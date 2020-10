Die Belegschaft am Stammsitz von „Blanco Professional“ in Oberderdingen steht vor einschneidenden Maßnahmen. Das Unternehmen will 100 der rund 400 Stellen dort abbauen. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Oberderdingen. Die bereits einschneidenden Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre haben nicht gefruchtet: Die "Blanco Professional"-Gruppe ist weiterhin in Schieflage und will nun rund ein Viertel der Belegschaft entlassen oder in Vorruhestand schicken – "sozialverträglich", wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Betroffen sind bis zu 100 der etwas mehr als 400 Mitarbeiter am Stammsitz in Oberderdingen. Insgesamt beschäftigt "Blanco Professional" fast 700 Mitarbeiter in Tochtergesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Österreich und Tschechien.

Der neue Vorsitzende der Geschäftsführung (CEO), Egon Kofler, soll die Unternehmensgruppe nun mittelfristig wieder rentabel machen. Dass sie davon aktuell weit entfernt ist, legen die nun beschlossenen Einschnitte nahe, die mit dem Betriebsrat und der IG Metall ausgehandelt wurden. Zur Höhe des Verlustes machte das Unternehmen auf RNZ-Anfrage keine Angaben; mitgeteilt wurde lediglich, dass der Gesamtumsatz der "Blanco Professional"-Gruppe im vergangenen Jahr 121 Millionen Euro betrug, kaum mehr als 2018, als rund 120 Millionen Euro gemeldet wurden.

Bereits Mitte 2016 hatte die Gruppe in Oberderdingen rund 100 Arbeitsplätze abgebaut und zugleich eine Neuausrichtung und die Internationalisierung ihrer Absatzmärkte angekündigt, die mit harten Einschnitten für die verbliebenen Beschäftigten verbunden waren. Teile der Produktion wurden ins Tochterwerk nach Tschechien verlagert. Zugleich wurden aber auch mehr als zwei Millionen Euro in das Werk in Oberderdingen investiert. Außerdem wurde die Sparte "Medical" verkauft.

Der damalige Vorsitzende der Geschäftsführung, Roland Spleiss, hatte dann 2018 vermeldet, man sei dem Ziel der Internationalisierung ein gutes Stück näher gekommen. "Blanco Professional", ein Hersteller von Großküchen und Zulieferer für die Industrie, der unter anderem die Bordküchen für die Züge der Deutschen Bahn baut, konnte den Exportanteil am Gesamtumsatz damals auf 44 Prozent steigern. Im Frühjahr hat Spleiss das Unternehmen nun verlassen und sich mit einem Consulting-Büro selbstständig gemacht. Es sei seine eigene Entscheidung gewesen, teilte "Blanco Professional" dazu auf Nachfrage mit.

Spleiss’ Nachfolger, der Betriebswirt Kofler, ist seit 1. Oktober als CEO im Amt und muss nun die Sanierungsmaßnahmen umsetzen. Unterstützt wird er von Bernd Rupprecht, der ab 1. November den Gesamtvertrieb der Geschäftseinheit Catering verantworten wird. Kofler will das Unternehmen eigenen Worten zufolge strukturell und nachhaltig weiterentwickeln und "eine tragfähige Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft schaffen".

Der dazu mit den Arbeitnehmervertretern ausgehandelte und am 8. Oktober beschlossene "Sanierungstarifvertrag" soll den verbleibenden rund 300 Beschäftigten nach Informationen der RNZ außer der Streichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld auch erhebliche Verluste beim Monatslohn bringen. Dem Vernehmen nach setzt "Blanco Professional" beim Stellenabbau in erheblichem Umfang auch darauf, dass insbesondere jüngere Mitarbeiter das Angebot einer Abfindung akzeptieren und sich beruflich neu orientieren.

Im Gegenzug sollen Kündigungen dann ab Februar 2021 nur noch mit Zustimmung des Betriebsrates möglich sein. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2023. "Die seit März eingetretene Corona-Pandemie hat den Abschluss eines solchen Sanierungstarifvertrags leider unumgänglich gemacht", teilte das Unternehmen mit. Kofler sieht in dem Vertrag eine "einschneidende, aber notwendige Grundlage", um tragfähige Zukunftsperspektiven für das Unternehmen zu eröffnen: "Wir befinden uns in einer schwierigen Situation in einem äußerst herausfordernden Jahr", teilte er mit.

Oberstes Ziel sei nun, "Blanco Professional" zu einer wettbewerbsfähigen Organisation zu machen, unter anderem durch die Verringerung von Personalkosten. Darüber hinaus sollen der Vertrieb neu strukturiert sowie die Zahl der Produkte, Geschäftsfelder und Zielgruppen auf die rentablen Bereiche fokussiert werden. Die Geschäftseinheiten Catering und Industrial werden künftig weitestgehend selbstständig agieren, kündigte die neue Firmenleitung an.

"Blanco Professional" ist ein Schwesterunternehmen des Haushaltsspülen- und Armaturen-Spezialisten "Blanco", der auch in Sulzfeld und Sinsheim Werke unterhält. Beide "Schwestern" agieren jedoch unabhängig voneinander auf verschiedenen Märkten. "Blanco" ist also nicht von der Krise bei "Blanco Professional" betroffen. Beide Unternehmen gehören zur "Blanc & Fischer Familienholding". Deren CEO Johannes Haupt sprach Knofler das Vertrauen aus: Knofler habe bereits gezeigt, "dass er in der Lage ist, Unternehmen aus schwierigen Situationen wieder in die Erfolgsspur zu bringen".