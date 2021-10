(zy) Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, hat die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Nordstadt II – Paulinenstraße" in Heilbronn als vorbildlich gewürdigt. Mit insgesamt mehr als 1,1 Millionen Euro – darunter rund 625.000 Euro vom Bund – hat das Ministerium die Sanierung gefördert. "In Heilbronn ist beispielhaft zu sehen, wie es mit Hilfe der Städtebauförderung gelingen kann, Quartiere lebendig und zukunftsfähig umzugestalten und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen", erklärte die Ministerin anlässlich des Abschlusses dieser Sanierung. Auch die Heilbronner Grünen-Stadträtin und Landtagsabgeordnete Susanne Bay zeigte sich erfreut über das erreichte Ziel: Das Quartier sei ein schönes Beispiel dafür, wie innerstädtisch moderner, bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum entstehen kann, wo frühere Nutzungen sich überlebt haben.

Zahlreiche private Eigentümer entlang der Paulinenstraße hatten die Chance genutzt und ihre Gebäude modernisiert. "Unser Ziel, mithilfe der Städtebauförderung Wohnraum zu schaffen und zu erhalten, wurde hier vorbildhaft erreicht." Insgesamt konnten im Rahmen der Sanierung 180 Wohnungen neu geschaffen und 33 modernisiert werden. Vier weitere entstanden neu durch Umnutzung oder weil der bisherige Leerstand beendet werden konnte.

Mit der Bau- und Sanierungsmaßnahme wurde die Sanierung der Heilbronner Nordstadt fortgesetzt, die bereits in den Jahren 2002 bis 2016 begonnen hatte. Der Schwerpunkt lag darin, zahlreiche private Gebäude, die in schlechtem Zustand waren und zum Teil nicht mehr entsprechend genutzt wurden, zu modernisieren. Dadurch wurden die Quartiere entlang der Paulinenstraße, die unmittelbar an die Innenstadt angrenzt, stark aufgewertet. Auch für die Bewohner hat sich die Situation enorm verbessert: Bay spricht nun von einem "ansprechenden Wohnumfeld mit bester Anbindung an den ÖPNV".

Das Grundstück Paulinenstraße 15 konnte im Rahmen der Sanierung von der Stadt gekauft und abgerissen werden. So wurde eine Erweiterungsfläche für die Dammschule geschaffen, auf der eine neue Sporthalle und eine Mensa entstehen sollen. Das Areal Paulinenstraße 23 bis 25 sowie Dammstraße 15/1 und 17/2 war früher der Stammsitz eines Heilbronner Handwerksbetriebs, der inzwischen ins Gewerbegebiet umgesiedelt ist. Das gesamte Areal konnte nun verkauft und die Gebäude konnten im Rahmen der Sanierung abgebrochen werden. Dies ermöglichte es einem Investor, auf dem Areal drei mehrgeschossige Gebäude mit insgesamt 180 Appartements für Studierende zu bauen. Überdies soll die Sanierung Impulse für weitere Investitionen in diesem Stadtteil geben.

Jeder Fördereuro löse bis zu achtfache Folgeinvestitionen aus, was auch dem regionalen Baugewerbe und Handwerk zugute kommt, betonte die Ministerin. "In Heilbronn lag dieser Wert sogar bei 16 Euro." Zudem wurde am Dienstag bekannt, dass Razavis Ministerium weitere 100.000 Euro an die Stadt überweist. Mit dem Geld soll ein sogenanntes nicht-investives Städtebauvorhaben unterstützt werden, genauer: die Gründungs- und Matching-Initiative zur Förderung von Gründungen und Ansiedlungen neuer Unternehmen und innovativen Konzepten. Davon verspricht sich die Kommune eine Wiederbelebung der Innenstadt. Die geförderten Städte – neben Heilbronn sind dies Karlsruhe, Schwäbisch Gmünd und Stuttgart – können die Fördermittel unter anderem zur Deckung der Personalkosten eines Quartiermanagers oder für einen "Verfügungsfonds" verwenden, über dessen Verwendung die Bewohner selbst entscheiden. "In der Innenstadt kann Heilbronn mithilfe dieser Landesmittel initiativ werden und zukunftsträchtige Ideen gemeinsam mit den Menschen, die hier wohnen und arbeiten, umsetzen", freute sich Bay.