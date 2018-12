Oedheim. (pol/mün) Irgendwer muss Mitleid mit Oedheim haben. Erst wurde dem Ort mit dem missverständlichen Namen eine knallpinke Verschönerung geklaut. Jetzt ist das Ding wieder an Ort und Stelle: der "Buga-Karl".

In der Nacht zum 21. Dezember wurde das Maskottchen der Heilbronner Bundesgartenschau entwendet und (es war nachrichtenarme Zeit rund um Weihnachten) das fand bundesweit Aufmerksamkeit. Die Polizei ging davon aus, dass die Diebe ohne Transporter nicht weit gekommen wären. Denn die Figur ist 1,60 Meter hoch und rund 30 Kilogramm schwer.

Aber jetzt wurde bekannt, dass "Buga Karl" am Wochenende, also vor Heiligabend, schon wieder an Ort und Stelle zurück war. Das hatte die Oedheimer Gemeindeverwaltung aber erst am heutigen Freitag der Polizei mitgeteilt.

So war die bundesweite Fahndung nach dem auf 500 Euro Wert geschätzten Maskottchen doch eher für die Katz.

Wer "Karl" entwendet hatte, das ist auch der Polizei Heilbronn noch immer ein Rätsel. Offen ist, ob die Ermittlungen nun fortgeführt werden.