Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wie man wegen "Nassem Asphalt" vom Regen in die Traufe kommt, das werden Autofahrer demnächst an einer der meistbefahrenen Verkehrsverbindung in Heilbronn schmerzhaft erleben. Und schuld daran sind sie selbst. Von Montag, 8. Juni, bis Donnerstag, 11. Juni, sollten die Fahrspuren der Neckartalstraße auf einem kurzen Streckenabschnitt zwischen der Neckargartacher Brücke und der Autobahnbrücke halbseitig gesperrt werden – der Grund: Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten zum Beheben von Straßenschäden infolge eines neu verlegten Regenwasserkanals. Diese Teil-sperrungen sind jetzt hinfällig geworden, stattdessen wird es zu einer Vollsperrung kommen und sich die Arbeiten deutlich länger hinziehen.

Die Erneuerung des Belags wurde, so war es angekündigt, abschnittsweise vorgenommen, doch nun sind am gestrigen Freitagvormittag so viele Autofahrer trotz entsprechender Hinweise und Beschilderung über den noch nicht ausgehärteten Straßenbelag gefahren und haben ihn damit zerstört. Rathaussprecher Christian Britzke zeigte sich ratlos, wie man sich so verhalten kann. Selbst dann noch, als schon ein größeres Aufgebot an "Gelbwesten" vor Ort die Schäden unter die Lupe nahm, seien immer noch Autofahrer trotz Sperrung über den frischen Belag gefahren. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 40.000 Euro.

Der beschädigte Belag ist inzwischen gehärtet, er muss nun abgefräst und dann ein weiteres Mal neu aufgebracht werden. Im Augenblick sieht es so aus, dass diese Arbeiten in der übernächsten Woche erfolgen werden – und dass dann eine Vollsperrung unumgänglich sein wird. Für wie lange, das ist noch offen. Ebenfalls unklar ist auch, wie die Autofahrer belangt werden, die den Schaden verursacht haben. Denn es gibt von ihnen, wie Britzke weiter sagt, "schöne Fotos" dazu. Ob "Sachbeschädigung", ein Verkehrsdelikt oder beides? Wer erwischt wurde, wird in jedem Fall Post bekommen.

Die Straßenbauarbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Bau der Nordumfahrung Neckargartach, die sich von der Neckartalstraße in Richtung Westen entlang des Industrieparks Böllinger Höfe bis zur Einmündung in die B39 zwischen Frankenbach und Kirchhausen ziehen soll. Für die Entwässerung wurde im Bereich Neckartalstraße ein neuer Kanal mit einem Durchmesser vom 1,8 Metern gebaut. Nach dem die Kanalbauarbeiten in der Neckartalstraße abgeschlossen sind, sollten unter anderem die Unebenheiten im Straßenbelag beseitigt werden.