Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Zwischen der organisierten Elternschaft im Land und Kultusministerin Eisenmann (CDU) flogen zuletzt die Fetzen. Bald nach der Corona-bedingten Schließung aller Schulen schoss Carsten Rees – damals Vorsitzender des Landeselternbeirats, ein offizielles Anhörungs- und Beratungsgremium des Ministeriums – offene Briefe ab wie Pfeile. Eisenmann kommuniziere nicht mit Eltern, wetterte Rees. Auch sein Ende Juni gewählter Nachfolger Michael Mittelstaedt (50, Foto: dpa) spart nicht mit Kritik an der Krisen-Schulpolitik. Und er blickt voller Zweifel auf das kommende Schuljahr.

Herr Mittelstaedt, seit Beginn der Pandemie üben bundesweit Eltern Kritik an verantwortlichen Schulpolitikern. Zu Recht?

Ja, durchaus. Alles lief lokal sehr unterschiedlich. Eigentlich ging es nur da gut, wo es gute Schulleitungen gab, die genug Mut, Energie und Möglichkeiten hatten, etwas zu bewegen. Von der Politik kam viel zu wenig.

Schulen sind nun einmal sehr freie Konstrukte, könnte man erwidern.

Ja, das liegt an unserem Schulsystem. Sie können ja einer Schule nichts direkt anweisen, etwa im Hinblick auf Homeschooling. Es gibt da den wunderbaren Begriff der pädagogischen Verantwortung, den wir Eltern oft als pädagogische Freiheit interpretieren. Denn so wirkt es nach außen. Jede Lehrkraft ist frei, weitgehend zu machen, was sie will. Homeschooling kann bedeuten, dass man zum Wochenbeginn fünf Seiten Papier verschickt und dazu sporadisch Telefonkontakt mit Schülern hält. Da haben wir dann doch ganz andere Vorstellungen.

Was halten Sie vom Konzept des Kultusministeriums für das kommende Schuljahr?

Was steht denn da konkret drin? Vieles hört sich vielleicht super an, aber uns ist das viel zu allgemein. Im Prinzip steht da gar nichts Belastbares. Am Ende entscheidet jede einzelne Schule. Wie so flächendeckend der versäumte Stoff aufgeholt werden soll, ist mir ein Rätsel. Dazu müssten die Kinder eigentlich das ganze Schuljahr jeden Samstag vier Stunden bekommen. Aber dafür fehlt das Personal.

Das Ministerium setzt auf feste Lerngruppen. Überzeugt Sie das?

Nein, meine Kinder gehen auf ein Gymnasium, das ist Teil eines Schulzentrums auf einem Campus. Da gibt es schulübergreifende Kurse, Kooperationen, Fächerschwerpunkte. Und dann fahren die Schüler ja auch alle mit dem Bus. Die haben ständig Kontakt, mich überzeugt das nicht.

Wie stellen Sie sich den Schulstart im Herbst vor?

Eigentlich muss man davon ausgehen, dass immer wieder einzelne Schulen oder Klassen geschlossen sind. Wir befürworten von Anfang an kleinere Klassen. Das lässt sich aber nur realisieren, indem man Klassen halbiert und immer abwechselnd die eine Hälfte woanders unterrichtet: entweder zuhause – das wäre eine riesige Belastung für Eltern. Oder man findet andere Möglichkeiten: in kommunalen Räumen, Hallen oder so. Da könnten Schüler betreut werden und individuell lernen – wenn es eine zum Lehrplan passende Lernplattform gäbe. Aber die gibt es ja nicht.

Woher sollen die Lehrer für halbierte Klassen kommen? Schon jetzt herrscht ja Lehrermangel.

Natürlich, es fällt sowieso schon viel zu viel aus. Aber für die Betreuung solcher Lerngruppen, die beispielsweise in öffentlichen Räumen mit Lernplattformen arbeiten, reicht auch eine Aufsicht. Das muss kein Lehrer sein. Aber solches Personal müsste man jetzt organisieren. Davon sehe ich aber nichts.