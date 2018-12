Schnell und in gutem Takt, aber auch teuer und oft unpünktlich: Der Neckarsulmer Stadtbusverkehr erhält zwar überwiegend gute Noten von den Nutzern, Gutachter halten Maßnahmen zur Stabilisierung des ÖPNV dennoch für dringend erforderlich. Foto: Armin Guzy

Neckarsulm. (rnz) Die Stadt Neckarsulm verfügt über ein attraktives Stadtbussystem, das rege genutzt wird. Aber vor allem im Berufsverkehr besteht Handlungsbedarf. Das ist das Fazit der Analyse zum aktuellen Stand des Öffentlichen Personennahverkehrs in Neckarsulm.

Die Stadt hatte die Evaluation des bisherigen ÖPNV-Angebots im Rahmen des multimodalen städtischen Mobilitätskonzepts in Auftrag gegeben, um Ausbau- und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und auf dieser Grundlage die Neuausschreibung des Stadtbusverkehrs im Jahr 2021 vorzubereiten. Dietmar Maier von der beauftragten Nahverkehrsberatung Südwest aus Karlsruhe stellte die Ergebnisse im Gemeinderat vor.

Wie eine Fahrgastzählung im Zeitraum von April bis Juli 2018 ergab, nutzen insgesamt 5932 Fahrgäste am Tag den öffentlichen Busverkehr in Neckarsulm. Davon fahren 3366 Passagiere mit dem Regionalbus und 2566 Fahrgäste mit dem Stadtbus. Hochgerechnet auf ein Jahr fährt jeder Einwohner durchschnittlich 25-mal mit dem Stadtbus (ohne Schülerverkehr). "Das ist ein guter Wert", stellte Dietmar Maier fest.

Die enge Verzahnung von Stadt- und Regionalbusverkehr ermöglicht einen 15-Minuten-Takt. Alle Linien treffen sich am Zentralen Omnibushaltepunkt Ballei (ZOB), so dass auch die Stadtteile bis auf Dahenfeld ohne lange Wartezeiten untereinander verbunden sind. Zur Attraktivität des Stadtbussystems tragen zudem ein dichtes Liniennetz mit insgesamt 105 Haltestellen und eine moderne Fahrzeugflotte bei. Dementsprechend bewerten die Fahrgäste die Taktdichte, die Schnelligkeit der Verbindungen und die Qualität der Busse mit der Durchschnittsnote "gut".

Die Linienführung über den ZOB verlängert jedoch die Fahrzeiten bei den Tangentialverbindungen zwischen den Stadtteilen. Vor allem zwischen den Wohn- und Gewerbegebieten sind die Fahrzeiten mit dem Bus deutlich länger als mit dem Auto. Auch das große Pendler-Einzugsgebiet ist nicht direkt an Neckarsulm angebunden. Nicht selten müssen Pendler zweimal umsteigen, um von ihrem Wohnort zum Beispiel in die Gewerbegebiete Trendpark und Trendpark Süd zu gelangen. Dementsprechend spielt der Berufsverkehr im ÖPNV in Neckarsulm bislang eine nur untergeordnete Rolle.

Um hier Abhilfe zu schaffen und den ÖPNV als vollwertige Alternative zum eigenen Auto auszubauen, empfiehlt das Beratungsunternehmen, Schnellverbindungen im Berufsverkehr einzurichten, die direkt in die Gewerbegebiete führen. Dies könnte mit neuen, attraktiven Tarifangeboten einhergehen. So regen die Gutachter eine stark ermäßigte Abo-Karte an.

Die Höhe der Fahrtkosten wird von den Kunden derzeit am schlechtesten beurteilt. Unzufrieden sind die Fahrgäste außerdem mit der Pünktlichkeit, weil auch das Stadtbussystem durch die hohe Verkehrsdichte auf den Straßen beeinträchtigt wird. Insofern halten die Gutachter "Maßnahmen zur Stabilisierung des ÖPNV" für dringend erforderlich.

Schließlich sind laut den Gutachtern auch die Unternehmen aufgefordert, ihr betriebliches Mobilitätsmanagement zu überprüfen und neu zu gestalten. Hierzu merkt der Analysebericht kritisch an: "Die Wirkungen all dieser Maßnahmen bleibt aber beschränkt, solange Firmenfahrzeuge als wichtiges Motivationselement der Arbeitgeber für eine Vielzahl ihrer Mitarbeiter genutzt werden und die Beschäftigten unbegrenzt kostenlose Parkplätze nahe ihres Arbeitsplatzes zur Verfügung haben."

Auf der Grundlage der jetzt vorgelegten Untersuchung wird die Stadtverwaltung im kommenden Jahr ein neues Stadtbuskonzept ausarbeiten und die Parameter des öffentlichen Busverkehrs neu definieren. "Der ÖPNV spielt sowohl im regionalen Mobilitätspakt für den Wirtschaftsraum Heilbronn-Franken als auch im städtischen Mobilitätskonzept eine große Rolle", urteilte Oberbürgermeister Steffen Hertwig. "Die aktuelle Analyse zeigt auf, wie wir unser bereits sehr gutes System weiter verbessern können."