrollen gab es eine Beanstandungsquote von lediglich einem Prozent. "So etwas hat es noch gar nie gegeben", wunderte sich seinerzeit ein erfahrener Polizist.

Die größten Firmen wie Audi und das Kohlekraftwerk drosselten freiwillig ihre Produktion. Damit sollten weniger Kohlenwasserstoffe und Stickoxide entstehen - sie gelten als Vorläufersubstanzen des Reizgases Ozon.

Anwohner genossen die ungewohnte Ruhe. Der Lärm durch Verkehr war nur noch halb so laut wie in normalen Zeiten. Aber Unternehmen meldeten Umsatzeinbußen bis zu 50 Prozent, was Verlusten von mehreren Millionen Euro entsprach, wie Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer ausrechneten. Allerdings reagierten pfiffige Geschäftsleute mit Aufsehen erregenden Ideen auf den Autostopp: Ein Heilbronner Konditor spannte vor seinen "Tortenexpress" ein Pferd, die PS des Citroen mussten pausieren. In Neckarsulm wollten Krämer mit "Ozon-Preisen" Kunden in ihre Läden locken. Für Schuhe und Kleider gewährten sie 20 Prozent Rabatt. Neckarsulm war das Zentrum der medialen Beobachtung. "Endlich sind wir einmal im Mittelpunkt des Weltgeschehens, heute Abend kommen wir sogar in der Tagesschau", freute sich ein Mittvierziger. Der Heilbronner Gemeinderat hatte das Experiment als "Politschau" abgelehnt, weil es sich um eine wissenschaftlich fragliche Geldverschwendung handle.

Ressortchef Schäfer bedauerte die Ausgabe von umgerechnet 1,2 Millionen Euro für die Sammelaktion für 140.000 Messdaten nicht, obwohl er erkennen musste, dass mit einer kleinräumigen Maßnahme an nur wenigen Tagen keine Verbesserung zu erreichen ist. Die Ozonwerte stiegen in Teilen des Testareals sogar an. Dennoch sprach Schäfer von einer "Ohrfeige für die Bremser in der Umweltpolitik". Damit hatte er auch einen Partner am Kabinettstisch gemeint, den Verkehrsminister Hermann Schaufler (CDU), der einen großzügigen Ausbau des Autobahnnetzes favorisierte.

Ein Karlsruher Wissenschaftler hatte dies genauso an seinem Computer errechnet. Den international beachteten Testlauf bezeichnete er als "Versuch, einen völlig verdreckten Bach mit einer paar sauberen Wassertropfen retten zu wollen".