Obereisesheim. (RNZ) Die stark beschädigte Eberwinhalle in Obereisesheim bleibt weiterhin gesperrt. Dies teilte die Stadt Neckarsulm mit. Beim Unwetter am 9. August hob der Wind das Hallendach an und deckte Teile davon ab. Das Dach musste gesichert werden, nachdem zwei tragende Pfeiler aus ihrer Verankerung gefallen waren. Nach ersten Begutachtungen durch einen Statiker und Fachfirmen hat das Tragwerk des Daches keinen Schaden genommen. Damit ist die Halle aus heutiger Sicht sanierungsfähig. Allerdings sind weitere Schäden am Stahlbau, an der Fassadenverglasung sowie am Sportboden festgestellt worden. Die weitere statische und bautechnische Prüfung dauert an. Kosten und Dauer einer Sanierungsmaßnahme sind derzeit noch nicht absehbar.

Die Halle wird in erster Linie für den Vereins- und Schulsport genutzt. Aufgrund der hohen Belegungsdichte der städtischen Sportanlagen stehen in Neckarsulm nicht genügend Ersatzflächen zur Verfügung. Die Stadtverwaltung hat daher weitere Ersatz-Sportflächen gesucht. Die Gemeinde Untereisesheim sowie der Landkreis und die Stadt Heilbronn stellen Hallenkapazitäten für den Trainingsbetrieb zur Verfügung.

Stadtverwaltung und VfL Obereisesheim haben die Ersatzflächen einvernehmlich abgestimmt. Die Vereinsverantwortlichen haben schon konkrete Belegungsvorschläge ausgearbeitet, die nun noch mit allen beteiligten Vereinen abzustimmen sind. Für den aktiven Wettkampfsport der Tischtennis- und Ringerabteilung wurden Ersatzflächen in Neckarsulmer Hallen gefunden. Der VfL Obereisesheim hat darüber hinaus erfolgreich nach Trainingskooperationen mit anderen Vereinen wie beispielsweise dem TSV Untereisesheim gesucht. Die Einschränkungen für den VfL Obereisesheim durch den Ausfall der Halle können dadurch weiter reduziert werden.

Oberbürgermeister Steffen Hertwig freut sich, dass bisher schnell und einvernehmlich gute Lösungen gefunden werden konnten. "Ich danke dem VfL Obereisesheim, allen beteiligten Vereinen und den kommunalen Partnern für die Kooperationsbereitschaft und Unterstützung." OB Hertwig hofft, dass auch in den noch anstehenden Abstimmungsgesprächen gute Lösungen erzielt werden können.

Für den Schulsport stehen ebenfalls Ersatzflächen zur Verfügung, die aber zum Ende der Sommerferien noch im Einzelnen mit der Wilhelm-Maier-Schule abgestimmt werden müssen.